Olimpijska plamenica obiskala pariške znamenitosti

Potem ko je olimpijski ogenj v nedeljo, 14. julija, na največji francoski praznik, prispel v Pariz, so v ponedeljek s plamenico obiskali številne predele francoske prestolnice, predvsem najbolj izpostavljene točke in zgodovinsko pomembna mesta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Olimpijski ogenj je v nedeljo, 12 dni pred začetkom OI, prispel v Pariz. Pot bakle po prestolnici se je začela pred Slavolokom zmage, kjer jo je pozdravil tudi predsednik Emmanuel Macron, potem pa so jo številni znani Francozi vsak nekaj sto metrov prenašali po mestu in začeli obiskovati najbolj znane turistične znamenitosti, pa tudi točke, ki so zgodovinsko pomembne v Parizu ali povezane s športom.

10 days to go until #Paris2024 Games ✨

Plus que 10 jours avant les Jeux de #Paris2024 ✨ pic.twitter.com/rEhcZM0LEq — Paris 2024 (@Paris2024) July 16, 2024

Olimpijski ogenj je "prenočil" v mestni hiši, v ponedeljek pa se je pot po Parizu nadaljevala, poroča AFP. Plamenica ni ostala le v središču mesta, ampak so jo odnesli tudi na obrobje, v manj znana in v javnosti ne tako izpostavljena okrožja. Med drugim so v okrožju Chapelle z njo obiskali tudi dvorano Port de la Chapelle, edini objekt, ki so ga v Parizu zgradili povsem na novo in prav za olimpijske igre 2024.

Filmska igralka Claudia Tagbo pred cerkvijo Sacre-Coeur. Foto: Reuters

V središču mesta pa se plamenica seveda ni mogla izogniti številnim znamenitostim, tudi Montmartru in cerkvi Sacre-Coeur, prišla je tudi do znamenitega kabareta Moulin Rouge, pa potem nadaljevala do Slavoloka zmage in Elizejskih poljan.

Foto: Reuters Prinesli so jo tudi na teniška igrišča Roland Garrosa, pozneje pa na mesto, kjer je nekoč stal velodrom D'Hiver. Ta se je v mračni del zgodovine Pariza vpisal kot kraj, kjer so po množičnih aretacijah Judje med drugo svetovno vojno čakali na deportacijo v koncentracijska taborišča. Med nosilci plamenice je bil tudi 94-letni Leon Lewkowicz, ki je preživel holokavst, poroča AFP.

Ob bregovih Sene je nato plamenica nadaljevala pot do francoskega nacionalnega inštituta za šport (Insep), ki velja za nekakšno tovarno francoskih športnih zvezdnikov, v okrožju Bois de Vincennes.

Francoski BMX-kolesar Matthias Dandois Foto: Reuters

Zvečer pa so jo odnesli tudi na enega najbolj prepoznavnih simbolov Francije in Pariza, Eifflov stolp. Na vrh, ki je sicer običajno zaprt za javnost, sta jo prinesla dvakratna olimpijska prvakinja judoistka Clarisse Agbegnenou in predsednik organizacijskega odbora iger Tony Estanguet.

🇫🇷 Clarisse Agbégnénou avec la flamme olympique 🤩



Magnifique relais de notre double championne olympique au dernière étage de la Tour Eiffel 🔥



📸 Paris 2024 / Lionel Hahn / SIPA PRESS pic.twitter.com/ZxNgdjBpIm — SPORTRICOLORE (@sportricolore) July 16, 2024

Kot so sporočili organizatorji, je potovanje olimpijske plamenice po Franciji in Parizu zelo uspešno in odmevno, doslej si je dogajanje v živo ogledalo pet milijonov ljudi.

Rokometni zvezdnik Nikola Karabatić Foto: Reuters

V torek bo olimpijska bakla pot nadaljevala po severnem delu Francije, 26. julija, na dan slavnostnega odprtja, pa se bo vrnila v Pariz.