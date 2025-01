Za slovensko izbrano vrsto so dvotedenske sklepne priprave. V Umagu je prejšnjo nedeljo s 37:32 ugnala afriške podprvake iz Alžirije, pred dobrim tednom dni je nato v Kopru premagala aktualne azijske prvake Katarce (38:30), minuli petek pa v Zagrebu klonila proti Hrvatom (25:33).

Selektor Uroš Zorman je z ekipo zadnje priprave na tekme opravil v Ljubljani. V prestolnici je slovenska reprezentanca opravila tudi trening dan pred tekmo, popoldne pa se z vlakom odpravila proti Zagrebu, kjer jo v prihodnjih dneh čaka 11. nastop med svetovno elito.

Slovenci bodo prvo tekmo odigrali v četrtek ob 18. uri proti Kubi. Foto: www.alesfevzer.com Na pot se je odpravilo 18 rokometašev, na vsaki tekmi jih bo lahko nastopilo 16. Izmed dvajseterice, ki je sodelovala na pripravah, sta v domovini ostala srednji zunanji igralec Mitja Janc in krožni napadalec Matic Suholežnik, medtem ko so na selektorjevem seznamu za tekme v Zagrebu krilni igralci Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičič, Blaž Janc in Domen Novak, zunanji igralci Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Aleks Vlah, Domen Makuc, Rok Ovniček, Miha Zarabec, Nejc Cehte in Tadej Kljun, krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Kristjan Horžen in Miha Kavčič ter vratarji Jože Baznik, Klemen Ferlin in Urban Lesjak.

"Opozarjam, da je to le na papirju"

Na uvodnem dvoboju skupine G se bodo slovenski rokometaši v četrtek ob 18. uri srečali s Kubo, v soboto ob 18. uri jih čaka dvoboj z Zelenortskimi otoki, v ponedeljek ob 20.30 pa še z Islandci.

"Kot vsako svetovno prvenstvo te tudi na tem tekmovanju uvodoma čakajo nekatere reprezentance, ki po ratingu ne segajo v sam vrh, a opozarjam, da je to le na papirju," pred začetkom opozarja Zorman. Foto: Aleš Fevžer

Po tri najboljše izbrane vrste iz vseh osmih skupin se bodo uvrstile v glavni del tekmovanja, ki bo med 21. in 26. januarjem v Herningu, Oslu, Varaždinu in Zagrebu. Slovence tako v primeru uspešno opravljenega prvega dela, kar ne bi smelo biti niti vprašanje, nadaljevanje tekmovanja čaka 22., 24. in 26. januarja, ko bodo točke lovili prav tako v zagrebški Areni.

Zorman je pred začetkom tekmovanja v izjavi za Rokometno zvezo Slovenije opozoril, da ne gre podcenjevati nikogar. "Kot vsako svetovno prvenstvo te tudi na tem tekmovanju uvodoma čakajo nekatere reprezentance, ki po ratingu ne segajo v sam vrh, a opozarjam, da je to le na papirju. Daleč od tega, da bi mi kogarkoli podcenjevali. Že sami imamo v igri dovolj težav, ki jih moramo urediti. Če nismo pravi, nismo suvereni. Treba bo iti tekmo po tekmo."