Slovenski rokometaši so na drugi pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom, ki bo med 14. januarjem in 2. februarjem na Hrvaškem, Danskem in Norveškem, v torek v Kopru premagali Katar z 38:30 (16:15). Katarce vodi nekdanji slovenski selektor Veselin Vujović, ki je bil tako pred tekmo kot po njej glavna zvezda dogajanja.

V torek je bil v koprski Bonifiki z naskokom deležen najbolj bučnega aplavza, nič drugače ni bilo po tekmi, ko so ga ljudje trepljali po hrbtu in mu predajali dobre želje. "Bilo je res zelo lepo in čustveno. Vedno mislim, da so me Slovenci pozabili, a me niso. Res sem bil vesel tako bučnega sprejema," je bil po koncu kljub porazu njegove ekipe do ušes nasmejan Veselin Vujović, ki je s Katarjem klonil proti Sloveniji.

Nekdanji slovenski selektor in tudi trener Kopra je konec avgusta prevzel selektorski stolček Katarja, ki ga bo vodil tudi na bližajočem se svetovnem prvenstvu. Katarci so se v prvih 45 minutah srečanja pokazali za več kot samo dostojnega nasprotnika slovenski izbrani vrsti. Tudi Vujović pa po koncu srečanja ni mogel mimo dogodka s konca tekme, ko je eden izmed njegovih varovancev nešportno posredoval nad slovenskim kapetanom Blažem Jancem, nato pa se je razvnel vsesplošen pretep. Če je Uroš Zorman na eni strani stekel na parket in skušal čim prej umiriti strasti, pa je Vujović ob kriljenju z rokami ostal ob igrišču.

Pozdrav Uroša Zormana in Veselina Vujovića pred tekmo Foto: www.alesfevzer.com

"Zorman je še hujši od mene, ob incidentu je stekel na igrišče, medtem ko sem jaz ostal miren. Tudi on se bo umiril, ko bo v mojih letih (smeh, op. p.). Seveda se šalim. Ekipa mu res veliko pomeni, zahteva borbenost, disciplino, ima vse kvalitete, ki jih imajo dobri trenerji, in res sem vesel, da je tam, kjer je," je o svojem nekdanjem varovancu, zdaj pa trenerskem kolegu, povedal Vujović.

"Res nisem hotel, da je na tekmi takšna napetost oziroma da nastopi tak nešportni trenutek. Žal mi je, da se je to zgodilo in malce pokvarilo celoten vtis tekme. Mislim, da so vse skupaj vsaj malce zakrivili tudi sodniki, ki so imeli res poseben kriterij, puščali so grobe prekrške, vse skupaj je vznemirjalo igralce in privedlo do tega. A na koncu se je na srečo vse skupaj odlično končalo, torej brez kakšnih poškodb, zdaj pa gledamo samo še naprej. Žal mi je, ker se moja reprezentanca ni pokazala v boljši luči, a na koncu je bila to pripravljalna tekma, pomembno je samo, kaj bo na svetovnem prvenstvu," je še dodal Vujović, ki se je med tekmo pošalil tudi z Blažem Jancem, ki ga je prijateljsko potrepljal po hrbtu, ta pa je nato pri sodniku v smehu zahteval, da Vujović prejme rumeni karton.

Slovenci so premagali Katar, pred tem še Alžirijo. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenijo popeljal do brona

Legendarni Vujo je Slovenijo vodil med letoma 2015 in 2019, leta 2017 je izbrano vrsto popeljal do brona na svetovnem prvenstvu, ob njegovem delovanju na slovenski klopi pa je takrat kariero končal Zorman, ki ga selektor leta 2017 ni več videl v reprezentanci, posledično pa je nekdanji slovenski kapetan naredil črto čez reprezentančno udejstvovanje. Kljub temu sta Zorman in Vujović ostala v lepem odnosu tudi zdaj, ko sta trenerska kolega. Slovenski selektor je bil sicer o srečanju z Vujovićem v besedah po koncu bolj skop: "Pozdravila sva se tako, kot se trenerji pozdravijo pred vsako tekmo, nič posebnega," je o srečanju z Vujovićem dejal Zorman.

Bolj zgovoren je bil o Slovencu 63-letni Črnogorec. "Vedno sem govoril, da bo Uroš Zorman moj naslednik v slovenski izbrani vrsti. Res je odličen trener, dela resen posel, kar dokazujejo tudi rezultati reprezentance. Slovenija ima dobro reprezentanco z veliko hitrimi rokometaši, ki lahko igrajo res hiter rokomet. Sam mislim, da bi nekaj težav lahko predvsem zaradi primanjkljaja višine imeli v obrambi, če ne bodo postavili prave kombinatorike. Kar pa zadeva napad, se lahko brez težav kosajo z najboljšimi reprezentancami na svetu, na srednjem zunanjem mestu ima po mojem mnenju Slovenija največjo in najboljšo izbiro na svetu. Po tem četrtem mestu na olimpijskih igrah pa nekako vsi pričakujemo, da bo reprezentanca naredila še korak naprej, torej da bo v boju za odličje, a bomo videli," je prepričan Vujović.

Verjame, da se lahko Slovenija na SP bori za najvišja mesta. Foto: www.alesfevzer.com

Kaj pa svetovno prvenstvo?

Slovenci so ob zadnjih rezultatih zagotovo vsaj v širšem krogu reprezentanc, ki lahko dosežejo dober rezultat. "Slovenija in Katar imata za to prvenstvo povsem različne ambicije. Kar zadeva Slovenijo, javnost, ljubitelji rokometa nekako pričakujejo, da bo Slovenija, če jim bo šlo vse na roko, na prvenstvu osvojila odličje. Videli bomo, ali bo nekaterim mlajšim igralcem ta pritisk glede rezultata koristil ali ne, na olimpijskih igrah tega ni bilo, ker ni praktično nihče pričakoval, da lahko posežejo tako visoko. Zdaj je drugače, to zna biti tudi breme," je opozoril Črnogorec.

Če Slovenijo v prvem delu svetovnega prvenstva v skupini G v Zagrebu čakajo tekme s Kubo, Zelenortskimi otoki in Islandijo, pa se bo Katar v skupini C v Poreču meril s Francijo, Avstrijo in Kuvajtom. "Kar zadeva mojo reprezentanco, je naš glavni cilj, da pridemo v drugi krog in da tam poskusimo presenetiti še koga ter da pokažemo dober rokomet. Imamo sicer eno izmed najstarejših reprezentanc na prvenstvu, a verjamem, da lahko pokažemo dobre igre. Upam, da se izcimi kaj dobrega," je še sklenil legendarni trener.

