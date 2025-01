Po veliki predstavi in zmagi nad Francijo je hrvaški vratar Dominik Kuzmanović razkril, kaj se je dogajalo na vožnji do dvorane, kar je bilo po njegovem mnenju ključno, da so v polfinalu premagali Francoze in se uvrstili v veliki finale. Po veliki zmagi se je veselje preselilo na tribune in v slačilnico, kjer je ekipo obiskal tudi legendarni Ivano Balić.

Na avtobusu pred polfinalnim dvobojem je bilo čutiti odločnost in nepopustljivost, izpostavljajo v hrvaški rokometni reprezentanci, po mnenju vratarja Dominika Kuzmanovića pa so bile ključne besede Igorja Karačića: "Rekel je: 'Ljudje moji, te tekme danes ne moremo izgubiti!' In takrat smo vsi začutili, da je to naša priložnost."

Hrvaška rokometna reprezentanca je v nabito polni Areni Zagreb z 31:28 premagala tekmeca in se prebila v veliki finale svetovnega prvenstva.

Po koncu tekme so se čustva razplamtela. Hrvaški vratar, eden od junakov večera, ni skrival navdušenja. Takoj po zadnjem sodnikovem pisku je stekel proti tribuni, kjer ga je čakala njegova izbranka. S strastnim poljubom sta proslavila veličasten uspeh. To ni bilo prvič – tudi po prejšnjih zmagah je poiskal njen objem. Ko so v četrtfinalu premagali Slovenijo, se je zgodba ponovila, prav tako po slavju nad Madžarsko.

Veselje na igrišču se je preneslo tudi na tribune in kasneje v slačilnico, kjer se je hrvaški reprezentanci pri slavju pridružila legenda svetovnega rokometa Ivano Balić. Eden najboljših igralcev in simbol zlate generacije, ki je Hrvaški prinesla olimpijsko in svetovno krono, se je v Areni Zagreb oglasil v prenosu RTL Direkta v družbi Mirze Džombe in Igorja Vorija.

Foto: Guliverimage

"Hrvaška ima priložnost ponoviti uspeh iz leta 2003 in znova postati svetovni prvak. Z veliko borbenostjo in željo so dokazali, da lahko premagajo mogočne Francoze. Ne glede na to, kdo bo v finalu v Oslu, imamo realne možnosti za zlato," je dejal Balić.

Balić, ki je bil del številnih bitk s Francozi, je na šaljiv način odgovoril tudi na pripombo, da mu zmaga nad njimi zagotovo še posebej veliko pomeni. "Ah, sploh ni res. Obožujem jih, najljubši so mi! In njihova himna ni slaba, mi trije smo jo slišali že neštetokrat, ampak hvala bogu je v Oslu ne bomo," se je pošalil nekdanji rokometni virtuoz.

Kaj je bilo ključno za preboj v finale? "Fantje se borijo do konca, tako kot naša generacija. Nikoli ne odnehajo. Danes so se odlično vračali v obrambo in ustavili njihovo tranzicijo. To je bilo odločilno, prav tako pa tudi dejstvo, da nismo pustili njihovemu vratarju, da bi se razbranil. Zaradi tega smo nadzirali prvi polčas, nato pa nekako preživeli do konca," je analiziral Balić.

Hrvaška zdaj čaka današnji razplet med Dansko in Portugalsko, ko bo izvedela za ime zadnjega tekmeca na poti do morebitnega zlata. "Danes bomo najlažje spali, a ostaja še ena naloga – v finalu želimo ponoviti predstavo," je samozavestno napovedal Kuzmanović. Tekma za naslov svetovnega prvaka bo v nedeljo ob 18. uri v Oslu.