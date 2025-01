Slovenci pričakovano nadigrali Argentino, a ostali brez Nejca Cehteta

Slovenska rokometna reprezentanca je po zmagah nad Kubo in Zelonortskimi otoki ter porazu proti Islandiji osvojila drugo mesto v skupinskem delu svetovnega prvenstva na Hrvaškem, Danskem in Norveškem. Za uvod v glavni del tekmovanja pa se je danes v zagrebški Areni pomerila z Argentino in več kot upravičila vlogo favorita ter zmagala s 34:23. Žal se je v začetku prvega polčasa poškodoval desni zunanji Nejc Cehte, ki je pristal v bolnišnici. Najverjetneje je prvenstvo zanj že končano.

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so na obračunu proti najslabšim tekmecem v drugem delu tekmovanja iz Argentine osvojili načrtovani točki, pravi bitki za preboj v četrtfinale pa sta šele pred njimi. V petek jih ob 18. uri čakajo tekmeci iz Egipta, v nedeljo ob 20.30 pa še Hrvati.

V strokovnem štabu slovenske vrste so se odločili, da današnjo tekmo izpusti Nik Henigman, ki ima manjše težave s hrbtom, Urbanu Lesjaku pa so namenili počitek. Nadomestil ga je Jože Baznik, ki je bil zamenjava za prvega vratarja Klemna Ferlina.

V osmi minuti tekme se je po trčenju z argentinskim rokometašem Marinom Jungom poškodoval Nejc Cehte. Obležal je na igrišču v bolečinah, po nekaj minutah ob pomoči zdravniške službe odšepal z igrišča, potem pa so ga naložili na nosila in odpeljali v bolnišnico. Kaže žal na težjo poškodbo 32-letnika, ki igra na poziciji desnega zunanjega. Sumijo na poškodbo reber. "Nejc je bil prepeljan v bolnišnico na podrobnejše preglede. Dokler ne bo znana diagnoza, več ne moremo komentirati," so sporočili z Rokometne zveze Slovenije.

Nejc Cehte je ob trku z argentinskim rokometašem staknil poškodbo. Foto: Rokometna zveza Slovenije

Do 12. minute tekme so se Argentinci precej enakovredno kosali s favorizirano slovensko vrsto (5:5), ta pa je nato stopila na plin in z delnim izidom 3:0 povedla z 8:5. Nalet Zormanove čete je poskušal z minuto odmora prekiniti argentinski selektor Rodolfo Jung, a mu ni uspelo, Slovenci so višali prednost, Argentinci pa skoraj deset minut niso dosegli gola, do izida 11:6 za Slovence. Tudi v nadaljevanju se je na igrišču kazala velika razlika v kakovosti, Slovenci so na odmor odšli z lepo prednostjo sedmih golov (15:8).

V drugi polčas so Slovenci vstopili malce preveč ležerno in Argentincem dovolili, da so se jim približali na pet golov zaostanka, nato pa so se spet zbrali in pobegnili za osem (19:11). Kmalu so se preveč sprostili in Argentinci so v 42. minuti znova zaostajali le za pet golov (20:15). Potem so strnili vrste v obrambi, Argentinci so naredili nekaj napak in razlika je spet poskočila, v 48. minuti je znašala devet golov (26:17). Južnoameričani so tudi menjali vratarja, Leonela Meciela je med vratnicama nadomestil Santiago Giovanola, tudi v slovenskih vratih je priložnost dobil Jože Baznik, razmerij moči pa to ni spremenilo. Slovenci so tekmo rutinirano pripeljali do konca in se veselili zmage s 34:23.

Foto: Rokometna zveza Slovenije

V slovenski izbrani vrsti je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Tadej Kljun s petimi goli. Aleks Vlah, Miha Kavčič in Kristjan Horžen so za zmago prispevali po štiri zadetke.

"Ta zmaga se je prilegla, že zaradi samozavesti, da spet pridemo v ritem. Odločala je čvrsta obramba in tako moramo nadaljevati, če želimo premagati Egipt in Hrvaško, ob tem pa seveda ne smemo delati neumnih napak v napadu," je za RTV Slovenija po tekmi povedal Ferlin, ki je zbral sedem obramb. Baznik je dodal še štiri.

Najboljši izbrani vrsti se bosta prebili v četrtfinale in se križali z najboljšima dvema iz skupine 2. V njej nastopajo Francija, Madžarska, Nizozemska, Avstrija, Severna Makedonija in Katar.

SP v rokometu 2025, 9. dan

Sreda, 22. januar:

Lestvice:

