Nadaljuje se boj za napredovanje

Slovenski rokometaši imajo dan po visoki zmagi nad Kubo na svetovnem prvenstvu, ki ga gostijo Hrvaška, Danska in Norveška, prost dan. Med drugim drugo srečanje na prvenstvo čaka Hrvate, ki se bodo pomerili z Argentino, Nemce čaka boj s Švicarji, zanimivo pa zna biti na obračunu Portugalske in Brazilije.

Po tri najboljše izbrane vrste iz vseh osmih skupin se bodo uvrstile v glavni del tekmovanja, ki bo med 21. in 26. januarjem v Herningu, Oslu, Varaždinu in Zagrebu, zadnjeuvrščene pa v Poreču čakajo tekme v tako imenovanem predsedniškem pokalu za razvrstitev od 25. do 32. mesta.

Slovence naslednja tekma v Zagrebu čaka v soboto, ko se bodo ob 18. uri pomerili z Zelenortskimi otoki.

