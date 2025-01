Slovenska rokometna reprezentanca je z odliko opravila svoj prvi test na letošnjem svetovnem prvenstvu. Slovenci so na prvi tekmi v skupini G kot vihar z 41:19 (18:9) odpihnili Kubo in v žep pospravili prvi dve zlata vredni in hkrati tudi pričakovani točki.

"Kdor ne skače, ni Sloven'c!" se je po poletni zmagi slovenske izbrane vrste razlegalo po zagrebški Areni, kjer si je zmago slovenske izbrane vrste ogledalo približno 300 slovenskih navijačev, ki so skozi celotno srečanje na nogah in z navijanjem spremljali sprehod slovenske reprezentance do visoke in več kot prepričljive zmage, s katero so slovenski rokometaši prestali "ogrevanje" letošnjega velikega tekmovanja. Slovenci so na koncu za kar 22 zadetkov premagali svojega tekmeca in izenačili rekordno zmago na velikih tekmovanjih, leta 2021 so namreč Južno Korejo na svetovnem prvenstvu v Egiptu "zmleli" z 51:29.

Tokrat bi lahko ta izkupiček proti Kubi, ki so jo naravnost odpihnili s parketa, še presegli, a je Domen Makuc po izteku igralnega časa zapravil najstrožjo kazen. "Tega nisem vedel, a tudi takšni zadetki so na koncu lahko pomembni, ampak gremo naprej," je z nasmeškom dogajanje ob koncu tekme pospremil selektor Uroš Zorman, ki tako kot vedno kljub visoki zmagi ni bil v popolnosti zadovoljen s predstavo svojih varovancev.

Slovenci so vodili od prvega do zadnjega trenutka. Foto: Guliverimage

"Najprej bi se rad zahvalil navijačem, ki so me res presenetili. Prišli so v velikem številu in tega res nisem pričakoval. Verjamem, da bo na naslednjih tekmah še več ljudi, tako da res hvala. Kar se tiče tekme, so bili fantje maksimalno osredotočeni, na koncu je bila mirna tekma, morda je delovalo, da je šlo vse lahko, a če nisi pravi, se stvari lahko hitro zapletejo. Fantom bi rad čestital za pristop, naredili so skoraj vse, kar smo se dogovorili v garderobi. Dobili smo dve točki in na koncu je pomembno, da smo vsi drugi zdravi. Takšen pristop pričakujem tudi na naslednji tekmi. Naš osnovni cilj je, da smo vsak še boljši, tako kot tudi vsak turnir. Naredili nismo še nič, to so prvi koraki na prvenstvu in zavedamo se, da težke tekme šele prihajajo. Pomembno je, da je bila osredotočenost na visokem nivoju, a vedno je lahko še boljše in tega se zavedamo. Sami veste, da zame nobena tekma ni bila popolna, lahko rečete, da sem nor, a vedno lahko narediš kaj še boljše," je dejal Zorman.

Vprašaja pri Mačkovšku in Ferlinu

Ta je lahko od prve do zadnje minute precej mirno spremljal dogajanje v zagrebški Areni. Slovenci so tako suvereno prebili led letošnjega svetovnega prvenstva in od prve minute dokazovali, da je bila bojazen ob morebitni uvodni tremi, ki ga prinaša veliko tekmovanje, povsem odveč. Slovenska izbrana vrsta je ekspresno in vztrajno dokazala, da je vsaj za razred boljši tekmec od svojega prvega nasprotnika.

Klemen Ferlin ima že nekaj časa težave z lažjo poškodbo, v vratih sta ga proti Kubi odlično zamenjala Jože Baznik in Urban Lesjak. Foto: Guliverimage

Selektor Zorman je tako ob visokem vodstvu skozi celotno srečanje lahko povsem razporedil moči in minutažo svojih varovancev na parketu, ob katerem sta kot gledalca tokrat dogajanje spremljala Borut Mačkovšek, ki se spopada s prebavnimi težavami, in vratar Klemen Ferlin, ki je po težavah s poškodbo noge dobil še nekaj (pre)potrebnega počitka, saj ga bo slovenska izbrana vrsta v nadaljevanju prvenstva še kako potrebovala. "Kar se tiče njunega stanja, še ne vem, težko kaj rečem. Ne vem, ali bosta nared za soboto. Bomo videli," je še dodal slovenski selektor.

Zadovoljen tudi kapetan

Po visoki zmagi je bil zadovoljen tudi kapetan Blaž Janc, ki je tekmo končal pri dveh zadetkih. "V tekmo smo šli maksimalno resno, nismo imeli veliko podatkov o njih, zato je bil naš načrt v prvi vrsta stoodstotna osredotočenost. Do konca se je razlika le še povečevala. To je bila zaslužena zmaga, zdaj pa že gledamo naprej. Iskreno nisem pričakoval, da bo šlo od začetka tako gladko, a če smo mi pravi proti takim tekmecem, ni težav. Enako pričakujem tudi za soboto," je dejal član Barcelone, ki je bil navdušen tudi nad bučno podporo sicer maloštevilčnega občinstva na tribunah.

"Pomembno je, da je led prebit, a z mislimi smo že pri soboti in verjamem, da bomo s fanti v obračun z Zelenortskimi otoki krenili tako kot danes," je dejal Janc. Foto: Guliverimage

"Bilo je super, res jih je bilo dobro slišati, še posebej ker drugih gledalcev v dvorani ni bilo (smeh, op. p.). Lepo je bilo, veliko slovenskih zastav, navijačev, družina, prijatelji, res je lepo igrati na takšnih tekmah. Zdaj kot kapetan dogajanje pred začetkom tekme in himno dojemam še bolj čustveno kot prej. Pomembno je, da je led prebit, a z mislimi smo že pri soboti in verjamem, da bomo s fanti v obračun z Zelenortskimi otoki krenili tako kot danes. Zelenortski otoki naj bi bili za odtenek boljši od Kubancev, a pomembni smo samo mi in naša osredotočenost," je še dodal Janc.

Tekma s Kubo bo v posebnem spominu zagotovo ostala Mihi Kavčiču, ki je zaigral na svoji prvi tekmi na velikih tekmovanjih. "Tega si želi vsak igralec, igrati za reprezentanco je velika čast. Na prvih tekmah je vedno prisotne nekaj nervoze in pritiska, tako da sem res vesel, da smo v prvenstvo krenili tako suvereno. Zdaj gledamo samo naprej. Res sem motiviran in v čast mi je, da sem del izbrane vrste, to sta velika odgovornost in zaupanje, ki ga moram zdaj upravičiti," je dejal krožni napadalec.

Slovenci bodo po uspešno prebitem ledu in petkovem dnevu premora naslednjo tekmo odigrali v soboto, ko se bodo prav tako ob 18. uri pomerili z Zelenortskimi otoki, nato pa jih v ponedeljek na poslastici skupine G ob 20.30 čakata še spopad z Islandijo in srečanje, ki bo verjetno odločilo o tem, kdo bo v drugi del potoval s prvega mesta.

Preberite še: