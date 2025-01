Slovenski rokometaši so v ponedeljek zvečer po dveh visokih zmagah proti Kubi in Zelenortskim otokom na letošnjem svetovnem prvenstvu naleteli na previsoko oviro, potem ko jim je lekcijo odčitala Islandija (23:18).

Za slovenskimi rokometaši je težek ponedeljkov poraz proti Islandiji, pred njimi pa verjetno še za odtenek težji dan, ki bo minil v analizi napak v igri in pripravi na sredino srečanje z Argentino. Slovenskim rokometašem se ponedeljkov načrt ni posrečil, kljub temu da je med drugim prvič na prvenstvu zaigral pomemben člen izbrane vrste Borut Mačkovšek, ki je imel v zadnjih dneh obilico težav z zdravjem in prebavnimi motnjami.

Tudi visokorasli steber slovenske obrambe v ponedeljek ni bil pravi, svoj prvi obračun na letošnjem svetovnem prvenstvu pa je sklenil z razočaranjem. "Če bi moral, bi prejšnjo tekmo lahko igral le nekaj minut. Slab sem bil, po treningu se nisem počutil dobro, danes pa se je sploh v prvem polčasu to še nekoliko videlo. V prvem polčasu, ko sem igral na obeh straneh igrišča, sem bil res utrujen. Že v uvodnih minutah sem bil zadihan, sem pa nekako vzdržal. V teh dneh sem izgubil pet kilogramov, danes zjutraj sem se stehtal in sem dva kilograma in pol že povrnil, tako da bom v redu tudi za naslednje tekme," je uvodoma o svojem zdravstvenem stanju dejal Mačkovšek.

Borut Mačkovšek je po bolezni stisnil zobe. Foto: Guliverimage

Ta s svojimi soigralci ni našel rešitve za izjemnega islandskega vratarja Victorja Hallgrimssona, ki je ubranil več kot polovico slovenskih strelov. "Zagotovo smo si želeli zmage, a preprosto nam ni šlo. Mislim, da je bila obramba dobra, vendar smo imeli ogromno težav v napadu, njihov vratar pa je bil danes izjemen, res je branil prav vse. V takih trenutkih razmišljaš, kam lahko vržeš, še zlasti, če zaustavi pet strelov zapovrstjo. To niti niso bili streli z devetih metrov, zaustavil je 'zicerje'. Ko ima vratar takšen dan, je nasprotniku težko igrati in to smo danes doživeli. Tudi ko nam jih je uspelo izigrati, je bil tam in je te žoge ubranil. Se zgodi takšen dan, zagotovo si bomo pogledali, kaj je bil največji problem," je bil jasen Mačkovšek.

Slovenske tekme v drugem delu: Sreda, 22. januar:

15.30 Slovenija – Argentina Petek, 24. januar:

18.00 Egipt – Slovenija Nedelja, 26. januar:

20.30 Hrvaška – Slovenija

Zvezda večera: Hallgrimsson

O izjemni predstavi islandskega čuvaja mreže je po srečanju spregovoril tudi Aleks Vlah. "Težko je, ko vratar brani na takšen način, v igri pride do negotovosti, je pa to za nas prizemljitev, da nismo tako visoko, kot smo morda mislili. Zdaj se je treba zbrati in gremo v drugi del po tri zmage. Naredili smo preveč napak že v prvem polčasu, proti takšni ekipi, ki po mojem pojmu spada v sam vrh, je to težko nadoknaditi. Je pa jasno, da s tako predstavo, kot je bila proti Islandiji, nimamo kaj delati na tem prvenstvu, moramo pokazati dobre stvari, ki smo jih počeli na olimpijskih igrah," je bil jasen Vlah, ki je ob izjemno skromnem slovenskem napadu dosegel le dva gola.

Viktor Hallgrimsson je zaklenil svoja vrata. Foto: Reuters

Slovence v boju za napredovanje v četrtfinale v drugem delu zdaj čakajo tri tekme. Prva v sredo ob 15.30 z Argentino, nato v petek proti Egiptu ob 18. uri in v nedeljo še s Hrvaško ob 20.30. "Zdaj je treba zmagati vse tri tekme. Vedeli smo, da Islandija igra dobro v obrambi, ima dobrega vratarja in ima dober protinapad. Tudi Hrvaška in Egipt se jih lahko bojita. Kar zadeva nas, če želimo napredovati, moramo oba premagati. To tekmo je treba odmisliti, saj se prvenstvo odvija hitro, treba se je pripraviti na naslednjega tekmeca. Nič ni izgubljeno, bo pa zelo težko," se je proti prihodnosti še obrnil Mačkovšek.

"Zdaj mora vsak sam sebi postaviti vprašanje, ali bi lahko kaj storil še boljše oziroma popravil. Treba bo dobiti ta prvi obračun z Argentino, potem pa nas čakata dve zelo težki tekmi. Tudi na olimpijskih igrah smo se po tistem prvem porazu prebudili, potem pa smo odigrali fantastičen turnir. To danes je bil za nas zagotovo šok, a bomo iz tega zdaj poskušali črpati kaj pozitivnega," pa je dodal Vlah.

Slovence naslednja tekma čaka v sredo ob 15.30 proti Argentini. Foto: Reuters

Zarabec: Ne moremo si metati peska v oči

Kljub bolečemu porazu optimizma po tekmi z Islandijo, kjer je Slovenijo kljub visokim cenam spodbujalo lepo število glasnih slovenskih navijačev, ni manjkalo. Prepričan o nadaljnjem uspehu je tudi Miha Zarabec. "Vem, kakšna ekipa smo, kaj imamo še za pokazati in koliko imamo še rezerve. Imamo potencial. Zdaj so pred nami trije finali. Smo v istem položaju kot Hrvati, zadnjo tekmo igramo z njimi, to ni noben bavbav, vsi so premagljivi. Moramo dati glave skupaj, analizirati to tekmo, potem pa naprej na vse ali nič," je dejal Trebanjec.

"Smo razočarani, ni lahko izgubiti pred domačo publiko. Kapo dol navijačem, da so prišli. Ne glede na vse se mi zdi, da tokrat nismo bili dovolj zreli oziroma pravi, da bi lahko tekmo obrnili v svojo korist. Nekako začnemo zaspano in premalo agresivno, kar nas v nadaljevanju kaznuje. Ne moremo si metati peska v oči, sami smo krivi. Bistveno pa je, da se moramo zavedati, koliko kakovosti imamo, ker se mi zdi, da nam trenutno manjka samozavesti. Prihajajo tekme, ko bo res vse štelo. Na prvem izpitu smo padli, ampak zdaj so trije novi izpiti," je še dodal Zarabec.

Preberite še: