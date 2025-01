Bizaren dopinški primer buri duhove: odkrili so mu zdravilo za nosečnice

V torek zvečer je bil portugalski rokometaš Miguel Martins, ki je član danskega kluba Aalborg Handbold, začasno suspendiran z nacionalnih in mednarodnih tekmovanj. Šlo je za dopinški test, ki je bil opravljen 13. januarja 2024 po tekmi Portugalske proti Češki na evropskem prvenstvu (30:27). Prva analiza vzorca je bila negativna. Nato je zadeva postala velika uganka, poroča nemški Bild, ki je navedel številne nepravilnosti in tudi bizarnost.

"Vzorec, ki ga imamo od njega, je vzorec z evropskega prvenstva – in ta je bil negativen," je za portal handball-world potrdil Hans Holdhaus, vodja protidopinške agencije Evropske rokometne zveze (EHF). Generalni sekretar EHF Martin Hausleitner je dodal: "Mednarodna protidopinška agencija (ITA) je iz neznanih razlogov marca znova odprla primer."

V zvezi z dopinškim testom, ki je sprožil veliko nejasnosti, se pojavlja več nenavadnosti. Ena izmed njih je, da naj bi bil test po poročanju nemškega medija BILD opravljen v Mannheimu (SAP Arena), čeprav je bila tekma evropskega prvenstva odigrana v Münchnu (Olympia-Halle). To se zdi nenavadno, saj bi morali testi potekati neposredno na prizorišču tekme.

Druga nenavadnost se nanaša na pristojnosti za dopinško testiranje. ITA, mednarodna protidopinška agencija za odvzem vzorcev, ni odgovorna za testiranje na turnirjih Evropske rokometne zveze, saj je za to nalogo pristojna protidopinška agencija EHF. To dviga vprašanja o pravilnosti postopkov.

Tretja nenavadnost izhaja iz dejstva, da je bila pri ponovnem odprtju vzorca Martinsa poleg eksogenega testosterona odkrita tudi snov, ki se uporablja pri nosečnicah za preprečevanje prezgodnjega poroda in obvladovanje ekstremnih menstrualnih težav. To je zelo specifična snov, kar še dodatno zapleta primer.

Četrta nenavadnost pa je, da je Martins leta 2024 kljub vsem tem težavam nemoteno zaključil sezono pri madžarskem klubu Pick Szeged in nato brez težav začel igrati za Aalborg, kjer je od poletja naprej deloval kot član ekipe. Vse to se je dogajalo, kljub temu da so primer še vedno preiskovali.