Egipt v derbiju ugnal oslabljeno Hrvaško, "fiasko" Norvežanov, Slovenci dobili zadnjega nasprotnika

Slovenski rokometaši so imeli po dveh gladkih zmagah na svetovnem prvenstvu v nedeljo tekmovanja prost dan, so pa dobili še zadnjega tekmeca za drugi del tekmovanja. Ob Egiptu in Hrvaški, ki sta se med seboj pomerila za prvo mesto v skupini - zmagala je afriška reprezentanca -, jim bodo nasproti stali še Argentinci. Slovence v ponedeljek ob 20.30 čaka tekma z Islandijo za prvo mesto v skupini. Hrvaška se sooča s poškodbami, po Domagoju Duvnjaku, ki še ni povsem odpisan, se je poškodoval še Luka Cindrić, ki na tem prvenstvu ne bo več igral. Nov poraz, tokrat proti Portugalski, so si privoščili gostitelji prvenstva Norvežani, ki so v drugi del napredovali s tretjega mesta in brez točk. Njihov poraz s Portugalsko so v domačem mediju NRK označili z besedo fiasko.

Na večerni tekmi v Zagrebu sta se v derbiju skupine H, ki se bo v drugem delu križala s slovensko, pomerila Hrvaška in Egipt. Gostitelji niso niti enkrat na obračunu vodili, na koncu pa izgubili s 24:28, tako da so s prvega mesta napredovali Egipčani, pri katerih je v vratih s 13 obrambami blestel vratar Mohamed Aly. Na tretjem mestu v tej skupini so po tesni zmagi nad Bahrajnom končali Argentinci.

Egipt je v drugi del odnesel štiri točke, Hrvaška dve, Argentina nič. Koliko jih bodo Slovenci, bo jasno v ponedeljek pozno zvečer, po tekmi z Islandijo, ki se bo začela ob 20.30.

Po poškodbah Duvnjaka in Cindrića je kapetanski trak prevzel Igor Karačić, ki se je reprezentanci pridružil neposredno s Poljske. Hrvate sicer z optimizmom navdaja, da selektor Dagur Sigurdsson kot prvo zamenjavo iz spiska osemnajsterice ni zamenjal Duvnjaka, pač pa Cindrića, tako da očitno vseeno ostaja upanje, da prvi še ni odigral zadnje tekme v dresu naših južnih sosedov. Je pa že jasno, da Cindrić na prvenstvu ne bo več igral. Po pisanju hrvaških medijev je že priprave oddelal načet, dokončno pa je odpadel po tekmi z Argentino, ko je prejel udarec in naj bi imel poškodovano stegensko mišico.

Luka Cindrić na domačem prvenstvu ne bo več igral. Foto: Guliverimage

Kdo napreduje v drugi del? Po tri najboljše izbrane vrste iz vseh osmih skupin se bodo uvrstile v glavni del tekmovanja, ki bo med 21. in 26. januarjem v Herningu, Oslu, Varaždinu in Zagrebu, zadnjeuvrščene pa v Poreču čakajo tekme v tako imenovanem predsedniškem pokalu za razvrstitev od 25. do 32. mesta.

Težave za Norvežane, Danci in Nemci brez praske

Iz skupine A so zanesljivo napredovali neporaženi Nemci, z zmago nad Poljsko so si napredovanje zagotovili Švicarji, s tretjega mesta napredujejo Čehi. Tudi Danci so na zadnji tekmi prvega dela upravičili vlogo favorita, zanesljivo odpravili druge Italijane, napredovala pa je iz skupine B še Tunizija.

Na delu je bila danes še skupina E, v kateri pa so nov udarec doživeli Norvežani. Po porazu z Brazilci so izgubili še z vodilno Portugalsko, tako da napredujejo s tretjega mesta in brez točk.

Norvežani so izgubili še proti Portugalcem, tako da v drugi del niso prenesli niti točke. Foto: Guliverimage

"To je ogromen, ogromen spodrsljaj in razočaranje za vse, ki so se pripravljali na to prvenstvo, in vse, ki so upali na velik uspeh. Ekipa je videti, kot da ji na igrišču primanjkuje samozavesti, videti so prestrašeni, sprejemajo čudne odločitve," je po porazu Vikingov s Portugalci za NRK, ki je predstavo označil kot fiasko, dejal norveški rokometni strokovnjak Håvard Tvedten. Ta je prepričan, da Norvežani nimajo več možnosti za četrtifnale.

V skupini D so si z zmago na derbiju nad Nizozemci prvo mesto priigrali Madžari, s tretjega mesta napredujejo še Severni Makedonci.

Že v soboto so si napredovanje zagotovili Francozi, Avstrijci in Katarci.

Slovence prvi pravi test čaka v ponedeljek zvečer

Slovence zadnja tekma v prvem delu čaka v ponedeljek, ko se bodo ob 20.30 za prvo mesto v skupini G pomerili z Islandijo.

SP v rokometu 2025, 6. dan

Nedelja, 19. januar:

Lestvice:

