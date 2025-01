Slovenske rokometaše natanko teden dni loči od uvodnega dvoboja na svetovnem prvenstvu, ki ga bodo gostile Hrvaška, Danska in Norveška. Ta petek zvečer so v Zagrebu preizkusili prizorišče turnirja, ko se na zadnji pripravljalni tekmi pred prvenstvom igrali z gostiteljico Hrvaško. Prvi polčas so gostitelji dobili s 16:9, vodili pa so tudi že za devet golov. Slovenci poraza v drugem polčasu niso mogli preprečiti. Končni izid 33:25.

Pripravljalna tekma na SP: Petek, 10. januar (Zagreb, Hrvaška):

Hrvaška : Slovenija 33:25

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so v preteklih dneh odigrali dve pripravljalni tekmi. V nedeljo so v Umagu s 37:32 ugnali Alžirijo, v torek v Kopru pa z 38:30 Katar. Na zadnji pripravljalni tekmi so v petek v zagrebški areni s 25:33 izgubili s Hrvati.

Foto: RZS

Slovenija bo skupinski del svetovnega prvenstva odigrala v Zagrebu. Tam jo najprej čakajo tekmeci iz Kube (16. januar, 18.00), z Zelenortskih otokov (18. januar, 18.00) in Islandije (20. januar, 20.30). Če bo osvojila eno od prvih treh mest v skupini G, se bo v drugem delu tekmovanja pomerila še z najboljšimi tremi ekipami iz skupine H, v kateri so Egipt, Hrvaška, Bahrajn in Argentina. V četrtfinale bosta vodili prvi dve mesti skupine drugega dela. Slovenija bo v hrvaški prestolnici odigrala vse tekme vključno z morebitnim polfinalom, medtem ko bo tekmi za medalje gostilo Oslo na Norveškem.