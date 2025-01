"Hrvati so res zasolili cene"

Prva tekma in suverena zmaga slovenske izbrane vrste na svetovnem prvenstvu v Zagrebu je v četrtek navdušila tudi približno 300 slovenskih navijačev, ki so vseh 60 minut glasno bodrili slovenske rokometaše na poti do prvih dveh točk. Lahko celo rečemo, da so slovenski navijači celo "rešili" organizatorje, saj bi bila sicer dvorana povsem prazna.

Slovenska rokometna izbrana vrsta je v četrtek s suvereno zmago odprla svoje nastope na svetovnem prvenstvu v rokometu. V sicer več kot tri četrtine prazni zagrebški Areni se je kljub ne preveč prijaznim cenam vstopnic že na prvem srečanju zbralo približno 300 slovenskih navijačev, ki so iz prvih vrst razigrano in bučno spremljali dogajanje na igrišču, na koncu pa z glasnim aplavzom pozdravili prvi dve slovenski točki na tem prvenstvu.

"Dajmo, Slovenci" in "Kdor ne skače, ni Sloven'c" se je ob spremljavi bobna in trobelj razlegalo po zagrebški Areni, kjer slovenski rokometaši zaradi bližine hrvaške prestolnice na naslednjih srečanjih upajo na še večje število slovenskih pristašev, ki so, kot je dejal slovenski selektor Uroš Zorman, slovenski osmi igralec na parketu. Že prvi dan prvenstva so se slovenski navijači kljub ne preveč "imenitnemu" tekmecu izkazali in pomagali Sloveniji do več kot uspešno opravljenega uvoda v veliko tekmovanje. Razen slovenskih pristašev drugih gledalcev ob četrtkovem dogajanju v Areni praktično ni bilo, videti je bilo zgolj slovenske šale in zastave, za goloma je bilo mogoče opaziti le peščico islandskih navijačev, ki so čakali na večerno tekmo svoje izbrane vrste.

Slovenci so od prve minute zagospodarili na parketu. Foto: Reuters

Kaj pa cene?

Pred prvenstvom je bilo sicer veliko govora predvsem o precej zasoljenih cenah vstopnic za ogled prvenstva. Kot smo že pisali pred začetkom prvenstva, je bilo treba za dnevno vstopnico, s katero si lahko gledalec z eno karto v enem dnevu ogleda dve tekmi oziroma obračun Slovenije in Zelenortskih otokov kot tudi Islandije in Kube, odšteti od 60 do 200 evrov. Ob tem organizatorji še sporočajo, da so za slovenske navijače priporočljivi sektorji v dvoranah 108, 109 in 110. Treba pa je poudariti, da najslabših sektorjev, torej za sedeže, ki so od igrišča najbolj oddaljeni, ni mogoče kupiti, saj je organizator zgornji sektor v dvorani za tekme skupine G zaprl, tako da navijači srečanja spremljajo le iz vrst, ki so v neposredni bližini igrišča.

Zgornji sektor zagrebške Arene je za tekme skupine G, v kateri igra Slovenija, zaprt. Foto: Sportal

Če si tako npr. želi štiričlanska družina ogledati ponedeljkovo srečanje Slovenije in Islandije, mora samo za vstopnice odšteti vsaj 240 evrov, tudi zaradi tega so se nekateri navijači odločili, da bodo prvenstvo spremljali z domačih naslonjačev, spet drugih cene niso ustavile. "Nam je vstopnice prinesel dedek Mraz, tako da niso bile drage," v smehu razlaga tričlanska družina.

Foto: Sportal

Foto: Sportal

Veliko je tudi takšnih, ki za Slovenijo iz neposredne bližine stiskajo pesti na vseh večjih tekmovanjih, ne samo v rokometu. "Bili smo na finalu EuroBasketa v Istanbulu leta 2017, pa v Litvi, Ukrajini," je pred tekmo s Kubo razlagala skupina slovenskih navijačev. Spet drugi so se za ogled tekem odločili zaradi neposredne bližine dogajanja. "Smo iz Krškega, tako da imamo res blizu. Cene pa so res precej visoke, okoli 40 evrov za dve tekmi bi se mi zdelo še sprejemljivo, sploh ker gre za prvi del in tekmeci vsaj za zdaj res niso svetovne velesile."

"Hrvati so res zasolili cene, a za reprezentanco je vse vredno. Kdo ve, kdaj bo kakšno prvenstvo spet tako blizu, fantje si zaslužijo našo podporo," pa je ob debati o ceni vstopnic dejal še eden izmed slovenskih navijačev.

Foto: Sportal

Ob bučni podpori in ogledu tekme so navijačem v zagrebški Areni na voljo tudi okrepčila. Tako je znotraj dvorane za pol litra piva treba odšteti šest evrov, ob tem je treba plačati še dva evra kavcije za kozarec, ki jo seveda obiskovalec ob tem, ko vrne kozarec, dobi nazaj. Pol litra kokakole ali ledenega čaja stane pet evrov, medtem ko je za pol litra vode treba odšteti štiri evre. Na voljo so tudi kokice, za katere je treba odšteti pet evrov.

Cenik ponudbe pijače Foto: Sportal

Navijačev iz tekme v tekmo več?

Ob dogajanju v zagrebški Areni se sicer tekme na Hrvaškem igrajo še v Poreču in Varaždinu. Za prvi del v Poreču, kjer v skupini C v dvorani Žatika, ki sprejme le 3.700 gledalcev, nastopajo Francija, Avstrija, Katar in Kuvajt, je najcenejšo vstopnico mogoče dobiti že za 20 evrov, medtem ko je v Varaždinu (kapaciteta 5.200), kjer igra skupina D (Madžarska, Nizozemska, Severna Makedonija in Gvineja), za dnevno dogajanje v najboljšem primeru treba odšteti 50 evrov.

Kljub ne preveč prijaznim finančnim izdatkom pa je slovenskih navijačev v Zagrebu zagotovo iz tekme v tekmo pričakovati še več. Slovence tako v primeru uspešno opravljenega prvega dela, kar ne bi smelo biti niti vprašanje, nadaljevanje tekmovanja čaka 22., 24. in 26. januarja, ko bodo točke lovili prav tako v zagrebški Areni. Če malce prehitevamo in špekuliramo, bosta glavna tekmeca Slovencev v boju za prvi dve mesti v drugem delu najverjetneje Hrvaška in Egipt. Čeprav so v primeru uvrstitve v drugi del tekmeci Slovencev še neznanka, pa je že mogoče kupiti vstopnice (tri tekme) tudi za drugi del prvenstva. Cene teh so trenutno od 40 evrov, medtem ko je za najboljše vstopnice treba odšteti 300 evrov. Takrat bodo namreč organizatorji odprli tudi zgornji sektor dvorane, ki sprejme malce več kot 15 tisoč gledalcev.

Preberite še: