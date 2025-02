Vlahov soigralec ostal brez SP, sedaj je opran krivde

Portugalski rokometaš Miguel Martins, ki je moral zaradi domnevnega dopinga izpustiti letošnje januarsko svetovno prvenstvo, spet lahko igra. Pristojne protidopinške službe so potrdile, da je bila analiza vzorca B negativna, so danes potrdili pri njegovem danskem delodajalcu Aalborgu, kjer igra tudi Slovenec Aleks Vlah.

Domnevni dopinški primer portugalskega Miguela Martinsa je januarja dodobra razburkal rokometni svet. Ne le, ker je bil kaznovan tik pred SP s suspenzom zaradi vzorca, vzetega pred enim letom, ampak tudi, ker je bil vzorec po mnenju Evropske rokometne zveze negativen. To je zdaj potrdila tudi analiza vzorca B.

Januarja so se dan po objavi novice o pozitivnem testu in suspenzu oglasili pri Mednarodni agenciji za testiranje (Ita) in potrdili, da je bil Portugalec pozitiven na lanskem evropskem prvenstvu v Nemčiji. V vzorcu, odvzetem 13. januarja lani, naj bi odkrili preveliko koncentracijo testosterona.

Takoj se je pojavilo vprašanje, kaj ima z vzorcem z EP Ita, saj na turnirjih in tekmah Evropske rokometne zveze (EHF) ni zadolžena za testiranja. EHF ima za to lastno protidopinško enoto. Tudi ta je Martinsa testirala med EP in test je bil negativen. Ob vprašanju, zakaj je Ita vzorec odpirala naknadno in testirala marca, je še bolj pomembno to, zakaj se izid testiranja obeh organov razlikuje.

Pri Aalborgu si slačilnico deli z Aleksom Vlahom. Foto: Guliverimage

Vesel, da je dokazana njegova nedolžnost

Martins, ki igra v danskem Aalborgu, je bil ob novici o pozitivnem testu presenečen. Enako velja za klub, kjer so takoj zahtevali analizo vzorca B.

"Izključitev s SP je bila zame šok in zadnji mesec dni je bil zame in za mojo družino neverjetno težak. Izjemno sem vesel, da je dokazana moja nedolžnost, kar sem vedno znova in znova ponavljal," je rokometaša citiral klub.

Nihče pa mu zdaj ne bo mogel vrniti veselja ob največjem uspehu portugalskega rokometa, saj se je ekipa z Iberskega polotoka prebila vse do polfinala, nato pa tesno izgubila boj s Francijo (34:35) za bron.