Slovenijo bo na olimpijskih igrah v Parizu predstavljalo rekordnih 90 športnikov. Ti se pravkar predstavljajo slovenski javnosti v Kopru, kjer pod vodstvom Olimpijskega komiteja Slovenije poteka uradna predstavitev ekipe. Med dolžnostmi, ki so danes čakale olimpijce v Portorožu, so bile uradno fotografiranje, seznanitev s podrobnostmi poteka olimpijskih iger, nastanitvami in nekaterimi tehničnimi podrobnostmi, kot so pravila objavljanja na družbenih omrežjih. Za konec so opravili še druženje z mediji.

Slovenski športniki in športnice, ki bodo nastopili na OI 2024 v Parizu:

Na prireditvi na Ukmarjevem trgu na OKS se aktualni olimpijci družijo z nekaterimi slovenskimi olimpioniki, navijači, prijatelji in vsemi podporniki ekipe, ki bo čez dobrih 14 dni začela nastope na osrednjem športnem dogodku leta 2024.

Ponos športne Slovenije, ki bo kmalu zastopal državne barve na poletnih olimpijskih igrah v Parizu. Foto: www.alesfevzer.com

"Vračamo se v čas druženja reprezentance, kot smo to počeli pred koronskimi časi. Vračamo se med navijače in športniki bodo na odru ponovno zažareli, kot si zaslužijo," so pred dogodkom zapisali na Olimpijskem komiteju Slovenije.

Na prireditev je prišlo skoraj 70 športnikov. Nekateri posamezniki zaradi tekmovalnih obveznosti in zaključnih priprav na igre manjkajo na dogodku, med drugim tudi kolesarji, ki se v teh dneh predstavljajo na francoski pentlji.

Med potniki na igre so tudi tri slovenske ekipe v športih z žogo. Na današnjem dogodku ni bilo odbojkarjev, so pa bili tako rokometašice kot tudi rokometaši. "Ob tem zboru se zavedaš, da si član reprezentance, ki bo potovala na olimpijske igre, da boš tam, da boš eden od številnih na olimpijskih igrah, da imaš to čast, da predstavljaš svojo državo," je dejal član rokometne reprezentance Aleks Vlah.

Ta je eden izmed športnikov, ki bodo v Parizu prvič okusili čar olimpijskih iger, zaradi tega pa je moral tudi malce bolj pazljivo poslušati navodila predstavnikov krovne zveze.

Ga je kaj izmed slišanega presenetilo? "Ja, glede snemanj in podobnih stvari so nam povedali, med drugim, da objave ne smejo biti daljše od dveh minut, da objavljanje kakšnih osebnih sponzorjev ni dovoljeno. Glede teh pravil bomo še malo poslušali verjetno, ker danes ni ostalo vse v spominu, ampak mislim, da ne bo nobenih težav," je dodal.

Igre v Los Angelesu ji ne bodo ušle

Janjo Garnbret je povabil pred mikrofon Jože Robežnik. Foto: www.alesfevzer.com V Kopru ne manjkata oba olimpijska prvaka iz Tokia 2021, kanuist na divjih vodah Benjamin Savšek in najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret, ki bosta v deželi galskih petelinov branila svoja naslova.

"Ko imaš eno zlato olimpijsko medaljo, hočeš imeti še eno in še eno. Rada bi bila najboljša na vrhuncu, dokler mi bo to fino, dokler bom v tem uživala, bom nastopala. Naslednje OI v Los Angelesu (2028) mi zagotovo še ne bodo ušle," je na Primorskem povedala Korošica in dodala, kako se že veseli olimpijskih izkušenj v Parizu, ki bodo povsem drugačne od tistih v Tokiu.

"V Tokiu smo imeli kovid. To je bila moja prva olimpijska izkušenj. V Parizu ne bo kovida, tam bodo lahko tudi navijači, v mestu si bomo lahko tudi kaj ogledali, tako da bo povsem drugače," je še dodala aktualna olimpijska prvakinja v športnem plezanju.

Slovenske letošnje olimpijske moči v kajaku in kanuju. Foto: www.alesfevzer.com

Kaj pa je povedal kanusti Benjamin Savšek? Na zlato vožnjo iz Tokia ga vežejo prelepi spomini. "To je bila sanjska vožnja, v spominu mi je ostala zlasti podelitev, predvajana himna ob zlati medalji. O tem sem lahko samo sanjal. V Parizu ne bo lahko, a upam, da se mi izide še ena lepa vožnja," je povedal Ljubljančan, ki bo podobno kot Garnbretova letos v Franciji branil olimpijski naslov.

Olimpijske nastope komaj čaka tudi najboljši slovenski igralec namiznega tenisa Darko Jorgić. Na prejšnjih igrah v Tokiu je zablestel in se uvrstil med najboljših osem. Kakšen pa je njegov cilj v Parizu? "Načrt je medalja. Šalo na stran (smeh). Je res, da je treba biti pogumen, a začetni cilj je še enkrat zaigrati v četrtfinalu. Vemo, kakšna konkurenca me čaka, zlasti Azijci," je ob prijetnem klepetu na Obali pojasnil Zasavec.

Cvetober vrhunskega slovenskega športa, ki se bo kmalu odpravil v Francijo. Foto: www.alesfevzer.com

