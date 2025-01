V 85. letu starosti je umrl Tone Turnšek, "oče" rokometnega evropskega šampiona Celje Pivovarna Laško, poroča Delo. Bil je eden najbolj prepoznavnih in uspešnih športnih funkcionarjev in velik podpornik športa nasploh.

Tone Turnšek je leta 1990 kot predsednik uprave Pivovarne Laško vstopil v celjski rokometni klub in ga v prvem mandatu vodil do leta 2007, drugič pa v obdobju med letoma 2010‒2011.

Pod njegovim vodstvom je RK Celje Pivovarna Laško leta 2004 postal najboljši evropski klub in bil dobro desetletje eden od najvidnejših evropskih klubov.

Kot direktor takratne Pivovarne Laško je bil tudi velik podpornik in sponzor Rokometne zveze Slovenije, so sporočili z zveze. Turnšek je bil v takratnem obdobju član predsedstva RZS, določen čas tudi podpredsednik zveze, in je za svoje delovanje v dobro slovenskega rokometa, ob praznovanju 50-letnice zveze, postal njen častni član.

