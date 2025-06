Slovenski rokometni reprezentant Blaž Blagotinšek je podaljšal pogodbo s Flensburgom do konca sezone 2027/28, je klub s skrajnega severa Nemčije zapisal na spletni strani. Enaintridesetletni krožni napadalec je Flensburg okrepil pred sezono 2023/24 iz vrst nemškega Göppingena.

Pred tem je od 2016 do 2022 igral za madžarski Veszprem, poklicno kariero pa je začel pri Celju.

V zadnjih dveh sezonah pri Flensburgu je na 66 tekmah resda dosegel vsega sedem golov, a velja predvsem za specialista za igro v obrambi, kar dokazuje tudi 56 uspešnih blokov.

Od letošnjega leta visokorasli krožni napadalec igra pod vodstvom rojaka Aleša Pajoviča, ki je ekipo prevzel po koncu svetovnega prvenstva. Slovenski tandem je s Flensburgom nedavno osvojil evropsko ligo, oba pa se veselita nadaljnjega sodelovanja.

"Da Blagotinšek ostaja, me zelo veseli, saj je pomemben del moštva. Je zelo dober obrambni igralec, ki nam lahko pomaga tudi v napadu. Vselej da 100 odstotkov in vedno igra s srcem, kar ga dela posebnega. S tem za sabo potegne tudi soigralce. Srečen sem, da imam kot trener na voljo takšnega igralca, zato se veselim najine skupne prihodnosti v klubu," je za spletno stran kluba dejal Pajovič.

"V Flensburgu se z družino počutimo odlično"

"Res je lep občutek podaljšati pogodbo do 2028. Moja družina in jaz se v Flensburgu počutimo odlično. Menim, da lahko z ekipo v prihodnje še veliko dosežemo. Veselim se, da bom tudi v prihodnjih treh letih član te zasedbe," pa je dodal Blagotinšek.

Slednji je že vrsto let eden ključnih členov slovenske izbrane vrste. Zanjo je po podatkih Rokometne zveze Slovenije odigral 155 tekem in dosegel 267 golov. Z njo se je veselil tudi nekaj vidnih dosežkov, med drugim tudi četrtega mesta na lanskih olimpijskih igrah v Parizu ter brona na svetovnem prvenstvu leta 2017 v Franciji.

Flensburg je sicer sezono nemškega prvenstva končal na petem mestu, pred njim so se zvrstili prvak Füchse Berlin ter do četrtega mesta še Magdeburg, Melsungen in Kiel.

