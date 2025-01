Slovenski rokometaši odštevajo ne samo dneve, ampak že kar ure do začetka svetovnega prvenstva, ki se bo za Slovenijo v Zagrebu začelo v četrtek s tekmo proti Kubi. Zasedba Uroša Zormana se tik pred odhodom na prvenstvo še pripravlja v Ljubljani, kjer pili zadnje podrobnosti pred odhodom v hrvaško prestolnico. Selektorja Zormana pred odhodom v Zagreb, kamor bo reprezentanca v sredo odpotovala z vlakom, čaka še nehvaležno delo, saj se bo izmed dvajseterice rokometašev moral posloviti od dveh. V Zagreb bo namreč odpotovalo 18 slovenskih rokometašev, na vsaki tekmi pa jih bo zatem nastopilo šestnajst.

"Kar zadeva seznam, moram videti, koliko kart bomo dobili za pot z vlakom (smeh, op. p.). Seznam bo znan v torek. Kar zadeva vprašanja pri fantih, je še največ skrbi prisotne pri Klemnu Ferlinu, a tudi njegovo stanje je iz dneva v dan boljše in ne bi smelo biti nobenih vprašanj. Vse drugo pa poteka po načrtih, manjše poškodbe so vedno prisotne, a lahko trkam, da so fantje večinoma zdravi in dobro pripravljeni," je pred ponedeljkovim večernim treningom dejal slovenski selektor, ki bo lahko na prvenstvu skupno opravil do pet menjav s širšega seznama reprezentantov, ki zajema 35 imen.

"Kakorkoli se obrne, bi bilo na koncu priprav vedno lahko še bolje oziroma je kakšna stvar premalo," pravi Zorman. Foto: Anže Malovrh/STA

Nekaj težav je bilo še pri Mihi Zarabcu, ki mu klub zaradi nekaterih zdravstvenih težav oziroma poškodbe v pripravljalnih tekmah še ni dovolil nastopiti, zdaj je že dobil zeleno luč. "Kar zadeva Miho, je vse, kot mora biti. Če bi imeli danes prijateljsko tekmo, bi že lahko igral," je potrdil Zorman.

Veselijo prazne zdravstvene kartoteke reprezentantov

V slovenski izbrani vrsti so pred začetkom velikega tekmovanja v prvi vrsti sicer predvsem zadovoljni, da za razliko od prejšnjih reprezentančnih akcij nimajo pretiranih težav s poškodbami. "Kakorkoli se obrne, bi bilo na koncu priprav vedno lahko še bolje oziroma je kakšna stvar premalo. Priprave so šle nekako po načrtih, tudi za tekmo s Hrvaško smo vsi vedeli, za kaj gre, tako da lahko rečem, da je vse potekalo, kot bi moralo. Tudi na prvenstvu se tekme stopnjujejo glede na zahtevnost tekmeca. Imamo še nekaj dni, da na treningih izpilimo stvari in ujamemo tisto maksimalno formo za takrat, ko bo to najbolj potrebno. Če bi rekel, da smo v naši najboljši formi, bi bilo absolutno prehitro. Verjamem, da se bomo iz dneva v dan, iz tekme v tekmo dvigovali, vemo pa, da ko si na prizorišču, to prinese še dodatne odstotke koncentracije in osredotočenosti," je prepričan Zorman.

Kapetan Blaž Janc pred odhodom na SP (video: STA):

Tekma s Hrvaško dobra šola

Slovenski rokometaši so v pripravah na prvenstvo od začetka novega koledarskega leta odigrali tri tekme. Tretji dan priprav so v Umagu s 37:32 ugnali afriške podprvake iz Alžirije, pred slabim tednom dni so nato v Kopru premagali aktualne azijske prvake Katarce (38:30), minuli petek pa v Zagrebu visoko klonili proti Hrvatom (25:33). "O tej tekmi s Hrvaško ne bi izgubljal besed niti energije, ker preprosto vemo, kaj je ta tekma v Zagrebu pomenila in kaj nam prinaša. Tudi vemo, da če bo vse šlo po načrtu, se v drugem krogu srečamo s Hrvaško in ta tekma zna biti ena izmed odločilnih tekem za preboj za napredovanje. S fanti smo se pogovorili, si povedali, kar je treba, in ta stvar je zdaj za nami," je dejal Zorman.

S tem se je strinjal tudi kapetan Blaž Janc. "Zagotovo ta tekma s Hrvaško ni bila takšna, kot bi si želeli, sam pa vedno rečem, da se iz poraza ponavadi naučiš še več kot iz zmage. To je bila za nas dobra zaušnica, da se spustimo na realna tla in da moramo biti reprezentanca, ki je vedno na sto odstotkih, ker drugače ne moremo biti konkurenčni ne samo najboljšim, ampak povprečnim reprezentancam. Po drugi strani pa tudi ne bi delal prevelike panike, mislim, da smo priprave dobro oddelali in da bomo dobro delali vse do prvenstva, potem pa pokazali tisto, kar znamo," je dejal Janc.

Rok Ovniček (video: STA):

V četrtek bo šlo zares

Slovenci bodo tako v sredo odpotovali svojemu enajstemu svetovnemu prvenstvu naproti, prvič bodo potovali z vlakom, ki jih bo iz Ljubljane popeljal v približno 140 kilometrov oddaljeni Zagreb. "To bo za nas nekaj novega, malce drugače kot ponavadi, tako da bo tudi to popestrilo pot na Hrvaško," je dejal Zorman, ki se s strokovnim štabom že pripravlja na tekmece Slovenije v prvem delu prvenstva.

Svetovno prvenstvo se bo uradno začelo že v torek, Slovence pa med 16. in 20. januarjem v zagrebški areni najprej čakajo tekmeci s Kube (16. januar, ob 18. uri), Zelenortskih otokov (18. januar, ob 18. uri) in Islandije (20. januar, ob 20.30). "To so vse reprezentance, ki znajo igrati rokomet. Večkrat poudarjamo, da praktično ni ekipe, ki ne bi znala igrati rokometa, sploh če nastopa na svetovnem prvenstvu. Tukaj ni velikih outsiderjev, je pa na koncu ogromno odvisno od pristopa k tekmi. Na tekmo se bomo maksimalno pripravili, potem pa od prve sekunde na prvenstvu stoodstotna osredotočenost in zares," je še dodal slovenski selektor.

