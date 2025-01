Uroš Zorman izbral osemnajsterico za SP

Na selektorjevemu seznamu za svetovno prvenstvo so krilni igralci Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičič, Blaž Janc in Domen Novak, zunanji igralci Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Aleks Vlah, Domen Makuc, Rok Ovniček, Miha Zarabec, Nejc Cehte in Tadej Kljun, krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Kristjan Horžen in Miha Kavčič ter vratarji Jože Baznik, Klemen Ferlin in Urban Lesjak.

Izmed dvajseterice, ki je sodelovala na pripravah, bosta v domovini ostala srednji zunanji igralec Mitja Janc in krožni napadalec Matic Suholežnik, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

Iz osemnajsterice izbrancev bo selektor za vsako tekmo določil 16 rokometašev, ki bodo nastopili na posameznem obračunu. Slovence med 16. in 20. januarjem zagrebški areni najprej čakajo tekmeci iz Kube (16. januar, 18.00), Zelenortskih otokov (18. januar, 18.00) in Islandije (20. januar, 20.30).

Če bodo osvojili eno od prvih treh mest v skupini G, se bodo v drugem delu tekmovanja nato pomerili z najboljšimi tremi iz skupine H. V njej nastopajo rokometaši iz Egipta, Hrvaške, Bahrajna in Argentine.

V času prvenstva bo lahko slovenska vrsta opravila tudi do pet menjav. Med osemnajsterico bo lahko Uroš Zorman tako kogarkoli zamenjala z enim izmed rokometašev, ki je bil predhodno uvrščen na širši seznam, ki obsega 35 imen.

