Po boleči zaušnici dvom pri selektorju Zormanu #video

"Uf … Kaj sploh reči po takšni tekmi ..." je po bolečem porazu z Islandijo v pogovoru s sedmo silo uvodoma dejal slovenski selektor Uroš Zorman, ki bi skupaj s svojimi varovanci tretjo tekmo letošnjega svetovnega prvenstva najraje izbrisal iz spomina. Slovenski rokometaši so proti Islandiji pogoreli v praktično vseh aspektih rokometne igre. Od izida 1:1 je Islandija več kot zagospodarila na parketu, Slovenci so v svojih statističnih stolpcih nabirali tehnične napake, ob tem pa je imel izjemen večer vratar Islandije Victor Hallgrimsson, ki je bil nerešljiva uganka za slovenske strelce.

Uroš Zorman je v nejeveri spremljal dogajanje na igrišču. Foto: Guliverimage

Tako redkobesedni kot so bili na zadnji tekmi prvega dela so bili Slovenci tudi po srečanju, na katerem se jim je načrt že od samega začetka podrl kot hišica iz kart. "Kar se je zgodilo prvih deset minut, je bilo prav tisto, kar smo se pogovarjali v pripravah na to tekmo, da se ne sme zgoditi. Naredili smo ogromno tehničnih napak, v prvih desetih minutah so nam ušli na nekaj golov prednosti, nikakor nam ni steklo. Če narediš v prvem polčasu devet tehničnih napak, ob tem pa ima nasprotnik izjemno razpoloženega vratarja, je tu brezpredmetno izgubljati besede," je bil jasen Zorman. Njegovi varovanci so na srečanju s tekmeci iz dežele gejzirjev zaostajali z največ devetimi goli zaostanka, na koncu pa so le nekoliko omilili visok zaostanek, ob tem pa je v slovenski igri ves čas manjkala tista dodatna iskrica in energija, ki je predvsem lani poleti krasila izbrano vrsto.

Blaž Janc je bil s štirimi zadetki najboljši slovenski strelec. Foto: Guliverimage

Mrkega obraza ja bil v zagrebški Areni tudi kapetan Blaž Janc. "Težko je zdaj povedati kaj pametnega, če je njihov vratar branil vse, kar je bilo mogoče. Nimam kaj očitati igralcem. Ni še konec, ne delajmo preveč drame. Sigurno poraz boli, ampak, kot sem rekel, imamo še možnosti za naprej. To je bila ena tistih tekem, ko imaš na drugi strani vratarja, ki brani vse. Vsi vemo, kaj pomeni vratar v rokometu. Take tekme ne moreš dobiti. Na začetku smo naredili preveč tehničnih napak, kar so oni izkoristili z lahkimi zadetki. Na koncu koncev smo prihajali do priložnosti, a vedno, ko smo prišli do priložnosti, je bil tam njihov vratar, ki je pobral vse strele. Danes preprosto nismo bili konkurenčni," je bil jasen Janc, ki je bil s štirimi zadetki najboljši strelec skromne slovenske izbrane vrste.

Najprej v boj z Argentino

Slovence po današnjem porazu zdaj čakajo nova tri finala. V sredo jih tako najprej čaka boj z Argentino, v petek z Egiptom in nato v nedeljo še s Hrvaško. "Enostavno ni več veliko kalkulacij – tri tekme, tri zmage. Dokler bodo možnosti in upanje, sem prepričan, da bomo dali svoj maksimum in se borili do konca. Poraz boli, a vemo, da se je treba hitro pobrati in naprej na naslednjo tekmo. Tudi če bi danes zmagali, bi vseeno morali zmagati dve ali tri prihajajoče tekme, bilo bi lažje, a to je vse," je dejal Janc.

Slovenski kapetan se je ob tem spomnil tudi na dogajanje na lanskih olimpijskih igrah. "Tudi v Parizu smo imeli težke poraze, pa smo se pobrali. Upam, da bo tukaj enako. Sigurno bo s temi navijači, ki so nas skozi celotno tekmo podpirali, vse skupaj lažje. Kot kapetan bi se v imenu ekipe rad zahvalil za fenomenalen obisk in spodbudo. Oni niso obupali, tako kot mi. Mislim, da nam to danes največ pomeni – da so tudi oni začutili, da smo se borili do konca, a enostavno nismo uspeli iztisniti zmage. Z navijači bo vse skupaj lažje, in tudi njim bi rad sporočil, da naj tudi oni ne obupajo," je še dodal slovenski kapetan.

Selektor izrazil dvom

Da v nadaljevanju prvenstva v poštev pridejo le zmage je bil jasen tudi selektor Zorman. "Možnosti za napredovanje so še vedno, bolj je vprašanje, če se bomo mi pobrali oziroma če bomo znali stopiti skupaj in se spraviti na nivo, ki si ga želimo," je dvom izrazil 45-letni slovenski strateg. "Napak je vsako tekmo enostavno preveč, to je vse stvar koncentracije. Obramba je bila danes na nivoju, delovali smo dobro, naše tehnične napake pa so vodile do njihovih lahkih zadetkov in to je na koncu botrovalo temu porazu. Zdaj se moramo spočiti, jutri pa začeti dan znova. Čaka nas težko delo in težek dan, naredili pa bomo vse, da naslednje srečanje dobimo," je še dodal slovenski selektor.

