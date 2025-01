Nujna zmaga, ki je pustila grenak priokus

Slovenski rokometaši so na prvi tekmi drugega dela svetovnega prvenstva z zanesljivo zmago odgovorili na zadnji boleč poraz z Islandijo. Slovenci so s 34:23 (15:8) nadigrali Argentino in zabeležili dve nujni točki, ki jih ohranjata v boju za napredovanje. Pred tekmama z Egiptom in Hrvaško skrbi poškodba Nejca Cehteta.

Četudi je bila slovenska izbrana vrsta pred srečanjem z Argentino absolutni favorit za zmago, pa so se slovenski rokometaši po ponedeljkovem dogajanju na svetovnem prvenstvu znašli v zahtevnem položaju. A bojazen je bila odveč, saj so Slovenci po boleči zaušnici s strani Islandije odgovorili na pravi način in brez večjih težav nadigrali Argentince. Tekmeca sta bila pred peščico slovenskih navijačev v zagrebški Areni izenačena le v nekaj uvodnih minutah, nato pa so Slovenci stopili na plin, do konca srečanja pa njihova zmaga ni bila niti za trenutek ogrožena.

Slovenci niso blesteli, prisotnih je bilo še veliko individualnih napak, kljub temu pa so z odliko in rutinirano opravili svojo nalogo na prvem testu drugega dela, saj sta bili v mislih vseh le osvojeni točki. Grenak priokus je sicer pustila poškodba Nejca Cehteta, ki je v osmi minuti ob boju za žogo z enim izmed argentinskih rokometašev prejel grd udarec s komolcem v rebra, nato pa je igrišče po nekaj minutah zapustil na nosilih, v spremstvu zdravniškega osebja pa je bil prepeljan v bolnišnico, kjer bo prestal preglede, po katerih bo jasno, kako huda je poškodba slovenskega desnega zunanjega rokometaša in kako dolga bo njegova pot do okrevanja. "Moramo še videti, kako bo z njim, a za zdaj ni videti dobro," je v prvem komentarju po tekmi za TV Slovenija v povezavi s Cehtetom dejal selektor Uroš Zorman.

Uroš Zorman je pozdravil novi dve osvojeni točki. Foto: Guliverimage

"Ta zmaga nam je vrnila nasmehe na lica, a hkrati pustila grenak priokus zaradi poškodbe Nejca. Pred tekmo sem bil malo v krču, ker nas je tekma z Islandijo res povozila, a smo se sprostili. V prvem polčasu smo imeli še nekaj težav, v drugem je steklo. Na koncu pa smo oddelali tisto, kar smo morali, kljukica je še pri Argentini, zdaj pa naprej, tekma z Egiptom bo naš nov finale. Zadovoljen sem s prikazanim v obrambi, z izjemo Nejca smo ostali zdravi, v napadu smo bili spet prepočasni, a smo pokazali tudi nekaj dobrih potez, tudi prehod iz obrambe v napad je bil danes že veliko hitrejši," je po srečanju še dodal Zorman, ki je priložnost za igro z izjemo Nika Henigmana in Urbana Lesjaka, ki sta ostala na tribuni, ponudil vsem svojim izbrancem.

Pogled proti Egiptu

Na obrambne naloge je znova opozoril tudi Borut Mačkovšek. "V prvih desetih ali 15 minutah prvega polčasa smo se malo lovili v napadu in igrali brez ideje, nato pa je naša igra le stekla. Na naslednji tekmi proti Egiptu ne bomo imeli na voljo teh 15 minut, od prve minute bo treba igrati na vso moč. Na dvoboju proti Argentini smo nekatere stvari delali veliko bolje kot pred dvema dnevoma proti Islandiji. Imeli smo manjše število izgubljenih žog, kar je glede na tekmeca na nasprotni strani tudi razumljivo, saj ni na ravni Islandije, Egipta ali Hrvaške," je dejal Mačkovšek.

V uspeh je bil že pred srečanjem prepričan kapetan Blaž Janc. "Naša zmaga v nobenem trenutku ni bila ogrožena. Že pred tekmo smo vedeli, da bomo to tekmo dobili, še posebej glede na našo kakovost. Na začetku smo bili med igro malo v krču, nato smo se sprostili, odigrali dobro tekmo, dokaj enakovredno porazdelili minutažo in zasluženo zmagali."

Po pričakovani zmagi nad Argentino se za Slovence zdaj srdit boj za eno izmed dveh četrtfinalnih vstopnic šele začenja. Četo Uroša Zormana v petek ob 18. uri čaka srečanje z Egiptom, v nedeljo ob 20.30 pa še z gostiteljico Hrvaško.

