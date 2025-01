Slovenska rokometna izbrana vrsta je v Kopru dobila tudi svojo drugo pripravljalno srečanje pred svetovnim prvenstvom, ki ga bodo med 14. januarjem in 2. februarjem gostile Hrvaška, Danska in Norveška. Slovenci so kljub nekaterim težavam v igri na koncu z 38:30 (16:15) strli odpor Katarja na čelu z Veselinom Vujovićem, a bolj kot o sami igri se je po koncu tekme govorilo o pretepu, ki je izbruhnil v zaključku srečanja.

Da nobena tekma ni prijateljska, športniki poudarjajo ves čas, da imajo tudi pripravljalna srečanja ogromen naboj, pa se je še enkrat več pokazalo na srečanju Slovenije in Katarja, na katerem so stvari eskalirale v 53. minuti tekme. Po nešportnem posredovanju Frankisa Marze nad slovenskim kapetanom Blažem Jancem se je namreč na parketu dvorane Bonifika pošteno zaiskrilo. Ob vsesplošnem prerivanju in vroči krvi pa se je dogajanje končalo z epilogom modrega kartona Frankisu Marzi in dvominutni izključitvi Janca, ob tem sta obe klopi prejeli tudi rumena kartona.

"Je, kar je, malce sem jezen na našo klop, ker so vsi skočili gor, a hkrati so pokazali, da so ekipa in na koncu koncev se je treba postaviti eden za drugega. Na koncu se je vse dobro izšlo. Sam sem skušal miriti strasti, mislim, da ni padel kakšen hujši udarec," je dogajanje orisal selektor Uroš Zorman, ki dogodku v končnici tekme ni želel dajati pretiranega pomena.

Slovenci so slavili z 38:30. Foto: www.alesfevzer.com

Janc: Takšne stvari ne sodijo na igrišče

V ospredju dogajanja se je znašel kapetan Janc. "Vsak si želi zmage, pogosto pride do vroče krvi in prevelike želje, a definitivno to, kar je storil Katarec, ne sodi na nobeno igrišče in nasploh v šport. A to je zdaj mimo, tudi sam sem včasih vroč, a vem, kje je meja. Je pa zame zdaj to zaključena zadeva, igralec se mi je opravičil in to je to," je bil jasen slovenski kapetan, ki so mu ob dogajanju na pomoč takoj priskočili tudi vsi soigralci na čelu z bratom Mitjo. "Sigurno bi vse naredil zame, tako kot jaz zanj, je pa na koncu priskočila celotna ekipa, še enkrat več smo pokazali, da smo družina, žal pa mi je, da se o tem sploh moramo pogovarjati, gremo dalje," je še dodal Janc.

Bledemu prvemu polčasu sledilo boljše nadaljevanje

Obračun s Katarjem je bil za slovenske rokometaše devet dni pred njihovo prvo tekmo na svetovnem prvenstvu tudi edino domače srečanje, ki ga bodo pred velikim tekmovanjem odigrali na domačih tleh. Igra slovenskih rokometašev je bila, pričakovano, s sicer nekaj svetlimi trenutki sploh v prvem polčasu še precej pod nivojem, ki bi si ga slovenski ljubitelji rokometa želeli spremljati v zagrebški Areni. Je pa korak naprej reprezentanca storila predvsem v zadnji četrtini tekme. Temu je po koncu obračuna s Katarjem prikimal tudi selektor Zorman.

Slatinek Jovičič je dosegel šest zadetkov. Foto: www.alesfevzer.com

"Prvi polčas je bil bled, nismo bili dovolj agresivni na obeh straneh igrišča, nam je pa v zadnjih dvajsetih minutah uspelo 'dati v prestavo višje' in je bilo vse skupaj videti malo boljše. Je pa pred nami še veliko dela. Časa ni veliko, imamo, kar imamo, je pa treba sigurno še popraviti in najti pravo kombinatoriko v obrambi. Do zdaj smo se osredotočili predvsem na hitrejše napade, več križanj, hitrejši pretok žoge, to je glavno. Želel bi si že od prve minute malce več energije, na tem moramo še delati," je bil jasen Zorman.

Podobno je dogajanje na tekmi orisal tudi slovenski kapetan. "Na koncu je pomembna zmaga, minutaža je bila lepo porazdeljena med vse, sigurno pa še nismo na nivoju, na katerem bi si želeli biti, da bi lahko naredili nekaj resnega. Precej je šepala igra v obrambi, dobili smo veliko zadetkov po sredini, imeli smo kar nekaj težav in izgubljenih žog. A to je normalno, skupaj smo šele nekaj dni, potrebujemo še nekaj časa, a verjamem, da bomo pravi takrat, ko bo treba," je svoj komentar pristavil Janc.

Miha Zarabec proti Katarju ni igral. Foto: Guliverimage

Približno dva tisoč navijačev v koprski Bonifiki je ob ves čas bučni podpori spremljalo igro po principu toplo-hladno. Selektor Zorman je pričakovano veliko menjal, priložnost je z izjemo Jožeta Baznika in Mihe Zarabca, ki sta ostala zunaj kadra, ponudil vsem svojim varovancem in na ta način preizkušal različne taktične zamisli, ki bodo oziroma so pri piljenju forme pred svetovnim prvenstvom ključnega pomena. "Z Miho imamo nekaj težav s klubom, ki mu zaradi nekaterih zdravstvenih zadev oziroma glede na nekatere izvide še ne pusti igrati," je v povezavi z Zarabcem še dodal Zorman.

Prva tekma 29. izvedbe svetovnega prvenstva slovenske rokometaše čaka v četrtek, 16. januarja, ob 18. uri proti Kubi. Z vmesnim dnevom premora bosta v hrvaški prestolnici sledila še obračuna z Zelenortskimi otoki (18.00) in Islandijo (20.30). Do takrat bodo Slovenci odigrali še eno pripravljalno srečanje, tik pred začetkom prvenstva jih 10. januarja v generalki pred velikim tekmovanjem v zagrebški Areni čaka še srečanje z gostitelji prvenstva.

