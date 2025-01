Slovenski rokometaši so v Kopru v četrtek pošteno zagrizli v nov izziv, ki je tik pred vrati. Slovenija bo namreč 16. januarja odigrala svojo prvo tekmo na svetovnem prvenstvu, ki ga bodo od 14. januarja do 2. februarja gostile Hrvaška, Danska in Norveška. Kapetan Blaž Janc je ob začetku priprav spregovoril o bolečih spominih na olimpijske igre, prihajajočih preizkušnjah, o sezoni v Barceloni pa tudi o svoji "novi" vlogi v izbrani vrsti, ki mu predstavlja veliko čast.

"Srečno novo leto, kapetan," so v četrtek ob prvem snidenju v Kopru Blaža Janca ob stiskih rok in prijateljskih objemih pozdravili nekateri soigralci. Potem ko selektor Uroš Zorman vsaj trenutno več ne računa na usluge dozdajšnjega kapetana Jureta Dolenca, bo kapetanski trak pripadel 28-letnemu članu Barcelone, ki je v zadnjih letih sicer z naskokom eno izmed glavnih orožij slovenske izbrane vrste.

"Zagotovo ta vloga prinaša dodaten pritisk, bo neka nova izkušnja, a po drugi strani sem bil že v teh zadnjih letih ves čas eden glavnih členov te reprezentance, tako da nekih velikih sprememb ne bo. Zagotovo je lepo biti kapetan, sploh če zmaguješ, tako da upam, da bo teh zmag čim več. Vesel in ponosen sem, da sem kapetan te reprezentance, tako kot vedno bom tudi tokrat dal svoj maksimum in verjamem, da bom dobro vodil to ekipo," ob omembi nove vloge poudarja Janc.

Že vrsto let je eden najpomembnejših členov izbrane vrste. Foto: Reuters

Letos je vse skupaj malce drugače, ker so rokometaši priprave začeli šele po novem letu. "Sploh po napornem poletju, ko smo praktično brez premora odšli nazaj v klube, je bilo teh nekaj dni več z družinami res prijetnih. Zdaj pa smo vsi tukaj in maksimalno pri stvari, nov cikel začenjamo polni energije in z veliko želje. Zagotovo nas ne glede na nasprotnike čakajo težke tekme, še naprej bomo sledili svojemu cilju, tekmo za tekmo in verjamem, da bomo nadaljevali tam, kjer smo končali," je prepričan Janc.

Boleč spomin na olimpijske igre

Še kako živi so prizori na vroče avgustovske dni na olimpijskih igrah v Parizu in nato v Lillu, kjer je Slovenija za las ostala brez odličja, med najbolj razočarani pa je bil po koncu prav Janc, ki je po porazu za tretje mesto takrat nemočno v solzah obležal na tleh. "Kar zadeva olimpijske igre, sam še nisem prebolel tistih dveh porazov in vem, da jih nikoli ne bom. Vedno bo bolelo. Bili smo tako blizu, a na koncu tako daleč. Hkrati so to res težki, a tudi lepi spomini. Veselimo se tega prvenstva, da znova pokažemo, česa smo sposobni. Za nami je res zahtevno obdobje, ker praktično že res dolgo obdobje igramo brez prestanka, saj smo po poletju in Parizu vsi takoj zagrizli v klubske izzive. Napori so veliki, prav tako tudi pričakovanja, tako da smo vsi malce izčrpani, a smo na koncu koncev vsi v istem košu. Verjamem, da bomo dobro oddelali te priprave in se pripravili na prvenstvo," se je proti bližajočemu vrhuncu reprezentančnih tekmovanj v tem letu obrnil Janc.

Poraza na zadnjih dveh tekmah na olimpijskih igrah, ki sta Slovencem odnesla odličje, bosta bolela zavedno. Foto: Anže Malovrh/STA

Slovenci bodo priprave na svetovno prvenstvo, ki ga bodo od 14. januarja do 2. februarja gostile Hrvaška, Danska in Norveška, večinoma preživeli v Kopru, v tem obdobju bodo odigrali tri pripravljalne tekme, med drugim tudi eno na domačih tleh 8. januarja, ko bo v Bonifiki gostoval Katar, ki ga vodi nekdanji selektor Slovenije Veselin Vujović. "Verjamem, da bo dvorana v Kopru polna, da nas čaka lepa tekma proti ekipi našega nekdanjega selektorja. Z Veselinom imam odličen odnos, kar nekaj let je bil naš selektor, tako da se že veselim tega srečanja. Upam, da nas bo podprlo čim več navijačev," se nadeja levoroki rokometaš.

Slovenija bo za razliko od olimpijskih igrer tokrat nastopila brez Jureta Dolenca in Deana Bombača, ki sta ostala izven računov Uroša Zormana. Ta je z izjemo Klemna Ferlina na priprave povabil 19 rokometašev, ki so rojeni po letu 1990, in tako naredil prvi korak k pomlajanju izbrane vrste. "Reprezentanca ni doživela tako korenitih sprememb, manjkata dva člena, ki sta bila v zadnjih letih v pomembnih vlogah, pomanjkanje njunih izkušenj se bo zagotovo poznalo, a so hkrati v ekipo zdaj prišli drugi igralci, ki bodo pomembni za prihodnost, da ohranimo visok nivo reprezentance. Verjamem v to ekipo in prepričan sem, da lahko s trdim delom zgradimo marsikaj," je prepričan Janc.

Z Barcelono niza zmago za zmago. Foto: Guliverimage

Nekdanji član Celja in Kielc se je v zadnjih letih ustalil v Barceloni, kjer s katalonskim klubom piše uspešno zgodbo. V tej sezoni imajo na desetih tekmah lige prvakov zaenkrat osem zmag, en poraz in en remi, s čimer so trdno zasidrani na vrh skupine, medtem ko so na španskem prvenstvu po 15 odigranih tekmah še pri popolnem izkupičku. "S prvim delom sezone sem zadovoljen, vse nam gre po načrtu. Kar zadeva mene in moj zdravstveni karton, pa praktično zdaj ni več treninga, na katerem ne bi čutil bolečine, a smo tega že navajeni. Drugače pa se počutim dobro, malce utrujen, kar ni v takšnem delu sezone nič posebnega, sicer pa pripravljen na delo in tekme," poudarja Janc, ki se na bližajočem prvenstvu v zagrebški Areni nadeja tudi številčne podpore iz domovine.

"Prvenstvo je res blizu, praktično kot da bi igrali doma, verjamem, da bomo imeli bučno podporo s tribun, po drugi strani pa je na nas in naših igrah, da navijače pripeljemo v dvorano in ustvarimo evforijo. Zagotovo bodo oni naš dodatni igralec in motiv za igre na prvenstvu," je še sklenil Janc.

