Po hudi kalvariji dočakal novo priložnost

Še kako živ je spomin na sredino maja, ko je Domen Makuc po hudi poškodbi kolena in kar devetih mesecih odsotnosti ob aplavzu Palau Blaugrane znova pritekel na igrišče v dresu Barcelone. Makuc si je sredi avgusta 2023 na uvodni pripravljalni tekmi turnirja v Doboju huje poškodoval levo koleno, za poškodbo pa je bila potrebna operacija. Srednji zunanji rokometaš je utrpel rupturo zunanje stranske vezi in sprednje križne vezi levega kolena, zaradi poškodbe pa je izpustil lansko evropsko prvenstvo, zatem pa je prekrižal tudi olimpijske igre in se že osredotočil na novo sezono, v kateri znova nosi dres katalonskega velikana.

Zaradi poškodbe je izpustil dve veliki tekmovanji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"V danem trenutku nisem niti razmišljal, kaj se mi je zgodilo in kaj vse to potegne za sabo, takrat sem bil osredotočen samo na delo, da se čim prej vrnem in da bi bil še boljši kot v preteklosti. Zdaj, ko gledam nazaj, to obdobje res ni bilo enostavno, bilo je veliko težkih trenutkov. A na koncu se poškodbe zgodijo, res sem bil osredotočen na rehabilitacijo. To je zdaj za mano, o tem več ne razmišljam, z glavo sem povsem pri rokometu, komaj čakam, da se vse skupaj začne, verjamem v ekipo in te fante," je ob začetku priprav na svetovno prvenstvo, ki ga bodo od 14. januarja do 2. februarja gostile Hrvaška, Danska in Norveška, dejal Makuc.

Pripravljen na priložnost

Zdaj je povsem pripravljen za vse napore, ki jih prinaša veliko tekmovanje, ob odsotnosti Deana Bombača in Jureta Dolenca oziroma delni pomladitvi ekipi, bo zagotovo večja odgovornost v izbrani vrsti pripadla tudi Primorcu. "Sam se počutim odlično, koleno drži, vemo, da sploh v rokometu nisi nikoli na sto odstotkih, a pri manjših stvareh ni nič prezahtevno. Zaenkrat je vse super in ob tem lahko samo trkam. Tokrat v reprezentanci ni Jureta in Deana, tako da bo tudi na nas mlajših, da se dokažemo. Sam sem res dolgo čakal na to priložnost, vsi, ki smo tukaj, si želimo pomagati reprezentanci. Bo pa na koncu seveda selektor povedal, kaj in kako najbolje ustreza tej ekipi," je dejal Makuc.

"Sam sem res dolgo čakal na to priložnost, vsi, ki smo tukaj, si želimo pomagati reprezentanci," poudarja Makuc. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zadnji dve veliki tekmovanji za Slovenijo je tako spremljal kot navijač, še posebej ga je izbrana vrsta navdušila v Parizu, kjer je na olimpijskih igrah za las ostala brez odličja. "V zadnjem času reprezentanca kaže res dobre predstave, se mi zdi, da res postaja konstantna in je pokazala, da je spet pri vrhu svetovnega rokometa. Je pa tako, da na velikih tekmovanjih pogosto odloči ena tekma ali pa celo en gol, tako kot je bilo to na olimpijskih igrah. Za fante mi je bilo res žal, ker so pokazali izjemne predstave, a verjamem, da se bo sreča enkrat obrnila v našo stran. Mislim, da je že letos lepa priložnost, igramo blizu doma, verjamem, da nas bo podprlo veliko število navijačev, tako da moramo tudi to izkoristiti. Bomo pa videli, kam nas lahko ponese," je prepričan član Barcelone, ki je zadovoljen s prvim delom klubske sezone.

"Vemo, kakšna ekipa je Barcelona in kakšen način igre se goji. Imeli smo res malo porazov, čeprav so ti sestavni del športa in jih včasih celo potrebuješ, da te postavijo na realna tla in ob tem narediš en korak nazaj, da lahko potem storiš dva naprej. Tako na španskem prvenstvu kot v ligi prvakov nam kaže odlično, zdaj pa moramo v tem slogu samo nadaljevati," o klubskem delu pravi Makuc.

Slovenci se bodo v torek pomerili s Katarjem. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

V torek proti Katarju

Zdaj pa je z mislimi povsem pri slovenski reprezentanci, ki jo že v torek čaka naslednja pripravljalna preizkušnja, ko bo v Kopru gostoval Katar z Veselinom Vujovićem (18.00). "Z vstopom v novo leto se je za nas začelo novo obdobje, za katero si res želim samo zdravja, to je najpomembnejše. Odmor med božičem in novim letom nam je dobro del, delali smo sami po programu. Mislim, da smo vsi dobro pripravljeni, nam je pa vsem ustrezal ta dodaten čas z družinami in prijatelji, zdaj pa smo popolnoma osredotočeni samo na svoje naloge," je še dodal Makuc.

