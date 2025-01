Uroš Zorman opozoril na glavno težavo

Slovenski rokometaši so si po ponedeljkovem porazu proti Islandcem na zadnji tekmi skupinskega dela svetovnega prvenstva na Hrvaškem, Danskem in Norveškem otežili pot do četrtfinala. Pred njimi so med 22. in 26. januarjem v Zagrebu še tri tekme v drugem delu tekmovanja, prva jih čaka že danes ob 15.30 proti Argentincem. "Največje težave imamo v številu tehničnih napak, na uvodnih treh tekmah jih je bilo preveč," je pred srečanjem opozoril selektor Uroš Zorman.

Vzdušje po ponedeljkovem porazu proti Islandiji in skromni predstavi je bilo razumljivo klavrno. A časa za obžalovanje in razočaranje v slovenskem taboru ni, saj je že danes pred izbranci Uroša Zormana nova preizkušnja, prva v drugem delu, ko jim bodo popoldne v zagrebški Areni nasproti stali Argentinci. Izbranci selektorja Zormana so na ponedeljkovem obračunu zatajili predvsem v napadu, naredili so številne tehnične napake, kar so njihovi tekmeci iz dežele gejzirjev izkoristili in si že ob polčasu priigrali neulovljivo prednost.

Domen Makuc pred tekmo z Argentino (video: RZS):

"Še vedno imamo teoretične možnosti za napredovanje, večje vprašanje je, ali se bomo pobrali, strnili vrste ter dvignili raven naše igre. Največje težave imamo v številu tehničnih napak, na uvodnih treh tekmah jih je bilo preveč. Več kot očitno je, da nam primanjkuje zbranosti v igri," je uvodoma dejal Zorman. "Naša obramba je bila kljub porazu proti Islandiji na zadovoljivo visoki ravni. Na postavljeno obrambo smo dobro delovali, usodne so bile naše lastne napake," je dodal Zorman, o naslednjih tekmecih iz Argentine pa dejal: "Gre za klasično južnoameriško reprezentanco, ki goji hiter in atraktiven rokomet. Po odhodu bratov Simonet je pomladila svoje vrste, a terja vso našo pozornost," je dodal slovenski selektor.



Ostajajo optimisti

Eden redkih članov slovenske izbrane vrste, ki si je za svojo ponedeljkovo predstavo prislužil pozitivno oceno, je slovenski vratar Urban Lesjak, ki je priznal, da je skupaj s soigralci dolgo v noč premleval prvi poraz na letošnjem turnirju, nato pa dodal: "Gremo naprej, vse je še odprto. Tri zmage nam skorajda zanesljivo odpirajo vrata do četrtfinala. V to še vedno verjamemo, komaj čakamo na sredino tekmo proti Argentincem. V rokometu je vse mogoče. Danes odigraš dobro tekmo, že naslednji dan pa gre lahko vse skupaj v nasprotno smer. Naša predstava proti Islandcem ni bila tako slaba, njihov vratar nam je povsem prekrižal načrte, da ne govorim o naših tehničnih napakah. Po enem porazu ne sme biti nejevolje, na zadnji tekmi ni bilo vse tako slabo," je dodal Lesjak.

Tokratni tekmec Slovenije je v prvem delu svetovnega prvenstva visoko izgubil proti Egiptu (25:39) in Hrvaški (18:33), nato pa v boju za napredovanje in tretje mesto s 26:25 premagal Bahrajn, tako da je v drugi del vstopil brez točk. Da v poštev pride le zmaga, je dejal tudi Borut Mačkovšek. "Poznam nekaj argentinskih igralcev. Na letošnjem turnirju igrajo brez bratov Simonet, na preteklih turnirjih pa so mnogokrat dokazali, da znajo igrati dober rokomet. Z naše strani ne bo nobenega podcenjevanja, mi jih bomo vzeli zelo resno. V nadaljevanju turnirja nas čaka izjemno zahtevna naloga. Na vseh treh tekmah moramo zmagati, če želimo nastopiti v izločilnih tekmah. Kljub slabemu izhodiščnemu položaju verjamem, da smo sposobni to doseči, bo pa zelo težko."

Borut Mačkovšek:

Pred izločilnimi tekmami sta si najboljši izhodiščni položaj izborila Egipt in Islandija. Obe izbrani vrsti sta zbrali po štiri točke, Slovenija in Hrvaška po dve, Zelenortski otoki in Argentina pa sta brez. Slovenija se bo po sredini tekmi proti Argentini, ki se bo v zagrebški Areni začela ob 15.30, v petek ob 18. uri pomerila z Egiptom, v nedeljo ob 20.30 pa še s Hrvaško. Najboljši izbrani vrsti se bosta prebili v četrtfinale in se križali z najboljšima dvema iz skupine 2. V njej nastopajo Francija, Madžarska, Nizozemska, Avstrija, Severna Makedonija in Katar.

