Slovenska rokometna reprezentanca je po zanesljivih uvodnih zmagah proti Kubi in Zelenortskimi otoki danes odigrala še najbolj zahtevno tekmo v prvem delu svetovnega prvenstva na Hrvaškem, Danskem in Norveškem. V Zagrebu se je pomerila z Islandijo za prvo mesto v skupini G in izgubila s 18:23. Zmagovalci skupine G so tako Islandci, ki bodo v nadaljevanje odnesli štiri točke, Slovenci napredujejo z dvema, brez točk pa Zelenortski otoki, ki so bili danes z 38:28 boljši od Kube.

Na derbiju skupine G z Islandijo si četa Uroša Zormana pred drugim delom tekmovanja v hrvaški prestolnici zagotovo ni povzdignila samozavesti. Boleč poraz pomeni, da bo v nadaljevanje odnesla le dve točki, v drugem delu prvenstva med 22. in 26. januarjem pa se bo pomerila s Hrvaško, Egiptom in Argentino, najboljšimi tremi reprezentancami iz skupine H. S štirimi točkami prvenstvo nadaljujejo Islandci in Egipčani, Slovenci in Hrvati s po dvema ter Argentinci in rokometaši z Zelenortskih otokov z nič točkami.

Slovenija se bo v drugem delu najprej v sredo pomerila z Argentino, v petek z Egiptom, v nedeljo pa s Hrvaško. Najboljši dve reprezentanci iz skupine 4 se bosta uvrstili v četrtfinale.

Islandski vratar Viktor Hallgrimsson je bil danes izvrsten. Foto: Rokometna zveza Slovenije/Tadej Morano

V slovensko vrsto se je danes vrnil Borut Mačkovšek, med vratnicama pa je tekmo z Islandijo začel Klemen Ferlin, kar pomeni, da so zdravstvene težave, ki so ju pestile v začetku SP, preteklost. A tudi popolna slovenska vrsta derbija skupine G ni odprla najboljše, po devetih minutah igre pri izidu 1:4 za Islandce je moral slovenski selektor Zorman že vzeti prvo minuto odmora, a tudi ta ni kaj prida pomagala. Slovenci so se sicer približali na dva gola zaostanka (4:6), nato pa po seriji napak v nadaljevanju tonili vse globlje in v 21. minuti zaostajali že s šestimi goli razlike (5:11), ko je moral spet posredovati Zorman z minuto odmora.

Ferlina je v vratih zamenjal Urban Lesjak, se izkazal z nekaj odličnimi obrambami, ki pa jih Slovenci niso znali unovčiti, saj je bil odlično razpoložen tudi islandski čuvaj mreže Viktor Hallgrimsson in na odmor so Islandci odšli s prednostjo 14:8.

Med polčasom je moralo biti v slovenski slačilnici pestro, a Zormanovi varovanci so v drugih 30 minut tekme vstopili bolj odločno in predvsem zaradi trdnejše obrambe v štirih minutah zaostanek znižali na pet golov (9:14), v peti minuti si je zaradi grobega prekrška nad Blažem Jancem izključitev prislužil še Elvar Jonsson, a je kmalu zatem strel s sedmih metrov zapravil Domen Makuc.

Foto: Reuters

Islandci pa niso popustili, v 40. minuti je bilo spet + 6 zanje (16:10), dobro minuto za tem že + 7 (17:10). Slovenci niso in niso našli rešitev v napadu, šele v 45. minuti je enajsti gol za Slovenijo zabil Miha Zarabec, na drugi strani pa Islandci takšnih težav niso imeli, vodili so tudi že z osmimi goli razlike, tekmo pa nato precej mirno pripeljali do končne zmage z 23:18.

V slovenski reprezentanci je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Blaž Janc s štirimi goli, Aleks Vlah, Blaž Blagotinšek, Domen Novak, Tilen Kodrin in Domen Makuc so dosegli po dva zadetka. Pri Islandiji je bil s sedmimi goli najboljši Viggo Kristjansson, pet jih je dodal Aron Palmarsson, vratar Hallgrimsson pa je ustavil kar 15 od 33 strelov na svoja vrata.

"Če bi igrali še tri dni, te tekme ne bi mogli dobiti"

"Bodimo iskreni, danes so bili boljši. Njihov vratar je bil, tako po mojem občutku, več kot 50-odstoten in če bi igrali še tri dni, te tekme ne bi mogli dobiti," je za RTV Slovenija priznal kapetan Janc. "Tega seveda nismo pričakovali, ampak se je zgodilo. Nimamo kaj, za nazaj ne moremo ničesar popraviti. Že v prvih desetih minutah smo imeli sedem tehničnih napak, njihov vratar je imel odličen dan,. Kaj reči, zasluženo so zmagali in mi zasluženo izgubili," je bil za nacionalno televizijo neposreden tudi selektor Zorman.

SP v rokometu 2025, 7. dan

Ponedeljek, 20. januar:

Lestvice:

