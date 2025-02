Mazej podaljšal pogodbo s Celjem Pivovarno Laško

Tadej Mazej se je Celju pridružil v sezoni 2020/21 in v tem času odigral 175 tekem ter dosegel 442 golov. S Celjem je dvakrat postal državni prvak, po enkrat pa je bil z ekipo najboljši še v pokalu in superpokalu.

"To je klub, ki mi je ponudil pravo priložnost v članski konkurenci, s podaljšanjem pa izkazal zaupanje, da bomo po pravi poti skupaj stopali tudi v prihodnje. Velika čast je, da ostajam del najbolj trofejnega moškega kolektiva v Sloveniji," je v izjavi za klub dejal Mazej.

"Vedno sem in vedno bom dajal vse od sebe na in ob rokometnih igriščih, moja naloga pa je tudi usmerjanje mlajših igralcev, jim biti v podporo. Veselim se prihajajočih izzivov igranja v celjskem dresu. Verjamem pa, da smo na pravi poti, da se skupaj z navijači veselimo uspehov v tej in prihodnjih dveh sezonah," je še dodalo 26-letno levo krilo.

"Veseli me, da se je odločil ostati še dodatni dve leti in z nami graditi to zgodbo. S tem smo uresničili idejo, da nosilci igre ne zapuščajo našega kluba. Mazej tvori hrbtenico naše ekipe, zelo pomemben je v obrambi in napadu. Zelo sem vesel zanj in za nas, da bomo nadaljevali sodelovanje," pa je ob tem dejal celjski trener Paulo Pereira.

Celjane naslednja tekma državnega prvenstva čaka v soboto ob 20.15, ko se bodo v derbiju vrha lige NLB pomerili z drugouvrščenim LL Grosistom Slovanom. Ta na lestvici zaostaja tri točke.

