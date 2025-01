Aleš Pajovič tudi uradno trener Flensburga

Aleš Pajovič je nazadnje vodil avstrijsko reprezentanco, s katero je sodeloval tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu na Danskem, Norveškem in Hrvaškem. Selektor Avstrije je bil od leta 2019, potem ko je tamkajšnjo zvezo prepričal kot trener prvoligaša iz Gradca. Z izbrano vrsto je dosegel tudi njen največji uspeh doslej, osmo mesto na evropskem prvenstvu 2020.

Pajović pa ima za sabo tudi bogato igralsko kariero, med drugim je bil trikrat zmagovalec lige prvakov s Ciudadom Realom, bil je večkrat slovenski in španski prvak ter pokalni zmagovalec, izkušnje pa ima tudi iz nemške lige, kjer je odigral 133 tekem in dosegel 333 golov za Magdeburg, Lübbecke in Kiel.

"Dolgo časa smo imeli odprta vsa vrata in možnosti, ko gre za trenersko vprašanje. Na mizi je bila tudi možnost, da do poletja ne bi delali z novim trenerjem," je pojasnil generalni direktor Holger Glandorf. "Vendar smo zelo veseli, da smo v Alešu Pajoviču našli nekoga, ki lahko takoj začne v Flensburgu. Posebna zahvala gre Avstrijski rokometni zvezi, ki je to omogočila in nama z Alešem pri tem ni delala nobenih ovir."

Športni direktor trenutno petouvrščene ekipe v nemški ligi Ljubomir Vranješ je dodal, da je Pajovič kot igralec osvojil vse, kar se da na klubski ravni, in da jih je prepričal s svojo filozofijo in vizijo sodelovanja.

Pajovič je priznal, da ni dolgo razmišljal o novi priložnosti. "Takšne ne dobiš več kmalu," je povedal za spletno stran Flensburga. "Gledal sem veliko tekem in vidim prostor za izboljšave. Tukaj imamo vrhunsko ekipo z velikim potencialom. S takšno ekipo mora biti cilj na vrhu. Preteklost moramo pustiti za sabo in zdaj skupaj gledati naprej," je še povedal Slovenec, ki bo avstrijsko reprezentanco v dvojni vlogi še spremljal na pripravah marca in maja.

