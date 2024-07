Kako bo šest slovenskih policistov priskočilo na pomoč Francozom #video

Policija je v Francijo pred prihajajočimi olimpijskimi igrami za čas iger napotila šest svojih pripadnikov. Tudi s tem se nadaljuje uspešno sodelovanje policije, zunanjega ministrstva in Olimpijskega komiteja Slovenije, ki so danes pred igrami v Parizu pripravili skupno novinarsko konferenco v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru v Ljubljani.

11 dni pred začetkom olimpijskih iger, kjer pričakujejo tudi številne slovenske obiskovalce, so OKS, MZEZ in policija predstavili svoje dejavnosti in dali nekaj napotkov Slovencem, ki se bodo podali na pot.

Tako kot med evropskim moškim nogometnim prvenstvom bo tudi tokrat slovenska policija prispevala delež varnosti na drugem velikem športnem dogodku tega poletja na celini.

Blaž Perko o OI 2024 in varnosti:

Prvič bo del reprezentance tudi predstavnik policije

Dva vodnika psov za odkrivanje eksplozivov sta se v Francijo odpravila že pretekli torek. Naslednji štirje se na pot podajajo prihodnji ponedeljek s končno destinacijo v Lyonu, kjer bodo francoskim kolegom pomagali pri rednih policijskih opravilih.

Kot je pojasnil predstavnik policije Boris Rojs, bodo vsi policisti oboroženi in v uniformah, v Franciji pa so na poziv francoskih kolegov, ki so več držav zaprosili za pomoč v času OI. Med napotenimi sta tudi policistka in policist, ki govorita francosko, je še pojasnil.

Boris Rojs o pomoči Francozom:

Sodelovanje med državo in OKS so pozdravili vsi trije govorci, poleg Rojsa še Blaž Perko iz OKS in Primož Križaj z MZEZ.

Perko je ob tem poudaril še, da bo prvič del reprezentance tudi predstavnik policije. Ta policist bo skrbel za koordinacijo varnosti tako vseh udeležencev znotraj reprezentance kot tudi koordinacijo z vsemi varnostnimi institucijami, je pojasnil vodja sekretariata na OKS.

Registracija na spletni strani ministrstva

OKS in policija sta v zvezi z OI uspešno sodelovala že med trimesečnim projektom, ko je slovenska olimpijska bakla med 17. aprilom in preteklo soboto obiskala vse slovenske občine.

Rojs je slovenske obiskovalce iger v Parizu prosil, naj sledijo navodilom francoskih varnostnih organov in naj s sabo ne nosijo nevarnih predmetov. V primeru kakršnihkoli težav ali vprašanj bosta slovenskim državljanom na voljo dežurna telefonska številka +38614782366 in elektronski naslov olimpijske24.mzez@gov.si.

Križaj je ljudi še pozval, naj se pred odhodom v Pariz registrirajo na spletni strani ministrstva. Kot je pojasnil, namen tega ni, da bi jim sledili, temveč da v primeru večjih dogodkov vedo, kje so ljudje, in jih lahko obveščajo o nadaljnjih postopkih. Dodatne informacije za potnike je na spletu objavilo tudi veleposlaništvo v francoski prestolnici.

OKS in konzularna služba (Primož Križaj):

Triintridesete poletne OI bodo med 26. julijem in 11. avgustom, v francoski prestolnici pa se bo v 17 športnih panogah merilo 90 slovenskih upov, od tega 44 športnic in 46 športnikov, kar je največ v zgodovini slovenskih odprav. Na zadnjih poletnih OI v Tokiu jih je pet domov prineslo kolajno, od tega trije zlato.

OI v Parizu bi se morale pripraviti na kibernetske napade

Olimpijske igre v Parizu bi se morale pripraviti na kibernetske napade iz Rusije, po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pravijo strokovnjaki. Finsko podjetje za kibernetsko varnost pričakuje, da bodo OI v francoski prestolnici postale tarča vse večjega števila kibernetskih napadov "zaradi geopolitičnih pretresov".

Strokovnjaki finskega podjetja za kibernetsko varnost WithSecure v svojem poročilu navajajo Rusijo kot najverjetnejši vir kibernetskih napadov, pri čemer strokovnjaki trdijo, da so identificirali tri skupine, ki nameravajo prekiniti igre, to so akterji, ki jih sponzorira država, zasebni "hekerji" in navadni kibernetski kriminalci.

"Ruski državni akterji skoraj zagotovo predstavljajo največjo grožnjo za uspešne in brezhibne OI, saj imajo tako zmogljivosti kot namero, da spodkopavajo igre in Francijo," je zapisano v poročilu.

Ruski in beloruski športniki smejo na OI v Parizu tekmovati le pod nevtralno zastavo zaradi vojne Moskve proti Ukrajini. Prav tako so bili se ne smejo udeležiti slavnostnega odprtja in ne smejo imeti nobenih povezav z vojsko.

Strokovnjaki so kot potencialni dejavnik tveganja opozorili tudi na hekerske skupine in organizirane kibernetske kriminalce zunaj Rusije. WithSecure tako vidi povečano tveganje za kibernetske napade akterjev, ki jih sponzorirajo na Kitajskem, v Severni Koreji in Iranu, še poroča dpa.