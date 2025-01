Medtem ko bodo nekatere reprezentance že danes dočakale svoj prvi nastop pod žarometi svetovnega prvenstva, pa na svoj prvi veliki trenutek še čakajo Slovenci, ki jih bo pot iz Ljubljane v Zagreb vodila v sredo, v četrtek pa jih ob 18. uri čaka prva tekma letošnjega mundiala. Vzdušje v slovenskem taboru je pred začetkom velikega tekmovanja, ki bo prvo po lanskem poletju in olimpijskih igrah, na odlični ravni, čemur je pred začetkom enega zadnjih treningov v slovenski prestolnici prikimal tudi slovenski vratar Urban Lesjak.

"V prvi vrsti sem zadovoljen s tem, da smo dokaj zdravi in celi prišli čez to pripravljalno obdobje. Na našo srečo se niso zgodili kakšni večji pretresi, zdaj pa res že vsi komaj čakamo, da se začne. Sicer za priprave res ni bilo veliko časa, a se na koncu ti dnevi do začetka velikega tekmovanja že kar malce vlečejo. Veselimo se četrtka in trenutka, ko bo šlo zares. Olimpijskih iger ne bomo nikoli pozabili, bili smo res homogeni, kompletni, na koncu nam je zmanjkalo res tako malo do tiste pike na i. Zdaj smo lačni uspeha in novega dokazovanja na svetovnem zemljevidu," je neučakan Lesjak.

"V prvi vrsti sem zadovoljen s tem, da smo dokaj zdravi in celi prišli čez to pripravljalno obdobje," pravi Lesi. Foto: Reuters

Slovenci so v pripravljalnem obdobju odigrali tri tekme, proti Alžiriji in Katarju so bili uspešni, medtem ko jim je na zadnjem testu zaušnico v obliki visokega poraza prisolila Hrvaška. "Športniki neradi izgubljamo, ampak če izgubiš na tekmi, ki na koncu nima rezultatskega pomena, se potem lahko iz tega tudi veliko naučiš. Hrvati so bili pred lepo polno dvorano res motivirani, mi na drugi strani nismo bili na ravni, ki bi si je želeli. Nikakor me to ne skrbi, nam je pa dalo to dokaz, da imamo lahko, če na parket ne pridemo z glavo v trenutku in s stoodstotno koncentracijo, težave z marsikom," opozarja Lesjak.

Najprej proti Kubi

Zasedbo Uroša Zormana na prvi tekmi skupine G v četrtek ob 18. uri čaka prva tekma proti Kubi, ki je v skupini, vsaj na papirju, najlažji tekmec. "Skoraj prepričan sem, da tekma s Kubo za nas ne bo lahka, sploh ker bo to prva tekma na prvenstvu, ker se tudi ne poznamo dobro. Fizično gre za dobro ekipo, sta pa tehnična stran in kakovost zagotovo na naši strani. Morali bomo biti potrpežljivi in čakati na prave trenutke. Smo pa vsi prepričani o zmagi tako na prvi kot potem na drugi tekmi, drugo sploh ne pride v poštev. Ob tem upamo tudi na podporo navijačev. Slovenski navijači so že večkrat dokazali, da znajo napolniti dvorane, stadione, prizorišča po vsem svetu, ne samo v Evropi. Vedno se izkažejo in vem, da bodo, ko jih bomo najbolj potrebovali, tam z nami," je navijače pozval čuvaj slovenskih vrat.

Slovence uvodoma čaka srečanje s Kubo. Foto: www.alesfevzer.com

Medtem ko bodo slovenski rokometaši na prvih dveh tekmah lovili zanesljivi zmagi, pa slovenski navijači zagotovo najbolj z nestrpnostjo čakajo ponedeljek in večerni obračun z Islandijo, za katero večina predvideva, da bo odločal o prvem mestu in najboljšem izhodišču pred nadaljevanjem tekmovanja.

"Islandci so zame ena izmed ekip, ki lahko postane presenečenje prvenstva, na nas pa je, da jim to že v skupini preprečimo, da bomo šli naprej z boljšim izhodiščem. Imajo odlične posameznike, ki igrajo po najboljših klubih v Evropi, a na drugi strani imamo tudi mi odlično ekipo, čeprav je malce pomlajena, imamo še vedno ogromno izkušenj. Sam ne bi razglabljal o teh, ki jih ni tukaj, Janc in Vlah sta odlično prevzela kapetansko in vodilno vlogo. Blažu se vidi, da že vrsto let igra v Barceloni, kjer ima okoli sebe odlične posameznike, ki imajo vsi vodstvene sposobnosti, in to dobro prenaša na nas. Vsi mu sledimo in verjamemo temu, kar reče v garderobi," je prepričan Lesjak.

Foto: Reuters

Ta je v zadnjih reprezentančnih akcijah ob Klemnu Ferlinu, ki ima sicer zdaj še nekaj malega težav s poškodbo, predstavljal pomembno orožje v vratih, večkrat je s svojimi posredovanji tudi reševal izbrano vrsto. "V reprezentanci sem navajen tega, da čakam svojo priložnost, vsi upamo, da bo Klemen čim prej stoodstoten, na srečo ne gre za nič hujšega in mislim, da je samo vprašanje dni, kdaj bo spet povsem nared," je optimističen Lesjak, ki si v Zagrebu želi poseči čim višje.

"S čim bi bil zadovoljen? Da domov prinesemo zlato medaljo (smeh, op. p.). Tudi v Parizu smo ves čas poudarjali, da moramo iti tekmo za tekmo in to je tudi zdaj naše vodilo. Najboljši smo takrat, ko ne delamo nekih načrtov. Pomembno je, da najprej dobimo prvo srečanje, potem pa bomo videli, kako se bo odvilo naprej. Pomembno bo stopnjevanje naše forme, s podporo navijačev pa mislim, da je mogoče prav vse," je še dodal 34-letni Lesi.

