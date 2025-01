Za skandinavsko reprezentanco je domače svetovno prvenstvo vse prej kot spodbudno. V prvem delu so izgubili proti Braziliji in Portugalski, kar je pomenilo, da so v drugi del napredovali brez točke in z močno zmanjšanimi možnostmi za napredovanje v drugi del tekmovanja.

V sredo jih je čakalo pomembno srečanje z bronastimi z zadnjih olimpijskih iger in svetovnega prvenstva Španci. Ti so vodili večji del tekme, nato pa so Norvežani v zadnjih minutah pripravili preobrat, z delnim izidom 3:0 povedli s 24:22, nato pa zmagali s 25:24. Španci so imeli ob koncu še met za izenačenje, a jim na srečo domačih ni uspelo zadeti.

Norvežani so tako ohranili nekaj upov na napredovanje, potrebujejo dve zmagi, na roko pa jim morajo iti tudi drugi rezultati. Da bo delo še zahtevnejše, pa je "poskrbela" poškodba Sanderja Sagosna, ki je zadnje minute pospremil na stolu ob igrišču.

Foto: Guliverimage

Takoj po tekmi so iz norveškega tabora prišle črnoglede napovedi o poškodbi mečne mišice. Danes so iz norveškega tabora sporočili, da je ultrazvočni pregled razkril manjšo poškodbo meča. 29-letnik ostaja na seznamu ekipe za prvenstvo, saj selektor Jonas Wille ne bo posegel po menjavi, a Norvežani menijo, da je prvenstvo zanj že končano.

"Najverjetneje bo trajalo približno štiri tedne, da bo v celoti pripravljen na igro, a Sander nas je v preteklosti že presenetil s hitro vrnitvijo. Na preostalih tekmah glavnega kroga tako ne bo več igral," pravi zdravnik norveške rokometne reprezentance Thomas Torgalsen. Sagosen je bil ob zmagi nad Španijo s štirimi goli drugi strelec.

Norvežani se bodo do konca drugega dela pomerili z zadnjimi Čilenci (nič točk) in drugimi Švedi, ki so pri štirih točkah. Na vrhu skupine jih ima Portugalska pet, tretja Brazilija štiri, četrta Španija tri, gostitelji pa dve.