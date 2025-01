Priznanje za Aleša Pajoviča, želi si ga nemški velikan

Slovenski rokometni trener Aleš Pajovič, ki je zadnjih šest let vodil avstrijsko reprezentanco, naj bi po poročanju nemških medijev sedel na klop nemškega kluba Flensburg. Tam so si 47-letnega Celjana zaželeli kot naslednika danskega trenerja Nikolaja Krickaua, ki so ga odpustili decembra lani.

Nemški SportBild je dane sporočal, da naj bi se nekdanji slovenski reprezentant Aleš Pajovič že dogovoril z nemškim klubom Flensburg, kar je veliko priznanje tako zanj, kot za slovensko rokometno stroko. Doslej je v najmočnejši nemški ligi kot trener deloval le Matjaž Tominec, ki je leta 2010 vodil Melsungen, poroča Delo.

Pajović, ki je kot igralec v karieri igral za Celje Pivovarna Laško, Ciudad Real, Kiel in Magdeburg, je bil zadnjih šest let selektor avstrijske reprezentance, s katero je na evropskih prvenstvih v letih 2020 in 2024 zasedel osmo mesto. Na letošnjem svetovnem prvenstvu na Hrvaškem, Danskem in Norveškem je z Avstrijo končal na 17. mestu.

V Flensburgu igra slovenski reprezentant Blaž Blagotinšek, v naslednji sezoni se bo klubu pridružil še Domen Novak, vlogo športnega direktorja pa tam, opravlja nekdanji selektor slovenske vrste, Šved Ljubomir Vranješ

