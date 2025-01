"Jaz si upam reči, da bodo fantje prišli do polfinala, če bodo prišli do tja, pa verjamem, da bo prišla tudi medalja," v drzni napovedi pred začetkom svetovnega prvenstva za slovenske rokometaše napoveduje nekdanji reprezentant Uroš Šerbec.

Če kdo, potem zagotovo Uroš Šerbec ve, kako je zmagovati v Zagrebu, ki je v teh dneh eno izmed treh prizorišč letošnjega svetovnega prvenstva. Šerbec je bil namreč leta 2000 eden izmed najpomembnejših členov slovenske izbrane vrste, ko je ta na tekmi za peto mesto na Hrvaškem premagala gostitelje in si zagotovila prvi nastop na olimpijskih igrah. Šerbec, ki je opravljal kapetansko vlogo, je takrat pred približno osem tisoč gledalci, med katerimi je bilo približno 500 slovenskih, skočil na mize, kjer so svoje delo opravljali slovenski novinarji, in se z dvignjenimi rokami veselil velike zmage, ki so jo sicer spremljale provokacije in žaljivke domačih navijačev.

Petindvajset let kasneje se eden najboljših slovenskih rokometašev v zgodovini dogajanja v hrvaški prestolnici še vedno spominja s širokim nasmehom, z enakim izrazom pa se je odzval tudi ob vprašanju, ali bi si upal napovedati, kam lahko na letošnjem velikem tekmovanju poseže Slovenija. "Žreb je bil izbrani vrsti naklonjen, pot do četrtfinala je povsem odprta, mislim pa, da bo res ključnega pomena tretja tekma v skupini z Islandijo, takrat bomo lahko že jasnejše pogledali, kam lahko fantje posežejo. Jaz si upam reči, da bodo fantje prišli do polfinala, če bodo prišli do tja, pa verjamem, da bo prišla tudi medalja. Čas je že, da se fantom stvari dokončno postavijo na svoje mesto, upam, da še presežejo tisti naš bron iz leta 2017," je prepričan nekdanji slovenski rokometaš, ki je kasneje opravljal tudi vlogo pomočnika v slovenski izbrani vrsti, ko je bil desna roka Veselina Vujovića.

Leta 2017 je s slovensko reprezentanco kot pomočnik osvojil srebro na svetovnem prvenstvu. Foto: Aleš Fevžer

Spomin na OI

Podrobno je spremljal dogajanje že poleti, ko je Slovenija na olimpijskih igrah osvojila četrto mesto in na koncu za las ostala brez odličja. "Delnice Slovencev so z uspešnim poletjem zagotovo zrastle, ambicije morajo biti visoke, na ta način se gradi tudi samozavest pri igralcih, kar je na koncu najpomembnejše. Reprezentanca pravi, da je samozavestna in odločna, da ima kvaliteto, pa je dokazala že večkrat. Nekaj sprememb se je zgodilo, a kljub temu mislim, da ima Slovenija res dobro ekipo, samo upam, da se fantje izognejo poškodbam. Ekipa pa ima ob tem še odlična vratarja, kar je lahko pri gradnji dobrega rezultata bistvenega pomena, včasih smo temu rekli, da je pol ekipe," pripoveduje Šerbec.

"Reprezentanca je na olimpijskih igrah pokazala in dokazala, da lahko premaguje tudi višje postavljene ekipe, verjamem pa, da bo ob podpori naših navijačev, za katere upam, da jih bo v Zagrebu veliko, še nekoliko lažje," je prepričan Šerbec.

Slovence danes ob 18. uri čaka srečanje s Kubo. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenija bo letos ob delnem pomlajevanju ekipe na svetovnem prvenstvu nastopila brez dozdajšnjih rednih članov Jureta Dolenca in Deana Bombača. "Ni me presenetilo, da obeh členov ni v izbrani vrsti, nekako sem pričakoval, da je prišel čas za tovrstno odločitev, tudi onadva sta po olimpijskih igrah z besedami nekako nakazala, da je konec blizu. Vesel sem, da je z ekipo še vedno Borut Mačkovšek, ki je res pomemben člen ekipe sploh v obrambi. Verjamem, da sta tako Dean kot Jure za to reprezentanco naredila vse, in mislim, da so bile olimpijske igre primerno slovo. Zdaj je primeren čas, da ekipa postopoma začne delati korake naprej. Kar se tiče Deana, mislim, da imamo na položaju srednjega zunanjega res dobro izbiro, na desnem se bo manko Juretovih izkušenj zagotovo poznal, a verjamem, da bodo fantje to znali zakrpati na svoj način, nenazadnje je tudi kapetan Janc večkrat dokazal, da lahko izjemno igra na tem položaju," je prepričan Šerbec.

Poraz s Hrvaško lahko koristi

Slovenci so v pripravljalnem obdobju odigrali tri tekme, najprej so premagali Alžirijo in Katar, nato pa so v generalki za prvenstvo visoko izgubili s Hrvaško. "Takšni porazi lahko vplivajo na ekipo, še toliko bolj so taki porazi na tnalu, če izgubiš z reprezentanco Hrvaške, ker so v igri vedno prestiž in druge patriotske zadeve. Videti je bilo, da še ne gre zares, poraz je bil morda previsok, a mislim, da res ni razloga za paniko in da tak poraz ne bi smel nikogar vreči iz tira. Kar se tiče javnosti in njenega mnenja, bo to vedno obstajalo, verjamem pa, da na fante to ne vpliva, da so osredotočeni le na svoje predstave. Takšni porazi pa utegnejo biti celo dobri, ker te postavijo na realna tla in tako še bolj osredotočeno pristopiš k stvari takrat, ko gre zares," je prepričan Šerbec.

Slovensko izbrano vrsto čaka prvo veliko tekmovanje po koncu poletnih OI. Foto: www.alesfevzer.com

Šerbca, ki je zbral 120 nastopov za Slovenijo in dosegel 467 golov, navdušuje tudi delo Uroša Zormana, ki je pred nekaj leti prevzel taktirsko palico reprezentance, od takrat pa postopoma z igralci gradil kult izbrane vrste. "Mene je v vlogi selektorja pozitivno presenetil, čeprav je bil začetek težak, a že od začetka teži k isti liniji, od katere ne odstopa. Tudi v igro je vnesel kar nekaj novih in uspešnih idej, tudi pri fantih je zgradil pomembno raven avtoritete, čeprav si je z večino delil slačilnico. Ima podporo vseh, zdaj pa so začeli ob dobrem delu prihajati tudi rezultati. Uroš pa je bil za javnost in navijače že kot igralec vedno kontroverzna oseba, na koncu ali ga imaš rad ali pa ga nimaš, a tako je nenazadnje pri vseh trenerjih. Verjamem, da lahko ekipi uspe nadaljevati tisto, kar je začela že lani," je prepričan Šerbec.

Najprej proti Kubi

V naslednjih dneh bo tako kot preostali del športnih navdušencev v Sloveniji budno spremljal dogajanje v Zagrebu. Slovenci bodo prvo tekmo odigrali danes ob 18. uri, ko jim bo nasproti stala Kuba. "Mislim, da je bil ravno v tej luči poraz s Hrvaško pozitivna stvar, ker jih je malo prizemljil in bodo zato zagotovo karseda resno pristopili k tekmama s Kubo in Zelenortskimi otoki. Zagotovo je kvaliteta na naši strani, to ni vprašanje, a pristop mora bit res stoodstoten, sicer lahko hitro prejmeš kakšno zaušnico ali pa se pripeti kakšna poškodba. Če namreč koncentracija ni na pravem nivoju, so kakšne napake lahko še toliko pogostejše oziroma se hitreje pripeti kaj nezaželenega. To pa lahko potem ruši tudi harmonijo ekipe. A prepričan sem, da bodo fantje več kot uspešni in poskrbeli še za eno lepo zgodbo slovenskega športa," je sklenil Šerbec.

Šestinpetdesetletni Uroš Šerbec bo v tem tednu tudi gost Sportalove rubrike Druga kariera. Obsežnejši pogovor z njim o njegovi karieri in poti po njej si boste lahko na Sportalu prebrali v nedeljo.

