Scenarij, ki ga Hrvaška ni predvidela: "Boli ..."

V nedeljo zvečer je največ pozornosti na svetovnem prvenstvu v rokometu požela tekma med Hrvaško in Egiptom, ki se je končala z zmago Egipčanov z 28:24. Ti so tako v drugi krog prvenstva, kjer se bo ta skupina križala s slovensko, prenesli štiri točke, Hrvaška pa dve. Ob razočaranju Hrvatom številne težave povzročajo še poškodbe.

Hrvaški mediji in javnost danes poročajo o nedeljskem razočaranju v zagrebški Areni, kjer je Egipt premagal Hrvaško in ji tako otežil delo pred nadaljevanjem prvenstva. Ob slavju Egipta proti Hrvaški se je šele petič v zgodovini mundialov zgodilo, da je neevropska reprezentanca premagala evropsko gostiteljico mundiala. Do zdaj je to uspelo le Japonski proti Franciji leta 1970, Južni Koreji proti Islandiji leta 1995, Argentini proti Švedski leta 2011 in Braziliji proti Norveški na tokratnem svetovnem prvenstvu, ki ga organizirajo Hrvaška, Norveška in Danska.

Razočaranje hrvaških navijačev. Foto: Guliverimage

Težave s poškodbami

Hrvati so že pred tekmo ostali brez dveh pomembnih členov, Domagoja Duvnjak in Luke Cindrića. Ta je skoraj zagotovo že sklenil nastope na prvenstvu, pet pred dvanajsto pa ga je v reprezentanci zamenjal Igor Karačić, ki je opravljal tudi vlogo kapetana. Kot da poškodbe ne bi bilo dovolj, so se v javnost začela pojavljati namigovanja, da je konec za Cindrića rezultat nestrinjanja s selektorjem Dagurjem Sigurdssonom, ki pa je vsa namigovanja za hrvaške medije po porazu z Egiptom zanikal. "O tem sem slišal od drugih novinarjev, ampak to ni res. Imava dober odnos in med nama ni bilo nič," je dejal Sigurdsson, ki je lani prevzel vodenje hrvaške izbrane vrste.

"To ni bil naš dan, mislim, da smo bolj ali manj igrali dobro obrambo, v napadu pa nismo našli ritma. Težko nam je bilo igrati šest na šest, tudi šest na pet, nikakor nam ni steklo. Zamudili smo veliko priložnosti in delali smo tehnične napake. Nekajkrat smo našli pravi ritem, a nikoli nismo uspeli povesti. To je veliko razočaranje, a moramo se pobrati in se osredotočiti na naslednjo tekmo," je za hrvaške medije dejal 51-letni Islandec in se ozrl proti nadaljevanju tekmovanja. "Vedno je težko, ko greš v drugi krog z dvema točkama, a uvrščeni smo v drugi krog, izgubljenih točk ne moremo več vrniti, moramo iti po nove. Možnosti imamo proti vsem, s katerimi bomo igrali v drugem krogu," je še dejal hrvaški selektor, ki je imel ob tem v mislih tudi Slovenijo. Ta bo eden od treh hrvaških tekmecev v drugem delu prvenstva.

Luka Cindrić je po poročanju hrvaških medijev že sklenil svetovno prvenstvo. Foto: Guliverimage

"Ta poraz boli"

"Ta poraz res boli, dali smo vse od sebe in na koncu je v sredini tekme zmanjkal le strel, da bi jih ujeli. Če bi imeli boljši odstotek strelov, bi bilo vse videti drugače. Manjkala sta nam dva zelo pomembna člena, a smo rekli, da bomo igrali zanju. Trudili smo se od začetka, bilo je neverjetno vzdušje, a žal nismo našli agresivnosti v obrambi. Egipt je dosegel lahke zadetke. Ne vem, imeli smo faze, ko v napadu nismo našli rešitve ... Glave pokonci, nič še ni izgubljeno," je za hrvaške medije dodal Ivan Martinović.

Dogajanje na parketu pa so precej kritično pospremili tudi hrvaški mediji in javnost. "V oči bode to, da Hrvaška že predolgo ponavlja iste stvari. Slavne 'črne luknje' in dolga obdobja brez zadetka se dogajajo na vsakem večjem tekmovanju. Prvi krog tekmovanja ni bil zadovoljiv, dve zmagi proti lahkim nasprotnikom in poraz proti močnejšemu. Nič ni še izgubljenega, a dejstvo je, da tako slabe igre, kot so jo prikazali proti Egipčanom, ne smejo ponoviti. In res je bila slaba," so si danes enotni na Hrvaškem.

