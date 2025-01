"Prvenstvo je res blizu, praktično kot da bi igrali doma, verjamem, da bomo imeli bučno podporo s tribun, po drugi strani pa je na nas in naših igrah, da navijače pripeljemo v dvorano in ustvarimo navdušenje. Zagotovo bodo oni naš dodatni igralec in motiv za igre na prvenstvu," je ob pripravah slovenske izbrane vrste na bližajoče se svetovno prvenstvo, ki se bo uradno začelo v sredo, dejal slovenski kapetan Blaž Janc. Slovenski rokometaši si po šestem mestu na evropskem prvenstvu prejšnje leto in zatem izjemnih nastopih na olimpijskih igrah v Parizu, kjer so za las ostali brez odličja, želijo narediti korak naprej na prvenstvu, ki ga gostijo Hrvaška, Danska in Norveška. Slovenci bodo vse tekme prvega dela, v primeru uvrstitve pa tudi drugega, odigrali v Zagrebu. Če Sloveniji na prvenstvu uspe stopiti še korak naprej, bi tudi polfinale igrala v Zagrebu, medtem ko bodo tekme za odličja v Oslu na Norveškem.

Slovenci verjamejo v dober rezultat. Foto: Jan Gregorc

V skupinskem delu tekmovanja bo nastopilo 32 reprezentanc. Hrvaški del tekmovanja bo v Zagrebu, Varaždinu in Poreču, danski v Herningu, norveški pa v predmestju Osla. Slovenija bo na svojem enajstem svetovnem prvenstvu v zagrebški Areni, ki sprejme dobrih 15 tisoč gledalcev, prvo tekmo odigrala v četrtek, 16. januarja, ob 18. uri proti Kubi. Z vmesnim dnevom premora bosta v hrvaški prestolnici sledila še obračuna z Zelenortskimi otoki (18.00) in Islandijo (20.30). Že v prvem delu Slovenci upajo na izdatno pomoč s tribun, kar so si na zadnjih olimpijskih igrah v Parizu zagotovo zaslužili, ob tem pa so vstopnice za 29. svetovno prvenstvo še vedno na voljo.

Koliko je treba odšteti za dnevno vstopnico?

Iz Rokometne zveze Slovenije so sicer že v sredini novembra sporočili, da so se takrat z organizatorji dogovorili za akcijsko ceno, v kateri je bil komplet treh vstopnic, ki omogoča ogled vseh treh igralnih dni prvega dela tekmovanja v skupini G, na voljo že od 85 evrov dalje, medtem ko se cene enodnevnih vstopnic začnejo pri 60 evrih, a se je ta akcija decembra iztekla. Vstopnice so danes še na voljo prek uradnih kanalov, ob tem pa so nekatere sicer v oči malo zbodle cene drugih skupin, ki bodo igrale na Hrvaškem, saj so tekme za slovensko skupino G na prvi pogled najdražje.

Foto: zajem zaslona

Trenutno je tako za dnevno vstopnico, torej si lahko gledalec z eno karto v četrtek ogleda dve tekmi oziroma bo tako za obračun Slovenije in Kube kot Islandije in Zelenortskih otokov treba odšteti od 60 do dvesto evrov. Ob tem organizatorji še sporočajo, da so za slovenske navijače priporočljivi sektorji v dvorani 108, 109 in 110. Treba pa je poudariti, da se najslabših sektorjev, torej za sedeže, ki so od igrišča najbolj oddaljeni, prek uradnih strani ne da kupiti.

Enako velja za soboto, ko se bo Slovenija ob 18. uri pomerila z Zelenortskimi otoki, zatem pa bo na sporedu še srečanje med Islandijo in Kubo, ter tudi za ponedeljek, ko Slovenijo čaka verjetno odločilna tekma za prvo mesto v skupini proti Islandiji (20.30). Za primerjavo, za sredino dogajanje v zagrebški Areni, ko bosta tekmi Egipt – Argentina in Hrvaška – Bahrajn, je najcenejšo vstopnico danes mogoče dobiti za 40 evrov, a je treba tudi tu poudariti, da gre le še za nakup vstopnic sedežev za obema goloma, medtem ko je najcenejša dnevna vstopnica za preostale dni prav tako 60 evrov.

Foto: zajem zaslona

Za prvi del v Poreču, kjer bodo v skupini C v dvorani Žatika, ki sprejme le 3.700 gledalcev, nastopali Francija, Avstrija, Katar in Kuvajt, je za torkov uvod najcenejšo vstopnico mogoče dobiti že za 20 evrov, medtem ko je v Varaždinu (kapaciteta 5.200), kjer bo igrala skupina D (Madžarska, Nizozemska, Severna Makedonija in Gvineja), za sredino dnevno dogajanje v najboljšem primeru treba odšteti 50 evrov.

Danski Herning (kapaciteta 12.500) bo v prvem delu gostil skupini A in B, v prvi so Nemčija, Češka, Poljska in Švica, v drugi pa Danska, Italija, Alžirija in Tunizija. Cene dnevnih vstopnic npr. za prvi dan prvenstva se trenutno gibljejo od približno 50 evrov naprej (torej najslabši sedeži v dvorani). V predmestju Osla v Unity Areni, ki sprejme slabih 14 tisoč gledalcev, pa bodo v prvem delu v skupini E nastopale Norveška, Portugalska, Brazilija in ZDA, v skupini F pa Švedska, Španija, Japonska in Čile. Za najcenejšo dnevno vstopnico je tam trenutno treba odšteti slabih 30 evrov.

Zagrebška Arena. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Po tri najboljše izbrane vrste iz vseh osmih skupin se bodo uvrstile v glavni del tekmovanja, ki bo med 21. in 26. januarjem v Herningu, Oslu, Varaždinu in Zagrebu. Slovence tako v primeru uspešno opravljenega prvega dela, kar ne bi smelo biti niti vprašanje, nadaljevanje tekmovanja čaka 22., 24. in 26. januarja, ko bodo točke lovili prav tako v zagrebški Areni. Če malce prehitevamo in špekuliramo, bosta glavna tekmeca Slovencev v boju za prvi dve mesti v drugem delu najverjetneje Hrvaška in Egipt. Čeprav so tako v primeru uvrstitve v drugi del tekmeci Slovencev še neznanka, pa je že mogoče kupiti vstopnice (tri tekme) tudi za drugi del prvenstva. Cene teh se trenutno gibljejo od 40 evrov, medtem ko je za najboljše vstopnice treba odšteti tristo evrov.

