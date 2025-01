Tri zmage proti "lahkim" tekmecem, trije porazi na pomembnih obračunih ter trinajsto mesto oziroma najslabši izid Slovenije na svetovnih prvenstvih v zadnjih 24 letih je izkupiček slovenske rokometne izbrane vrste na letošnjem svetovnem prvenstvu, kjer so Slovenci za konec v nedeljo vsaj kanček pozitivnega pečata pustili na srečanju s Hrvaško. Po obračunu sta svoje misli med drugim strnila tudi kapetan Blaž Janc in Aleks Vlah, še drugič pa je v slovo pomahal Jure Dolenec.

Slovenska reprezentanca je v nedeljo še s tretjim porazom na letošnjem svetovnem prvenstvu sklenila svoje nastope na letošnjem velikem tekmovanju. Kljub verjetno eni najboljših predstav na letošnjem mundialu je na koncu s 26:29 klonila proti Hrvaški ter se od prvenstva poslavlja na trinajstem mestu. Ob tem ne gre zanemariti dejstva, da so Slovenci povsem odpovedali na ključnih dveh tekmah z Islandijo in nato še z Egiptom, je pa četo Uroša Zormana predstava proti Hrvaški navdala z bolj optimističnim pogledom v prihodnost, čemur je po srečanju prikimal tudi slovenski kapetan Blaž Janc.

"Pritisk je bil danes na strani Hrvaške, ampak tako kot sem že po tekmi z Egiptom obljubljal, da se bomo borili do konca, smo to tudi storili. Čeprav ta tekma za nas ni imela rezultatskega pomena, smo se borili za našo državo, za grb in jaz kot kapetan sem več kot ponosen na ekipo. Na koncu koncev mislim, da lahko gremo z dvignjeno glavo domov," je prepričan Janc, ki se dobro zaveda, da Slovenija ni izpolnila svojega cilja.

Jure Dolenec in Blaž Janc Foto: Rokometna zveza Slovenije/Tadej Morano

"Definitivno boli. Mislim, da če bi tako tekmo oziroma tako predstavo pokazali proti Egiptu in Islandiji, bi bila danes zgodba drugačna, ampak tak je šport, mogoče je bilo preveč naloženega pritiska. Treba je narediti analizo in videti, kako naprej. Na koncu moramo biti pošteni in iskreni ter priznati, da nismo premagali ene resne reprezentance. Treba je narediti globljo analizo, a na tej tekmi proti Hrvaški smo dokazali, da lahko, da želja je, energija je in treba se je boriti naprej," je še dejal Janc, ki je v Zagrebu prvič za Slovenijo nosil kapetanski trak na velikem tekmovanju. "Najbrž mi to prvenstvo ne bo ostalo v najlepšem spominu, ampak definitivno sem ponosen, da sem prvič lahko zastopal Slovenijo na velikem tekmovanju kot kapetan, in upam, da bo teh turnirjev še veliko," je dodal najboljši slovenski strelec na letošnjem svetovnem prvenstvu.

Vlah: To je prehiter konec

Da je Slovenija prehitro končala letošnje prvenstvo, je bil jasen tudi Aleks Vlah, ki je bil proti Hrvaški s petimi goli prvi strelec Slovenije. "Tokrat smo prikazali igro, ki so jo želimo, brez veliko napak. Na žalost je to za nas prehiter konec, a na koncu koncev smo si to tudi zaslužili, ker smo izgubili tisti tekmi z Islandijo in Egiptom, tako da moramo na ta turnir čim prej pozabiti in se osredotočiti na prihodnost. Ne bi rekel, da smo si naložili preveč pritiska, če je to res, pa smo potem v napačnem športu, ker smo vsi tega že vajeni, tako da to ne sme biti izgovor," je bil jasen Vlah.

"Na žalost je to za nas prehiter konec, a na koncu koncev smo si to tudi zaslužili," je dejal Vlah. Foto: Reuters

Po koncu svetovnega prvenstva Slovence marca čaka nadaljevanje kvalifikacij za evropsko prvenstvo. "Zdaj je pomembno, da najprej uspešno končamo te kvalifikacije. Glede na to, da so velika tekmovanja pri nas vsako leto, lahko hitro popraviš vtis, je pa res, da se hitro poruši tudi tisto, kar si gradil, tako da mi zdaj znova začenjamo od začetka, hkrati pa bomo naredili vse, da pridemo na tisto raven, na katerem smo bili poleti. Težko je zdaj govoriti o tem, kaj bi lahko iz tega prvenstva črpali pozitivnega, morda to, da je bila to delna menjava generacije, pa da smo bili praktično na vseh tekmah dokaj konkurenčni vsem nasprotnikom kljub velikemu številu izgubljenih žog. Če bi bilo tega manj, bi bili še bolj v igri, tako da to nam lahko daje nekaj pozitivnega mišljenja za naprej," je dodal Vlah.

Jure Dolenec je priskočil na pomoč izbrani vrsti. Foto: Guliverimage

Ko je bilo govora o prihodnosti, pa se je iz nje že prečrtal Jure Dolenec, ki je na prvenstvo vskočil po poškodbi Nejca Cehteta in pomagal na zadnjih dveh obračunih. "Ne glede na vse smo pokazali, da se ta reprezentanca vedno bori do konca. Upam, da bodo fantje v prihodnosti igro nadgradili, sam sem bil enkrat že upokojen, pa sem se vrnil, zdaj mislim, da me ne bo niti na širšem seznamu reprezentance (smeh, op. p.). Zdaj je čas za druge fante, škoda, da iz tega prvenstva nismo izvlekli več, sem pa prepričan, da je reprezentanca v dobrih rokah in da je prihodnost svetla," je prepričan Dolenec.

"Olimpijske igre so bile vrhunec te generacije, tu sta bila še Bombač in Gaber, ki sta bila pomembna člena izbrane vrste, veliko je dejavnikov, zakaj se je obrnilo kot se je, je pa res, da razlika niti ni tako velika, odloči že nekaj žog, nekaj izgubljenih žog, morda obramb vratarjev … Verjetno se bo poleg nas treh kmalu poslovil še kateri izmed fantov, kar pa ni nič takšnega, saj bo slej kot prej moral na površje splavati še kdo od mlajše generacije. Podobno se je dogajalo tudi leta 2012, ko smo v ospredje prišli mi. Z leti potem pridejo tudi rezultati in izkušnje, ekipa pa raste. Prepričan sem, da bo tudi zdaj tako," je še dodal izkušeni Škofjeločan.

