Hrvati začeli z zanesljivo zmago, Brazilci ugnali Norvežane

Na svetovnem prvenstvu v rokometu so bili danes prvič na delu eni izmed gostiteljev Hrvati, ki so za uvod s 36:22 premagali Bahrajn. Olimpijski podprvaki Nemci so s 35:28 premagali Poljake, neugodni Brazilci so bili z 29:26 boljši od Norvežanov, Madžarska in Severna Makedonija pa sta se razšli z remijem.