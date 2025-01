Z mislijo na Islandijo odigrali z zavoro #video

Slovenska rokometna reprezentanca je prestala še drugi lažji test na SP. S 36:23 je ugnala Zelenortske otoke, ki pa so se v prvih 20 minutah dostojen upirali varovancem Uroša Zormana in nakazali, da bodo v zadnjem krogu skupinskega dela proti Kubancem favoriti za preboj naprej, kamor je Slovenija po tokratni zmagi že uvrščena.

Selektor Uroš Zorman je na srečanju, na katerem je bil zmagovalec bolj kot ne znan že vnaprej, ponudil priložnost za igro vsem 16 igralcem z zapisnika. A vseeno vsaj s prvim polčasom, v katerem so se žilavi nasprotniki dobro držali vse do konca, ni mogel biti povsem zadovoljen s predstavo svojih varovancev.

Uroš Zorman po tekmi z Zelenortskimi otoki (video: RZS):

Zarabec priznal, da so jih mogoče malce podcenili

Miha Zarabec je priznal, da so nasprotnika tokrat malce podcenili. Foto: Guliverimage "Bila je dokaj fizična tekma, moram pa priznati, da smo jih mogoče nekoliko podcenjevali. Mislili smo, da bo lažje že od začetka, a vse smo obrnili v svojo korist. Moram priznati, da Zelenortski znajo igrati rokomet in da so individualno močni, da so fizično zelo močni in samo kapo jim dol. Mislim, da lahko še veliko naredijo," s pohvalami na račun žilavih nasprotnikov ni skoparil Miha Zarabec, hkrati pa se je tudi posul s pepelom, predvsem zaradi dogajanja na uvodu v srečanje.

Nato se je ozrl proti ponedeljkovemu dvoboju z Islandijo: "Ne glede na vse smo to tekmo oddelali, vemo pa, kaj nas čaka v ponedeljek, zato smo danes mogoče odigrali tudi malo z zavoro. Ne glede na vse smo zasluženo zmagali in v ponedeljek nas čaka 'finale'."

Miha Zarabec in Tilen Kodrin po tekmi z Zelenortskimi otoki (video: RZS):

Kodrin: Mogoče smo se predolgo ogrevali

"Mogoče smo malenkost mehko začeli v obe smeri. V napadu smo prevečkrat zgrešili, nasprotniku smo dovolili preveč lahkih zadetkov, sploh skozi sredino. Ne bi rekel, da je bilo pretežko ali slabo, ampak mogoče smo se malo predolgo ogrevali. V zadnjih desetih minutah prvega polčasa smo že pokazali, da nam ne morejo slediti, in v drugem polčasu to še potrdili," pa je svoj pogled na tekmo predstavil Tilen Kodrin, ki se je enkrat vpisal med strelce.

Tako na tekmi s Kubo kot Zelenortskimi otoki je bila v ospredju rotacija igralcev in to, da ekipa ostane brez poškodb, tekma z Islandijo pa prinaša boj za prepotrebne točke, ki jih bo zmagovalec prenesel v naslednji del tekmovanja.