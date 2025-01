Pred Zormanovo četo prvi preizkus

V četrtek so slovenski rokometaši v Kopru vstopili v sklepne priprave na svetovno prvenstvo, ki se bo zanje začelo 16. januarja v Zagrebu. Ta vikend izbrancem selektorja Uroša Zormana že prinaša prvega izmed treh pripravljalnih preizkusov, so sporočili iz RZS.

Slovenska vrsta se bo v nedeljo ob 18. uri v Umagu pomerila z Alžirijo. Dvoboj bo po odločitvi organizatorjev tekme zaprt za javnost. Ljubitelji rokometa bodo slovensko reprezentanco na delu nato lahko spremljali že v torek. V Kopru se bo namreč ta pomerila s Katarjem, ki ga vodi nekdanji slovenski selektor Veselin Vujović. Dvoboj se bo začel ob 18. uri, vstopnice so še vedno na voljo. Zadnji preizkus pred svetovnim prvenstvom slovenske rokometaše nato čaka v petek, ko se bodo spoznali s prizoriščem mundiala. Ob 20.15 se bodo namreč v Areni Zagreb zoperstavili Hrvatom.

Borut Mačkovšek Foto: Guliverimage

"Ne glede na to, da gre za pripravljalne tekme, bomo iskali zmage. Želimo igrati čim boljše, videti, kaj delamo dobro in kaj slabše ter kje lahko še napredujemo," je pred prvo pripravljalno tekmo dejal Borut Mačkovšek, eden ključnih slovenskih reprezentantov na obeh straneh igrišča. Vzdušje v reprezentanci je sicer odlično, tudi težav z neljubimi poškodbami ni. "Zaenkrat nam zdravje služi, naj ostane tako!" je zbranim predstavnikom sedme sile zaupal selektor Uroš Zorman in nadaljeval: "Do prvenstva nas loči še kar nekaj časa, čaka nas ogromno dela. Tekma z Alžirijo prihaja dokaj hitro, a takšen načrt priprav smo si zastavili. V Umagu si želimo nadaljevati pot s treningov, pokazati dobro telesno pripravljenost in raven rokometa. Ključna stvar bo, da še naprej ostanemo vsi zdravi."

Na letošnjem svetovnem prvenstvu bo nastopilo 32 ekip, ki bodo uvodoma razvrščene v osem skupin. Slovenija se bo uvodoma v Zagrebu pomerila s Kubo (četrtek, 16. januar, ob 18.00), Zelenortskimi otoki (sobota, 18. januar, ob 18.00) in Islandijo (ponedeljek, 20. januar, ob 20.30). V drugi del prvenstva se bodo uvrstile najboljše tri ekipe. V primeru uspeha se bo Slovenija v drugem delu srečala z najboljšo trojico skupine G (Egipt, Hrvaška, Argentina, Bahrajn). Dve najboljši ekipi skupine drugega dela bosta nato napredovali v končnico, ki se bo začela s četrtfinalom. Slovenija bo vse tekme, vključno z morebitnim polfinalom, odigrala v Zagrebu, medtem ko bo obračuna za medalje gostilo Oslo na Norveškem.

Pripravljalne tekme na SP: Nedelja, 5. januar (Umag, Hrvaška):

18.00 Alžirija – Slovenija Torek, 7. januar (Koper, Arena Bonifika):

18.00 Slovenija – Katar Petek, 10. januar (Zagreb, Hrvaška):

20.00 Hrvaška – Slovenija

Tekme prvega dela na SP (Zagreb, Arena Zagreb) Četrtek, 16. januar:

18.00 Slovenija – Kuba Sobota, 18. januar:

18.00 Zelenortski otoki – Slovenija Ponedeljek, 20. januar:

20.30 Slovenija – Islandija

Preberite še: