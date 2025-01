Pred prvim finalom vesela novica za Uroša Zormana

Pred slovenskimi rokometaši je na letošnjem svetovnem prvenstvu najpomembnejša tekma do zdaj. V boju za prvo mesto in najboljše izhodišče v skupini G se bodo ob 20.30 v Zagrebu pomerili z Islandijo. "Gre za hitro, eksplozivno ekipo, ki ima v igri hiter pretok žoge. Vsako tehnično napako takoj kaznuje s hitrim nasprotnim napadom," je pred srečanjem opozoril slovenski selektor Uroš Zorman, ki bo po dveh tekmah odsotnosti lahko računal tudi na pomoč Boruta Mačkovška.

Slovenska rokometna izbrana vrsta je z dvema zmagama nad Kubo in Zelenortskimi otoki uspešno in brezhibno opravila z "ogrevanjem" na letošnjem velikem tekmovanju. V slovenskem taboru so se že pred prihodom v hrvaško prestolnico zavedali, da jih ključna tekma v skupini G čaka v ponedeljek ob 20.30 proti trdovratni otoški izbrani vrsti z Atlantskega oceana. Obe sta se na uvodnih tekmah malodane sprehodili do zmag, pred medsebojnim dvobojem pa imata tudi identično razliko v golih +34. Na uvodnih dveh tekmah je bil v vrstah Islandije najučinkovitejši Orri Freyr Porkelsson s 13 goli, najbolj zvezdniški status pa ima Aron Palmarsson.

Slovenci bodo lahko prvič na prvenstvu lahko računali tudi na pomoč Boruta Mačkovška. Foto: www.alesfevzer.com

Selektorja Uroša Zormana je razveselila novica, da bo v tekmi z Islandijo lahko računal tudi na Boruta Mačkovška, ki je na prvih dveh tekmah zaradi prebavnih težav manjkal. Slovenski rokometaši so se s tekmeci iz dežele gejzirjev doslej že trikrat pomerili na svetovnih prvenstvih, na vseh treh pa so odločale malenkosti. Slovenija je v Tuniziji 2005 zmagala s 34:33, v Franciji 2017 s 26:25, v Nemčiji 2007 pa izgubila z 31:32. Na njunem zadnjem medsebojnem dvoboju na velikem tekmovanju, evropskem prvenstvu na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji 2020, so slovenski rokometaši v Malmöju zmagali s 30:27.

"Islandija bo zelo zahteven tekmec. Po telesnih lastnostih so njeni igralci podobni našim. Gre za hitro, eksplozivno ekipo, ki ima v igri hiter pretok žoge. Vsako tehnično napako takoj kaznuje s hitrim nasprotnim napadom. Islandci so močni tudi pri posamičnih akcijah in pri strelih z razdalje. Četudi so videti ne ravno visoki ali robustni, so izredno izredno dobra reprezentanca," je pred srečanjem uvodoma dejal Zorman. "Pred nami je nova tekma, novi finale, derbi za prvo mesto v skupini. Vemo, kaj Islandija pomeni v svetu rokometa, o njeni kakovosti nima smisla izgubljati besed. Na tej tekmi moramo dati vse od sebe in se boriti do zadnjega atoma moči," je dodal slovenski selektor.

Aleks Vlah je na prvih dveh tekmah prvenstva dosegel 16 zadetkov. Foto: Guliverimage

Prvi pravi preizkus na prvenstvu

V slovenskih vrstah je po dveh visokih zmagah najboljši strelec Aleks Vlah, ki je skupaj dosegel 16 zadetkov. "Težko je ovrednotiti islandsko zasedbo po tekmah z manj kakovostnima tekmecema. Na obeh uvodnih tekmah je tudi nekaj skrila, tako kot mi. Dejstvo je, da gre za reprezentanco, ki lahko kroji vrh na vsakem tekmovanju. V svojih vrstah ima fantastične igralce, vloge favorita ne bi pripisal nobeni reprezentanci. Možnosti za zmago so 50:50, a upam, da se bomo na koncu veselili zmage," je dejal slovenski ostrostrelec.

Slovenci so na prvih dveh tekmah dvakrat visoko zmagali. Foto: Guliverimage

Tekma bo še toliko večjega pomena, saj bo zmagovalec tega obračuna v drugi del prvenstva prenesel štiri točke, poraženec le dve. Slovence sicer v drugem delu, ki bo prav tako odigran v Zagrebu, čakajo srečanja z Egiptom, Hrvaško in Argentino. "Zmaga bi nam veliko prinesla pred naslednjimi obračuni v drugem delu tekmovanja, hkrati pa bo pravi pokazatelj naše vrednosti. Dejstvo je, da nas v ponedeljek čaka povsem drugačen rokomet, kot smo ga gledali na naših uvodnih tekmah v Zagrebu. Konec je ogrevanja, konec je skrivalnic, zdaj bo treba na mizo položiti vse karte in tekmo odigrati, kot da je zadnja," je misli pred dnevom D sklenil Tilen Kodrin. "Čakajo nas povsem drugačni tekmeci od tistih neevropskih, s katerimi smo igrali na dosedanjih dveh tekmah. Ti sta za nami, o njiju več ne razmišljamo. Zavedamo se svoje tehnične podkovanosti. Proti Islandiji želimo prikazati vrhunsko predstavo, ob kateri bo do izraza prišel tudi naš ekipni duh. Verjamemo v svoj uspeh," pa je dodal Domen Novak.

