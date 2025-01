Drama v Varaždinu: Severni Makedonci v zadnji sekundi razžalostili Pajovičeve

Danes se je na svetovnem prvenstvu v rokometu začel drugi del tekmovanja in boj za četrtfinale. Avstrija, ki jo s selektorskega mesta vodi Aleš Pajovič, je remizirala s Severno Makedonijo (29:29). Ta je do točke prišla v zadnji sekundi tekme, ko je Filip Kuzmanovski zadel z velike razdalje. Avstrijci so si z remijem otežili delo v boju za napredovanje. Švicarji so na uvodni tekmi skušine 2 zanesljivo premagali Tunizijo. Poslastici bosta na sporedu zvečer, ko bosta na sporedu obračuna Danska - Nemčija in Madžarska - Francija.

Danes se drugi del prvenstva začenja v skupinah 1 in 2. V prvi so za uvod Švicarji uspešno prestali tunizijsko oviro, tako da imajo na računu tri točke, na uvodni tekmi druge skupine pa so bili Avstrijci, ki jih kot selektor vodi nekdanji slovenski reprezentant Aleš Pajovič, na poti k zmagi proti Severni Makedoniji, a so ti v zadnji sekundi zadeli za remi in jim odščipnili pomembno točko.

Pravkar se merijo Italijani in Čehi ter Katar Veselina Vujovića in Nizozemska, zvečer sledita derbija skupin Danska - Nemčija, Madžarska - Francija.

Slovenski rokometaši so skupinski del zaključnega turnirja končali na drugem mestu. Po uvodnih zmagah nad tekmeci s Kube in Zelenortskih otokov so bili na odločilni tekmi za prvo mesto v skupini G za njih previsoka ovira Islandija. Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so v drugi del tekmovanja v Zagrebu prenesli dve točki, tako kot Hrvati. Egipčani in Islandci imajo po štiri točke, Argentinci in rokometaši z Zelenortskih otokov pa so brez njih.

Prva tekma Zormanove izbrance čaka v sredo, ko se bodo ob 15.30 pomerili z Argentino.

SP v rokometu 2025, 8. dan

Torek, 21. januar:

Lestvice:

Preberite še: