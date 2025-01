Francozi in Danci še naprej brez praske

Rokometaši Danske in Francije so na svetovnem prvenstvu na Hrvaškem, Danskem in Norveškem ostali stoodstotni. Danci, trikratni zaporedni svetovni prvaki, so v Herningu ugnali Švico z 39:28, Francozi, šestkratni prvaki sveta, pa so v Varaždinu odpravili Nizozemsko s 35:28. Oboji so si že zagotovili četrtfinale.

V skupini 1 je Danska brez posebnega naprezanja preskočila švicarsko oviro, vodila je od začetka do konca, največ za 13 golov. Lasse Anderson je bil najučinkovitejši v danski vrsti z osmimi goli.

Pred tem je drugouvrščena Nemčija tudi po zaslugi z 18 obrambami zelo razpoloženega vratarja Andreasa Wolffa po bolj prepričljivem drugem polčasu ugnala Italijo s 34:27 in ima zdaj šest točk. Timo Kastening je bil s šestimi goli najboljši pri zmagovalcih, Leo Prantner pa z osmimi pri poražencih, ki so ostali pri štirih točkah.

Nemčija je premagala Italijo. Foto: Guliverimage

Čehi so gladko opravili s Tunizijo in jo premagali z 32:26. Pri zmagovalcih, ki imajo tri točke, je Lukaš Morkovsky dosegel šest golov, pri Tunizijcih, ki so brez točk, pa je bil z devetimi zadetki najboljši Anouar Ben Abdallah.

Francozi še naprej stoodstotni

V Varaždinu so Francozi pričakovano premagali Nizozemce, ki so vodili zgolj pri 1:0. Dika Mem in Melvyn Richardson sta zadela po sedemkrat za Francoze, ki imajo tako osem točk, pri Nizozemcih je šest golov dosegel Dani Baijens.

Severna Makedonija je bila z 39:34 boljša od Katarja, pri čemer sta Žarko Peševski in Filip Kuzmanovski prispevala po šest golov. Frankis Marzo je za Katar dosegel 12 golov. Makedonci imajo štiri točke, Katarci so še brez.

Madžarska pa je po novem pri petih točkah in drugem mestu, potem ko je z 29:26 odpravila Avstrijo. Pedro Rodriguez Alvarez je bil najboljši pri Madžarih, dosegel je osem golov. Pri Avstriji je dva manj zbral Sebastian Frimmel.

V petek bodo na sporedu tekme v skupinah 3 in 4, V Oslu bodo obračuni Španija - Portugalska, Švedska - Brazilija in Čile - Norveška, v Zagrebu pa Argentina - Zelenortski otoki, Egipt - Slovenija in Hrvaška - Islandija. Glavni del tekmovanja bo trajal vse do nedelje. Četrtfinalni obračuni bodo 28. in 29. januarja, polfinalna dvoboja 30. in 31. januarja, finale in tekma za tretje mesto pa 2. februarja.

SP v rokometu 2025, 10. dan

Četrtek, 23. januar:

Lestvice:

