Na prijateljski tekmi tudi nekaj vroče krvi, Vujovićevi Katarci pa zlomljeni v Kopru

Slovenski rokometaši so na svoji prvi pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom med 14. januarjem in 2. februarjem na Hrvaškem, Danskem in Norveškem v nedeljo v Umagu premagali Alžirce s 37:32, danes so bili v Kopru na edini pripravljalni tekmi na domačih tleh z 38:30 boljši še od Katarja, ki ga vodi nekdanji slovenski selektor Veselin Vujović.

Pripravljalna tekma na SP: Torek, 7. januar (Koper, Arena Bonifika):



Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana na nedeljski tekmi za zaprtimi vrati v Istri niso blesteli, v zadnjih desetih minutah pa so le strnili svoje vrste in ugnali afriške podprvake iz Alžirije. Tokrat so se mučili v prvem polčasu, v drugem pa le strli Katarce. Zorman je na obeh tekmah priložnost ponudil vsem svojim varovancem.

Slovenija : Katar 38:30 (16:15) Dvorana Bonifika, gledalcev 2000, sodnika: Pukšič in Satler. Slovenija: Ferlin 1, Lesjak, Blagotinšek 4, Henigman 2, B. Janc 1, M. Janc 2, Cehte, Kljun 2, Slatinek Jovičič 6, Kodrin 4, Horžen, Ovniček 2, Makuc 2 (1), Kavčič 2, Mačkovšek 2, Novak 2, Vlah 6 (1), Suholežnik. Katar: Lepenica, Alihodžić, Marković 2, Madadi 1, Sami, Capote, Marzo 8, Murad, Memišević 4, Denguir 2, Alhadi, Tareq, Berreched, Guehis 3, Heiba 1, Zakar 1, Sinen, Suljakovič, Ayed 1, Ali 7. Sedemmetrovke: Slovenija 4 (2), Katar 4 (2). Izključitve: Slovenija 12, Katar 16. Rdeči karton: Marzo (53.)

Topel sprejem nekdanjega selektorja, pa minuta molka za očeta šampionskega Celja

Današnji slovensko-katarski dvoboj v dvorani Bonifika je bil tudi malce čustveno obarvan, na klopi reprezentance z arabskega polotoka namreč sedi sedi nekdanji slovenski selektor Veselin Vujović. Slovenski rokometaši so pod vodstvom črnogorskega strokovnjaka na svetovnem prvenstvu v Franciji 2017 osvojili odličje bronastega leska, leto pred tem pa na olimpijskih igrah v Rio de Janeiru šesto mesto. V dvorani Bonifika je bil Vujović deležen toplega sprejema, gledalci so mu namenili aplavz.

Pred tekmo prisrčen pozdrav mojstra in vajenca. Foto: www.alesfevzer.com

Tekma se je začela z minuto molka v spomin na Toneta Turnška, "očeta" rokometnega evropskega šampiona Celje Pivovarna Laško.

V slovenskih vratih je tekmo začel Klemen Ferlin, prvi pa so zadeli Katarci. Ob koncu sedme minute so po zadetku Boruta Mačkovška Slovenci prvič povedli s 3:2, a so gostje hitro odgovorili in nato spet prevzeli pobudo s 4:3, 5:4, Zormanovi so jim sledili, v 13. minuti po dveh napakah gostov pa sami prišli do prednosti s 6:5. Ekipi sta se nato izmenjavali v vodstvu, v 18. minuti pa so Katarci prvič povedli za dva zadetka (9:7).

Pri zaostanku z 8:10 je Zorman vzel minuto odmora, igralcem namenil nekaj ostrih besed, "nimamo igre, nimamo ničesar", a ni pomagalo, Katarci so v nadaljevanju povedli z 11:8, potem pa so Slovenci le strnili obrabne vrste in do konca 22. minute s tremi zaporednimi zadetki Staša Slatinka Jovičiča izenačili na 11:11, ko je minuto odmora zahteval še Veselin Vujović. V 26. minuti so Katarci spet vodili s + 2 (14:12), do konca prvega polčasa pa so gostitelji – tudi z golom Klemna Ferlina čez celo igrišče v prazna katarska vrata – goste ujeli in prehiteli ter na odmor odšli z golom prednosti (16:15).

Foto: www.alesfevzer.com

V drugem polčasu je Ferlina v vratih Slovenije zamenjal Urban Lesjak. Slovenci so z zadetkom Tadeja Kljuna brž povedli s 17:15, v naslednjih nekaj minutah pa so jih Katarci zopet ujeli in nadaljevala se je tesna tekma, domači pa so vzdrževali majhno prednost z golom ali dvema razlike. V 43. minuti je po napaki Katarcev v napadu Slovenija prvič na tekmi prišla do treh zadetkov prednosti (23:20), pa nato po zadetkih Aleksa Vlaha in Blaža Blagotinška do štirih (24:20) in domači navijači so lahko nekoliko lažje zadihali.

V 53. minuti pri prednosti Slovencev z 31:27 je bil izključen prvi strelec Katarcev Frankis Marzo, ki je po tem, ko so njegov prodor domači ustavili trdo, a pošteno, izgubil živce, brcnil proti Blažu Jancu in sledil je kaos. Celotna slovenska ekipa je skočila nad Katarce, prišlo je do prerivanja, a so se strasti tudi hitro umirile. Katarci so nato nadaljevali z nekaj nešportnimi potezami v obrambi, a sta sodnika Žan Pukšič in Miha Satler obdržala nadzor. Domači so kmalu povedli s + 6 (34:28), nato pa še višali prednost do končnih 38:30.

Foto: www.alesfevzer.com

V slovenski reprezentanci sta bila najbolj učinkovita Vlah in Slatinek Jovičič s šestimi goli, Blagotinšek in Tilen Kodrin sta dosegla po štiri zadetke.

V petek še zadnji preizkus pred SP

Zormanove izbrance po današnjem dvoboju na Obali generalka pred svetovnim prvenstvom čaka v petek, ko se bodo v zagrebški Areni ob 20.15 pomerili s Hrvati.

V skupinskem delu mundiala jih najprej čakajo tekmeci iz Kube (16. januar, 18.00), Zelenortskih otokov (18. januar, 18.00) in Islandije (20. januar, 20.30).

Če bodo osvojili eno od prvih treh mest v skupini G, se bodo v glavnem delu tekmovanja pomerili še z najboljšimi tremi iz skupine H. V njej nastopajo rokometaši iz Egipta, Hrvaške, Bahrajna in Argentine.

Preberite še: