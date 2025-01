Hrvat se je z ganljivo gesto spomnil na soigralca, ki ga je nokavtiral Srb

Hrvaški rokometaši so se v četrtek v velikem slogu prebili v veliki finale letošnjega svetovnega prvenstva, potem ko so v polfinalu z 31:28 premagali Francijo. Slavje v zagrebški Areni je bilo nepopisno, za verjetno enega najbolj ganljivih trenutkov po srečanju pa je poskrbel rokometaš Filip Glavaš, ki je oblekel dres vratarja Mateja Mandića. Ta je prvenstvo izpustil zaradi precej bizarne poškodbe, saj ga je "poškodoval" zdaj že nekdanji klubski soigralec.

Ob velikem slavju v Zagrebu je za enega lepših trenutkov poskrbel Filip Glavaš, ki je oblekel dres poškodovanega vratarja Mateja Mandića. Vratar Zagreba je veliko tekmovanje izpustil zaradi hude poškodbe, ki mu jo je pred dvema mesecema zadal zdaj že nekdanji klubski soigralec Miloš Kos, član srbske reprezentance. Potem ko je Zagreb namreč v ligi prvakov izgubil proti Nantesu z 22:25, je srbski rokometaš nokavtiral vratarja Mateja Mandića, ker mu je ta očital, da se premalo trudi na igrišču. Mandić in Kos se sicer poznata že dolgo, skupaj sta dve leti pred tem igrala za Izviđač, a je v njunem poznanstvu prišlo do velike črne pike.

Po Kosovem udarcu se je hrvaški reprezentančni vratar Mandić onesvestil, s hudimi poškodbami pa so ga takrat odpeljali na urgenco, kjer je zaradi zlomov obraznih kosti moral na operacijo. V spor se je takrat vmešal še en hrvaški reprezentant Zvonimir Srna, ki zaradi poškodbe takrat ni igral na omenjeni tekmi lige prvakov. Ta je bil v slačilnici, nato pa se je fizično lotil Kosa, nakar so ju preostali igralci ločili. Zagreb je nato Kosa vrgel iz kluba, ta pa se je preselil v nemški Erlangen, ob tem pa se je tudi javno opravičil Mandiću.

"Upam, da bo leto 2025 boljše od prejšnjega. Šel sem skozi težko obdobje, ko sem imel čas za razmislek in obžalovanje dejanj, ki sem jih naredil. Ob tej priložnosti se javno opravičujem, najprej svojemu prijatelju, s katerim sva skupaj odraščala tako v Ljubuškem kot v Zagrebu, Mateju Mandiću. Želim mu čimprejšnje okrevanje, upam, da bo čim prej nared za branjenje in da bo imel v prihodnjih letih odlično kariero, kakršno si zasluži. Naredil sem veliko napako. To je tudi velika življenjska lekcija, ki sem se je očitno moral naučiti," je takrat med drugim zapisal Kos, ki je s svojim dejanjem Mandića opeharil za nastop na prvenstvu, kjer bo njegova reprezentanca v nedeljo igrala v velikem finalu.

