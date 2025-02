Vlah s pokalno lovoriko na Danskem, Ferlin poškodovan

V minulem tednu se je na tujih rokometnih igriščih znova zvrstilo kar nekaj slovenskih derbijev, z novo lovoriko pa se lahko pohvali reprezentant Aleks Vlah, ki je z Aalborgom postal danski pokalni prvak, je v pregledu tedna sporočila Rokometna zveza Slovenije (RZS). Dodali so, da bo vratar Klemen Ferlin zaradi poškodbe odsoten več tednov.

Vlahov Aalborg je upravičil vlogo favorita na letošnjem zaključnem turnirju danskega pokalnega tekmovanja. Potem ko je v polfinalu zlomil odpor zasedbe Sonderjyske (24:22), je v finalu s 34:29 zanesljivo opravil z ekipo Bjerringbro-Silkeborg (34:29). V polfinalu je Vlah dvema goloma dodal dve podaji, v boju za lovoriko pa štirim golom dodal tri podaje.

Veliko zmago je Aalborg slavil že med tednom, saj se je v ligi prvakov srečal z Barcelono, pri kateri igrata reprezentančni kapetan Blaž Janc in Domen Makuc. Danski prvaki so na domačem igrišču v končnici uspeli odbiti napade katalonske zasedbe in slavili zmago s 36:35. Vlah je ob štirih golih soigralcem podelil še dve podaji, na drugi strani je Janc dosegel zadetek, Makuc pa je ostal brez gola.

Katalonci so nato konec tedna nadaljevali niz zmag v prvenstvu. Gol Janca in trije Makuca so bili dovolj za zmago proti trenutno peti najboljši ekipi iz Iruna, ki je morala v katalonski prestolnici priznati premoč s 30:32.

V elitni evropski ligi prvakov sta v minulem tednu za presenečenji poskrbeli dve ekipi s slovenskimi rokometnimi legionarji. Zagreb z Aleksom Kavčičem (2 gola) je v gosteh s 27:26 presenetil madžarski Szeged Boruta Mačkovška (brez gola) in se tako še naprej bori za preboj v končnico tekmovanja.

Pravi podvig je uspel tudi Wisli iz Plocka, ki je v Parizu ugnala gostitelje PSG z 31:28. Miha Zarabec je ob štirih golih vpisal prav toliko podaj, Tim Cokan je ostal brez gola, Mitje Janca pa ni bilo v kadru ekipe.

Med evropsko elito se je v minulem tednu boril tudi Klemen Ferlin, a s Kielcami moral priznati premoč Magdeburgu (25:29). Bolj kot poraz je bil za poljski klub boleč udarec poškodba stranske vezi kolena slovenskega vratarja. Po prvih napovedih bo ta primoran počivati med štirimi in šestimi tedni.

To pomeni, da na prvega slovenskega reprezentančnega vratarja ne bo mogel računati niti selektor Uroš Zorman na marčevskih kvalifikacijskih tekmah proti Severni Makedoniji. Tekmi bosta za Slovenijo velikega pomena, saj bi si z uspešnima nastopoma ta lahko že zagotovila novo uvrstitev na evropsko prvenstvo, ki bo na sporedu v začetku leta 2026.

Naključje je hotelo, da sta si v zadnjem tednu kar dvakrat nasproti stala nemška prvoligaša Gummersbach in Flensburg-Handewitt. Obe zmagi sta pripadli slednjemu, pri katerem igra Blaž Blagotinšek, s klopi pa ga vodi Aleš Pajovič. V torek se je tekma evropske lige končala s 36:31, sobotna v nemški bundesligi pa z rezultatom 35:30.

Na obeh tekmah je za Gummersbach Tilen Kodrin dosegel po šest golov, Kristjan Horžen je na prvi dodal dva, Blagotinšek pa je oba dvoboja končal brez zadetka, a s po štirimi uspešno blokiranimi streli tekmecev.

V Nemčiji sta se novih zmag veselila tudi Domen Novak v dresu Wetzlarja in Tilen Strmljan pri Hannovru. Prvi je bil s šestimi zadetki drugi najboljši strelec ekipe ob uspehu proti velikanu iz Kiela (27:25), slednji pa je tekmo v Stuttgartu (35:27), za katerega je Miljan Vujović zbral devet obramb, končal brez zadetka.

Z zadnjimi uspehi je Hannover skočil na drugo mesto nemškega prvenstva in ima za vodilnim Melsungom dve točki zaostanka. Povzpel se je tudi Flensburg, ki je s štirimi točkami zaostanka četrti. Gummersbach je deseti, Wetzlar pa 12. med 18-člansko ligo.

