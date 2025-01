Portugalski rokometaš Miguel Martins je bil zaradi pozitivnega dopinškega testa preventivno suspendiran in bo izpustil svetovno prvenstvo 2025, je danes sporočila portugalska rokometna zveza.

"Včeraj (v torek, op. a.) sta bila športnik in zveza obveščena o preventivni izključitvi športnika s takojšnjim učinkom iz vseh dejavnosti v športu, kar vključuje izvajanje treningov ali uradnih dejavnosti, bodisi v klubu bodisi reprezentanci," so zapisali v sporočilu za javnost.

Sedemindvajsetletni zvezdnik reprezentance, sicer tudi član danskega Aalborga, ki bo rojake na prvenstvu spremljal kot gledalec, je odločen oprati krivdo. Na družbenem omrežju Instagram je ob tem zapisal, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da dokaže, da je vedno deloval v skladu z vrednotami športa.

Sedemindvajsetletnik, ki bo rojake spremljal kot gledalec, je zahteval analizo B-vzorca. Foto: Guliverimage

"Na žalost vas moram obvestiti, da sem bil včeraj obveščen o vzorcu, ki je vseboval prepovedano substanco, in začasnem suspenzu od 14. januarja 2025," je zapisal v sporočilu in dodal, da podrobneje o tej temi trenutno ne sme govoriti, vendar je že zahteval analizo B-vzorca.

"To je za nas velik šok. Takoj smo stopili v stik z Miguelom, ki je tako kot mi zbegan in vztraja, da ni storil ničesar nezakonitega. Zahteval je analizo B-vzorca. Trenutno ne moremo in ne bomo ukrepali, dokler ne bo na voljo izvid B-vzorca. Šele ko bomo prejeli rezultat testa, se bomo lotili naslednjih korakov," pa je za uradno spletno stran Portugalčevega delodajalca Aalborga dejal direktor kluba Jan Larsen.

Portugalci so v skupini E skupaj z Norvežani, Brazilci in Američani.

