Kaj si je za novo leto zaželel Uroš Zorman?

Slovenska rokometna izbrana vrsta je z vstopom v novo koledarsko leto v Kopru začela s pripravami na svetovno prvenstvo, ki ga bodo od 14. januarja do 2. februarja gostile Hrvaška, Danska in Norveška. Slovenci bodo tekme prvega in v primeru uvrstitve tudi drugega dela odigrali v zagrebški Areni. Selektor Uroš Zorman je na pripravah pozdravil 20 rokometašev, ki so željni dokazovanja na izzivu, ki je pred njimi.

Z dobrimi željami in nasmehi so v ponedeljek pozno popoldne slovenski rokometaši na čelu s selektorjem Urošem Zormanom krenili v priprave na veliko tekmovanje, ki je tik pred vrati in na katerem bodo Slovenci ciljali visoko. "Novoletne želje? Zaželel sem si predvsem zdravja, ker ga nam je v zadnjem času precej manjkalo, je pa današnji dan dobra popotnica, ker so fantje zdravi in pripravljeni na delo. A pot je še dolga, vemo pa, da ko smo zdravi je vse mogoče," je ob stisku roke in vprašanju, kaj si je glede reprezentance zaželel, ko se je leto 2024 prevesilo v 2025 dejal selektor Zorman.

Slovenske rokometaše tako prvič po poletju, ko so na olimpijskih igrah v Parizu za las ostali brez odličja in osvojil četrto mesto, čaka novo veliko tekmovanje. Zatem so Slovenci v začetku novembra v pomlajeni zasedbi dobili dve tekmi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2026, zdaj pa jih čaka nova velika preizkušnja v obliki svetovnega prvenstva. "Olimpijske igre in naše četrto mesto je zdaj za nas motivacija, hkrati pa tudi dodatna odgovornost. Vsi vemo, da je najtežje ostati na vrhu, najlažje je napadati. Na olimpijskih igrah smo mi lovili, nihče ni pričakoval, da bomo posegli tako visoko, zdaj pa bo treba pri vrhu obstati. Zato je odgovornost še večja in bo treba pokazati še večji nivo energije in želje. To je na koncu najtežje in bo velik izziv," opozarja slovenski selektor, ki je na pripravah pozdravil 20 rokometašev.

Slovenci so na olimpijskih igrah po dveh težkih porazih v zadnjih dveh tekmah zasedli četrto mesto, kljub grenkemu priokusu pa poskrbeli za eno najlepših zgodb Pariza. Foto: www.alesfevzer.com

Seznam slovenske moške rokometne reprezentance za SP 2025: Vratarji: Jože Baznik (Pauc), Klemen Ferlin (Industria Kielce), Urban Lesjak (Trimo Trebnje);

Krilni igralci: Blaž Janc (Barcelona), Tilen Kodrin (Gummersbach), Domen Novak (Wetzlar), Staš Slatinek Jovičič (LL Grosist Slovan);

Zunanji igralci: Nejc Cehte (Eurofarm Pelister), Nik Henigman (C'Chartres Metropole), Mitja Janc (Wisla Plock), Tadej Kljun (Balatonfüredi), Borut Mačkovšek (OTP Bank-Pick Szeged), Domen Makuc (Barcelona), Rok Ovniček (Nantes), Aleks Vlah (Aalborg), Miha Zarabec (Wisla Plock);

Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Flensburg), Kristjan Horžen (Gummersbach), Miha Kavčič (Vojvodina), Matic Suholežnik (Saran Loiret).

Brez poškodb in pripravljeni na delo

Že po koncu pariške zgodbe, ki je precej nepričakovano prinesla veliko zgodbo o uspehu z nekoliko grenkim končnim priokusom, se je v reprezentanci začelo govoriti o pomlajevanju izbrane vrste. Z nedokončnimi odgovori so o prihodnosti v izbrani vrsti po koncu tekmovanja spregovorili tudi številni izkušeni reprezentanti, zadnjo besedo pa so pustili selektorju Urošu Zormanu. Ta je skupaj s strokovnim štabom posegel po delni pomladitvi, na seznam 20 rokometašev pa je, z izjemo izkušenega vratarja Klemna Ferlina, uvrstil igralce, rojene po letu 1990. Zunaj kadra sta tako ostala dozdajšnji kapetan Jure Dolenec in tudi Dean Bombač, oba sta reprezentanci še vedno na voljo, v primeru poškodb. Dokončno pa je reprezentančna vrata zaprl krožni napadalec Matej Gaber, je že ob predstavitvi spiska decembra potrdil slovenski selektor.

Kapetan izbrane vrste bo Blaž Janc. Foto: Guliverimage

"Vsi, ki so tukaj, so zdravi, vsi so pripravljeni, čas je, da zavihamo rokave in začnemo z delom. Vedno se potem pokažejo neke malenkosti in težave, a s tem se je treba sprijazniti, da iztržimo naš maksimum. Hitro nas čaka prva pripravljalna tekma, večina fantov je v klubih igrala vse do božiča, nekateri še zatem, tako da verjamem, da jim teh nekaj dni počitka ni škodilo, vsi pa so delali tudi po programu. Verjamem, da bomo v teh nekaj dneh do prve tekme dobro trenirali, potem pa bomo videli, kje smo trenutno," je prepričan Zorman. Slovensko izbrano vrsto prva tekma tako čaka že v nedeljo, ko se bo v Umagu za zaprtimi vrati ob 18. uri pomerila z Alžirijo. Dva dni kasneje, v torek, 7. januarja, se bo v Kopru prav tako ob 18. uri predstavila ljubiteljem rokometa v Areni Bonifika, ko bo nasprotnik Slovenije Katar, ki ga vodi Veselin Vujović. Generalka pred svetovnim prvenstvom slovenske rokometaše nato čaka v petek, 10. januarja, v Areni Zagreb proti gostiteljici Hrvaški.

Prva tekma 16. januarja

Prva tekma 29. izvedbe svetovnega prvenstva slovenske rokometaše čaka v četrtek, 16. januarja, ob 18. uri proti Kubi. Z vmesnim dnevom premora bosta v hrvaški prestolnici sledila še obračuna z Zelenortskimi otoki (18.00) in Islandijo (20.30). "Slabih reprezentanc več ni, vsi so željni igranja, sploh na takšnih tekmovanjih kot so svetovna prvenstva. Sploh prve tekme znajo biti nevarne in če jim mi ne bomo pokazali, kje je naše mesto in kakšna je naša energija, lahko to prinese velike probleme," opozarja Zorman, ki se hkrati veseli podpore slovenskih navijačev. "Ta ekipa si po zadnjem obdobju in vsem prikazanim zasluži, da prvenstvo odigra skorajda doma s pravo podporo navijačev. Zagreb je res blizu, vsi pa si želimo, da bi bile tribune polne, bo pa v veliki meri to odvisno predvsem od nas samih in naših predstav ter koliko si bomo zaslužili," je prepričan slovenski selektor, ki pa o prvenstvu še ne razmišlja, saj je zdaj fokus zgolj in samo na pripravah.

Luko Žvižeja je zamenjal Mirko Skoko. Foto: Reuters

"Sigurno bomo dali poudarek tudi fizični pripravi, treba bo zavihati rokave, potem pa bomo videli kako bo z utrujenostjo po napornih sezonah in kje bomo s poškodbami. Verjamem, da glede na to, da so dobili nekaj dni več prostega, da se bo ta energija prenesla tudi na igrišče," upa 44-letni rokometni strateg. Ta je z vstopom v novo leto v vlogi pomočnika trenerja oziroma svoje desne roke pozdravil trenerja Krke Mirka Skoka, ki je na tem mestu zamenjal dozdajšnjega pomočnika Luko Žvižeja, ki je zaradi osebnih in službenih razlogov ta položaj zapustil. "Zaenkrat sem z delom zadovoljen, mogoče je komunikacije še malce preveč (smeh, op. p.), a vse gre po planu. Bomo pa z delom šele začeli in bomo videli, kako bodo zadeve stekle, prepričan sem, da lahko spišemo novo zgodbo o uspehu," je še dodal Zorman.

Pripravljalne tekme na SP: Nedelja, 5. januar (Umag, Hrvaška):

18.00 Alžirija – Slovenija Torek, 7. januar (Koper, Arena Bonifika):

18.00 Slovenija – Katar Petek, 10. januar (Zagreb, Hrvaška):

20.00 Hrvaška – Slovenija

Tekme prvega dela na SP (Zagreb, Arena Zagreb) Četrtek, 16. januar:

18.00 Slovenija – Kuba Sobota, 18. januar:

18.00 Zelenortski otoki – Slovenija Ponedeljek, 20. januar:

20.30 Slovenija – Islandija

