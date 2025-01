Zdaj gre zares: že za uvod na delu branilci naslova

Hrvaški Zagreb, Varaždin in Poreč, danski Herning ter norveški Oslo bodo od danes do 2. februarja gostili najboljše rokometaše na svetu. Naslov branijo Danci, na zadnjih treh turnirjih verižni zmagovalci svetovnih prvenstev, na letošnjem bodo enajstič nastopili tudi slovenski rokometaši, ki bodo prvo tekmo prvenstva odigrali v četrtek ob 18. uri v Zagrebu proti Kubi.

Papirnati favoriti letošnjega mundiala so Danci, poleg njih pa še Francozi, Švedi, Norvežani in Nemci. Med možna presenečenja mnogi strokovnjaki uvrščajo tudi slovenske rokometaše, ki so na lanskem olimpijskem turnirju v Parizu in Lillu osvojili nehvaležno četrto mesto. Po zvezdah lahko posežejo tudi Hrvati in Španci, od neevropejcev pa le Egipčani.

Herning bo gostil skupini A in B, v prvi so Nemčija, Češka, Poljska in Švica, v drugi pa Danska, Italija, Alžirija in Tunizija. V skupini C v Poreču bodo nastopili Francija, Avstrija, Katar in Kuvajt, v skupini D v Varaždinu pa Madžarska, Nizozemska, Severna Makedonija in Gvineja.

V norveški in hrvaški prestolnici bodo tekme v dveh skupinah. V Oslu v skupini E nastopajo Norveška, Portugalska, Brazilija in ZDA, v skupini F pa Švedska, Španija, Japonska in Čile. V skupini G v Zagrebu bodo igrali Slovenija, Islandija, Kuba in Zelenortski otoki, v skupini H pa Hrvaška, Egipt, Argentina in Bahrajn.

Slovence prva tekma čaka v četrtek. Foto: www.alesfevzer.com

Po tri najboljše izbrane vrste iz vseh osmih skupin se bodo uvrstile v glavni del tekmovanja, ki bo med 21. in 26. januarjem v Herningu, Oslu, Varaždinu in Zagrebu, zadnjeuvrščene pa v Poreču čakajo tekme v tako imenovanem predsedniškem pokalu za razvrstitev od 25. do 32. mesta.

Na dosedanjih svetovnih prvenstvih je bila najuspešnejša Francija s šestimi zlatimi kolajnami. Švedska in Romunija imata po štiri, Danska tri, Nemčija, Rusija in Španija po dve, Hrvaška ter štiri nekdanje države, Sovjetska zveza, Jugoslavija, Češkoslovaška in Zahodna Nemčija, pa po eno odličje najbolj žlahtnega leska.

Slovenija bo letos enajstič nastopila na svetovnem prvenstvu. Najboljša dosežka je uprizorila v minulem desetletju, v Franciji 2017 je osvojila bronasto medaljo, v Španiji 2013 pa zasedla nehvaležno četrto mesto. V Katarju 2015 je zasedla osmo, v Egiptu 2021 deveto, v Nemčiji 2007 ter na Poljskem in Švedskem 2023 deseto, na Portugalskem 2003 11., v Tuniziji 2005 12., v Franciji 2001 17., na svojem premiernem nastopu na Islandiji 1995 pa 18. mesto. Na zaključne turnirje na Švedskem 1993 in 2011, na Japonskem 1997, v Egiptu 1999 ter na Hrvaškem 2009 se ni uvrstila.

