Približno tri tisoč slovenskih navijačev je v ponedeljek zvečer v zagrebški Areni v nejeveri spremljalo dogajanje na parketu, kjer se je Islandija že po nekaj uvodnih minutah in številnih napakah v igri poigravala z izbrano vrsto Slovenije, ki je bila predvsem v napadu povsem ohromljena. Z grenkim priokusom pa so dogajanje spremljali tudi slovenski navijači preko malih zaslonov, med njimi je bil tudi rokometni trener Branko Tamše, ki je za Sportal pokomentiral dogajanje v prvem delu prvenstva, še posebej ponedeljkov padec na prvem testu.

"To je bila zelo pomembna tekma za Slovenijo v smislu lovljenja četrtfinala. Moram reči, da je ekipa Islandije maksimalno znala izkoristiti vse minuse Slovenije, res so neverjetno dobro brali slovenske napade in prestregli veliko število žog in posledično dosegali lahke zadetke. Predvsem boli dejstvo, da Slovenci niso znali izkoristiti svojih prednosti, ob tem pa so razbranili še njihovega vratarja. Izjemno težko je potem skozi celotno tekmo loviti nasprotnika, Islandci so res dobro sledili svojemu načrtu. Slovenci so imeli na tej tekmi absolutno preveč minusov, storili so preveč napak, zato je treba priznati, da je bila to več kot zaslužena zmaga Islandije. Pozitivno oceno si za to predstavo pri Sloveniji zaslužita vratarja, še posebej Lesjak, a enostavno sta bili celotna igra in povezava v napadu na preslabem nivoju. Delovalo je, kot da so fantje izgoreli v preveliki želji," je tekmo z Islandijo ocenil Tamše.

Slovenci so proti Islandiji na koncu klonili z 18:23. Foto: Rokometna zveza Slovenije/Tadej Morano

Slovenci povsem zatajili

Slovenci se tako v drugi del podajajo z dvema točkama. Najprej so premagali Kubo, nato še Zelenortske otoke. "Prvi dve tekmi sam ocenjujem kot kvalitetno ogrevanje za to, kar je sledilo, a na žalost je Slovenija na prvi resnejši oviri proti ekipi, ki je bila celo nekoliko oslabljena, povsem zatajila. Naši so imeli res slab dan, zdaj res samo upam, da bodo to čimprej predelali in se obrnili naprej. To je veliko lažje reči, kot potem fantom storiti, a srčno upam, da jim bo uspelo, še vedno imajo stvari v svojih rokah, a ne bomo odkrivali tople vode, če rečemo, da spodrsljajev več ne sme biti," je še dodal nekdanji trener Celja.

Slovenskim strelcem je ogromno težav poleg neučinkovitosti in pasivnosti v napadu povzročal islandski vratar Victor Hallgrimsson. "Vratar je bil na res visokem nivoju, a tudi Ferlin in potem še bolj Lesjak nista pretirano zaostajala za njim. Dajala sta upanje Sloveniji, da se lahko približa, mogoče tudi obrne rezultat. Zelo podobno dogajanje se je odvijalo na tekmi med Švedsko in Španijo, na kateri so Švedi vodili že s sedmimi zadetki prednosti, pa so na koncu Španci z igro, ki meni res ni ljuba, izvlekli remi. Določene priložnosti je Slovenija imela, sam sem upal, da bo na začetku drugega polčasa vendarle steklo, saj bi se stvar potem lahko obrnila drugače, a to res ni bil slovenski dan. Žal mi je, da Slovenija ni znala izkoristiti precej kratkega kadra Islandije, pri kateri določeni igralci manjkajo zaradi poškodb, imeli so tudi težave zaradi rdečih kartonov. Po takšni tekmi človek dobi občutek, da bi lahko igrali še nekaj dni, pa bi bil rezultat na koncu isti," je še dodal Tamše.

Slovence v sredo čaka boj z Argentino. Foto: Guliverimage

Ni še konec ...

Slovenci so tako na prvem pravem testu na prvenstvu pogrnili, izkupiček še ni tragičen, a hkrati ne navdaja z obilico optimizma. "Mislim, da tu ni vprašanje pritiska, večina fantov je zelo izkušenih na različnih nivojih tekmovanj. Mislim, da so bili bolj v šoku, kako dobro so jih Islandci prebrali in na kakšen način so jim vsilili svoj sistem igre. Res so dobro nevtralizirali prav vse pluse v igri Slovenije. Potem ko vidiš, da na igrišču nič ne deluje, si podzavestno začneš postavljati vprašanja v glavi, zatem pa gredo stvari po svoje," je pojasnil Tamše, ki pa je prepričan, da Slovenija še ni rekla zadnje.

"S psihološkega vidika bi zmaga proti Islandiji pomenila res veliko, res pa je tudi, da tudi s tema dvema točkama ne bi pomenilo, da je Slovenija že karkoli naredila. Kar je zelo pomembno, je to, da se morajo fantje zdaj resetirati, sam menim in res upam, da se ne motim, da Slovenija tako slabo ne more več igrati. Zdaj fante čaka Argentina, v tem trenutku se mi zdi ta nasprotnik še najbolj po meri, nikakor pa to ne pomeni, da se za zmago ne bo treba potruditi," je prepričan Tamše.

Tamše je prepričan, da Slovenija še ni rekla zadnje. Foto: Rokometna zveza Slovenije/Tadej Morano

"Naši fantje so že večkrat dokazali, da znajo stopiti skupaj. Sam bi rekel, naj ostanejo ponižni, z nogami trdno na tleh in če bodo naredili tisto, kar znajo najbolje, sem prepričan, da lahko igrajo na res visokem nivoju in res pričakujem del tega že na naslednji tekmi. Že zaradi sebe bodo morali v to naslednjo tekmo pošteno zagristi in postaviti smernice za nadaljevanje prvenstva in tekmi z Egiptom in Hrvaško. Egipčani so res reprezentanca surove moči, imajo svoj cilj, podobno so premagali Hrvaško kot Islandija Slovenijo. Hrvati imajo velike težave s poškodbami, ob tem pa lovijo nujen cilj uvrstitve v četrtfinale, če ne, bo to na zanje domačem prvenstvu kar tragedija, čeprav sam tega izraza v športu ne maram. Verjetno je marsikdo že odpisal Slovenijo, sam pa sem prepričan, da lahko vse te dvomljivce še pošteno demantirajo," je še sklenil Tamše.

