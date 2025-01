Slovenija zanesljivo tudi do druge zmage

Slovenski rokometaši so slavili tudi na drugi tekmi na svetovnem prvenstvu, ki ga gostijo Hrvaška, Danska in Norveška. Po četrtkovi zanesljivi zmagi proti Kubancem z 41:19, so jim v zagrebški Areni tokrat nasproti stali še eni rokometno neuveljavljeni tekmeci z Zelenortskih otokov. Četa Uroša Zormana je srečanje dobila s 36:24.

Pred drugim srečanjem na SP je selektor Uroš Zorman opravil eno zamenjavo v primerjavi s prvim. Klemen Ferlin je na mestu vratarja zamenjal Urbana Lesjaka, kar nakazuje na to, da je poškodba mišice v nogi preteklost, izven kadra pa je ponovno ostal Borut Mačkovšek, ki se je že pred prvo tekmo ubadal s prebavnimi težavami.

Uvod v tekmo ni potekal po željah slovenske reprezentance. Zelenortski otoki so se izkazali za žilavega tekmeca in vseskozi držali stik z Zormanovimi varovanci, slovenski selektor pa je moral poseči tudi po minuti odmora. Ta je počasi vendarle predramila njegove igralce, ki so v sami končnici polčasa ušli nasprotniku. Končni izid prvega dela igre je že po izteku tridesetih minut s sedemmetrovke postavil Aleks Vlah, ki je bil s šestimi zadetki tudi prvi strelec tega dela igre. Ferlin, ki je po tem, ko ga na prvi tekmi ni bilo v postavi, tokrat začel med vratnicama, je zaustavil devet strelov.

Na začetku drugega polčasa je Slovenija hitro ušla na plus deset in to prednost nato držala vse do konca srečanja. Po dveh zadetkih Domna Novaka v samem zaključku srečanja so Slovenci na koncu slavili za 12. Ferlin, ki je bil na koncu izbran za igralca tekme, je v tem delu igre dodal še eno obrambo, nato pa je v vratih priložnost dobil tudi Jože Baznik. Strelsko je najbolj izstopal Vlah, ki je v drugem polčasu dodal še dva zadetka, pet zadetkov sta dodala kapetan Blaž Janc in Domen Makuc.

Pred tekmo

Izbrance slovenskega selektorja Uroša Zormana bi sobotna zmaga že popeljala v drugi del tekmovanja, kjer jih zagotovo čakajo ambiciozni Hrvati – ti so ostali brez kapetana Domagoja Duvnjaka, ki si je na tekmi proti Argentini poškodoval meča in je že končal tekmovanje –, in kakovostni Egipčani, za tretje prosto mesto pa se bodo predvidoma udarili igralci iz Bahrajna in Argentine. Selektor naših južnih sosedov Dagur Sigurdsson se je hitro odzval in v reprezentanco vpoklical izkušenega zvezdnika Kielc Igorja Karačića.

Hrvaška je ostala brez kapetana Domagoja Duvnjaka, ki si je na tekmi z Argentino poškodoval meča. Foto: Guliverimage

O novem slovenskem paru točk na naslednji tekmi nihče ne dvomi. Afriška zasedba je po kakovosti na ravni uvodnega tekmeca s Karibov, morda malenkost bolj kakovostna, na svojem prvem dvoboju v Zagrebu proti Islandiji je izgubila z 21:34.

Z novim uspehom bi si Slovenija že zagotovila napredovanje v drugi del tekmovanja in prenos najmanj dveh točk.

Druga tekma v skupini G med Islandijo in Kubo se bo v soboto začela ob 20.30.

SP v rokometu 2025, 5. dan

Sobota, 18. januar:

Lestvice:

