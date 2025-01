Srečanje s Kubo je bilo tudi prvo v slovenskem dresu v tej zimi za Miho Zarabca, ki je zaradi odločitve njegovega kluba Wisle Plock in nekaterih zdravstvenih težav v prvem delu sezone moral izpustiti vsa pripravljalna srečanja, njegove minute so bilenekoliko omejene tudi na tekmi s Kubo. "Ni bilo enostavno dogajanja spremljati s strani, malce je bilo zapletov s klubom, a smo se na koncu dogovorili. Danes sem imel zaradi tega še malce manjšo minutažo, a zdaj je vse to za mano in grem s polno paro naprej. To tekmo smo oddelali, kakor smo si zastavili, bilo je precej enostavno, a če smo realni, na takšnih tekmah drugače niti ne sme biti. Pomembno je samo, da smo mi zdravi in da smo se razigrali, tudi fantje, ki nimajo toliko izkušenj, da s tem pridobivajo samozavest, ker prihajajo tekme, ko bomo potrebovali prav vsakega. Kapo dol vsem, a zdaj je treba na to tekmo pozabiti in se osredotočiti naprej," je po koncu srečanja v zagrebški Areni dejal Zarabec.

Slovence v soboto ob 18. uri čaka tekma z Zelenortskimi otoki. Foto: Guliverimage

Trebanjec je bil v prvem delu klubske sezone v poljski Wisli v izjemni formi, dobro se počuti tudi na letošnjem prvenstvu. "Na takšnih tekmah je težko ocenjevati pripravljenost, razpoloženi smo vsi, sam se počutim dobro, uživam, zdaj sem eden najstarejših tukaj, tako da so vloge jasno dodeljene, kar je najpomembneje. Prej je bil v ekipi še Deki (Bombač, op. p.), zdaj sem jaz Deki v tem moštvu (smeh, op. p.). Upam, da nas čaka dolgo prvenstvo, zdaj že gledamo samo naprej. Mislim, da imamo tisto pravo širino v ekipi, če je res tako, pa se bo kmalu pokazalo na igrišču," je prepričan Trebanjec.

"Na Kubo smo se dobro pripravili, tudi z Zelenortskimi otoki moramo k stvari pristopiti od prve sekunde in igrati našo igro. Pomembno je, da si z njimi ne belimo glave, osredotočeni moramo biti nase, na našo igro, tako kakovost kot izkušnje so tudi pred drugo tekmo na naši strani, ne glede na vse pa moramo ostati profesionalci. Vemo, da se borimo za Slovenijo, tako da tukaj sploh ne gre dodatno izgubljati besed," je še dodal.

Foto: Rokometna zveza Slovenije/Tadej Morano

Slovenci so imeli v četrtek v sicer skoraj prazni zagrebški Areni bučno podporo približno 300 slovenskih navijačev, ki so od prve do zadnje minute glasno spremljali dogajanje na igrišču in bodrili slovenske fante. "Upam, da bo navijačev iz tekme v tekmo še več. Če sem iskren, smo malce jezni na organizatorje, da nam sosedom malce nagajajo s cenami vstopnic, ki niso poceni. Prepričan sem, da bi bilo drugače že na prvi tekmi navijačev še več, a dobro, to niso stvari za nas. Lepo je bilo videti navijače od prve sekunde, upam, da so uživali v naši igri. Razumem pa tudi tiste, ki so ostali doma. Mi bomo dali vse od sebe, potem pa bomo videli, kam nas to lahko pripelje," je bil kot vedno odkrit Zarabec.

Poseben dan za steber slovenske obrambe

Današnji prosti dan na prvenstvu pa je še toliko bolj poseben za steber slovenske obrambe Blaža Blagotinška, ki je ravno danes dopolnil 31 let, že dan prej pa si je s soigralci z zmago podaril pravo darilo. "Mislim, da smo naredili res dobro pripravo na tekmo, analizirali smo maksimalno, srečanje smo odlično odprli in držali vseh 60 minut. O Zelenortskih otokih težko povem kaj konkretnega, zdaj bo sledila analiza, verjamem pa, da bo tekma podobna kot ta s Kubo oziroma da bomo pokazali svojo kakovost," je dejal Blagotinšek.

Blaž Blagotinšek danes praznuje svoj 31. rojstni dan. Foto: Guliverimage

"Veseli smo, da se je prvenstvo začelo. Bilo je prisotne malce pozitivne treme, prve tekme na velikih tekmovanjih so vedno lahko nevarne. Upam, da bomo v dobrem ritmu zdaj tudi nadaljevali, smo pa pripravljeni na to, da bodo prišli tudi težki trenutki. Iskreno, res nismo pričakovali, da se bo že od prve minute odvilo tako, kot se je, smo pa srečanje odprli res maksimalno osredotočeni, kar se je poznalo tako v igri v obrambi kot v končnem številu prejetih zadetkov. Verjamem, da bomo v tem slogu tudi nadaljevali," je še dejal slovenski krožni napadalec.

